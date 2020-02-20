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21 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 21 лютого, віряни вшановують пам'ять великомученика Феодора Стратилата. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Великомученика Феодора Стратилата, який походив з міста Евхаіт. Він був наділений багатьма даруваннями і прекрасною зовнішністю. За милосердя Бог просвітив його досконалим знанням християнської істини. Хоробрість святого воїна стала відома багатьом після того, як він за допомогою Божою убив величезного змія, що жив в прірви в околицях міста.
Змій пожирав безліч людей і тварин, тримаючи в страху всю округу. Святий Феодор, озброївшись мечем і молитвою до Господа, переміг його, прославивши серед людей Ім'я Христове. За відвагу святий Феодор був призначений воєначальником (Стратилат) в місті Гераклії.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 21 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Захар, Макар, Савва, Степан, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день рідної мови
- 1431 – почався суд над Жанною д'Арк
- 1613 – Земський собор обрав 16-річного Михайла Федоровича московським царем – перший з династії Романових
- 1784 – згідно з указом Катерини II порт і фортеця Ахтіар у Криму перейменовані на Севастополь
- 1784 – закладено місто Миколаїв князем Григорієм Потьомкіним
- 1816 – в Петербурзі заснована перша таємна організація декабристів
- 1842 – американець Джон Грінау запатентував швейну машинку
- 1878 – в Нью-Хейвен випущена перша у світі телефонна книга. Книга включала 50 імен
- 1919 – в Києві вийшов перший номер газети Комунар (нині Вечірній Київ)
- 1947 – у США з'явилася фотокамера Полароїд
- 1993 – в Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною в закритих приміщеннях – 6 м 15 см
- 1998 – пісня Селін Діон My Heart Will Go On очолила чарти
ХТО НАРОДИВСЯ 21 ЛЮТОГО
- 1728 – Петро III (Петро Федорович Романов), російський імператор
- 1835 – Михайло Микешин, російський скульптор, художник, графік, автор пам'ятника Богдану Хмельницькому в Києві, ілюстратор Кобзаря Шевченка
- 1850 – Вікентій Хвойка, український археолог чеського походження, першовідкривач трипільської та черняхівської археологічних культур
- 1875 – Жанна Луїза Кальман, одна з найстаріших людей на Землі. Ця жінка померла в 1997 році у віці 122 роки
- 1933 – Ніна Саймон (Юніс Кейтлін Веймон), легендарна джазова співачка
- 1943 – Девід Лоренс Геффен, американський продюсер, засновник фірми грамзапису Geffen Records
- 1963 – Вільям Болдуін, американський актор, брат Алека і Стефена Болдуінів
- 1979 – Дженніфер Лав Хьюітт, американська актриса (Врятуй мене, Вечірка для п'ятьох)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Грім гримить, навесні і влітку будуть дути сильні вітри
- Мороз – зими скоро кінець прийде
- На деревах лежить іній – в цьому році вдасться зібрати багато меду
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не треба на цей день планувати важливі справи
- Дівчатам заборонено дивитися на себе в дзеркало
- У цей день бажано не ходити на прийом до лікаря
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