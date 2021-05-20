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21 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 21 травня, віряни шанують день апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Також у світі відзначають Міжнародний день чаю. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
21 травня православна церква відзначає День апостола і євангеліста Іоанна Богослова, улюбленого учня Христа, автора п'яти книг Нового Завіту. Також сьогодні день пам'яті преподобних Арсенія Великого, Арсенія Працелюбного, Пимена постника і мученика Никифора Зайцева.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 21 травня, іменини відзначають власники таких імен: Арсеній, Іван, Никифор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день чаю
- 1091 – відбулося перше зареєстроване на Русі затемнення Сонця
- 1499 – правителем з необмеженими повноваженнями Еспаньоли (так назвав Христофор Колумб відкритий ним острів Гаїті) замість адмірала призначений Франсиско Боваділья
- 1502 – іспанський мореплавець Жуан да Нова
- 1635 – Франція вступає в Тридцятирічну війну
- 1842 – вийшов у світ перший том Мертвих душ
- 1851 – в Австралії виявлено перше золото
- 1859 – запуск годинника Біг Бен у Лондоні
- 1904 – в Парижі заснована ФІФА – Міжнародна федерація футболу
- 1918 – в Києві представники різних партій сформували Український національно-державний союз
- 1921 – в Україні створена комісія з ліквідації неписьменності на чолі з Г. Петровським
- 1928 – Волт Дісней отримав патент на монопольне використання образу Мікі Мауса
- 1977 – завершено зйомки фільму Френсіса Форда Копполи Апокаліпсис сьогодні
- 1979 – Елтон Джон дав в Ленінграді перший з восьми концертів в Радянському союзі
- 1980 – в США відбулася прем'єра фільму Імперія завдає удару у відповідь
ХТО НАРОДИВСЯ 21 ТРАВНЯ
- 1471 – Альбрехт Дюрер, німецький живописець і графік Відродження
- 1780 – Елізабет Фрай, одна з перших англійських феміністок
- 1820 – Мішель Ленц, поет, автор тексту гімну Люксембургу
- 1858 – Микола Чехов, художник, піаніст і скрипаль, старший брат письменника Антона Чеховa
- 1878 – Гленда Хаммонд, американський винахідник гідроплана
- 1894 – Арсеній Гладковський, композитор, автор опер, балету Том Сойєр
- 1919 – Віра Алтайська, актриса
- 1943 – Хілтон Валентин, гітарист групи Animals
- 1949 – Любов Поліщук, актриса
- 1969 – Георгій Гонгадзе, український журналіст і громадський діяч
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сіяти пшеницю можна, коли зацвіте черемха
- Не можна сіяти пшеницю раніше дубового листа
- Якщо на Івана Довгого розділити свій хліб з бідняком, до хорошого урожаю
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- 21 травня не можна лінуватися
- Не слід сумувати і скаржитися
- Не рекомендується в цей день садити й пересаджувати кімнатні квіти
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