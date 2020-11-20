21 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 21 листопада, відзначають День гідності і свободи в Україні, День Десантно-штурмових військ України, а віряни вшановують Архангела Михаїла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Архангела Михаїла​.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 21 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Рафаїл, Павло, Михайло, Гаврило, Марфа. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День гідності і свободи в Україні.

День Десантно-штурмових військ України.

Всесвітній день вітань.

Всесвітній день телебачення.

1906 — у Вільнюсі вийшов друком перший номер білоруської газети "Наша ніва".

1916 — потонув "Британік", корабель-близнюк "Тітаніка", налетівши на німецьку міну.

1918 — У Львові встановлено польську владу. Уряд ЗУНР переїжджає до Тернополя, згодом до Станіслава.

1919 — Був укладений "Договір між союзними державами і Польщею про Східну Галичину", який передбачав передачу на 25 років Галичини до складу Польської республіки з обов'язковим забезпеченням їй автономного статусу.

1920 — Армія УНР перейшла Збруч на територію Польської держави, де була інтернована в таборах.

1941 — В СРСР запроваджено податок на холостяків.

1947 — У Нью-Йорку засновано Панамериканську українську конференцію. В наступному, 1948 р. було утворено Координаційний Осередок Українських Громадських Організацій в Європі. Після тривалої підготовки, в листопаді 1967 р. на з'їзді в Нью-Йорку утворено Світовий Конгрес Вільних Українців (СКВУ), який об'єднав всі крайові і міжкрайові українські організації діаспори.

1962 — президент США Джон Кеннеді зняв блокаду Куби.

2004 — в Україні проходив другий тур виборів Президенти України. О 20:40 на Майдані Незалежності близько 20 тисяч прихильників кандидата в Президенти України Віктора Ющенка розпочали акцію з оприлюднення підсумків паралельного підрахунку результатів другого туру виборів. Розпочалася Помаранчева революція.

2013 — в Україні почався Євромайдан.

ХТО НАРОДИВСЯ 21 ЛИСТОПАДА

1830 — Андрій Маркевич, український громадський діяч і етнограф, добився дозволу на перше повне видання творів Т. Шевченка.

1896 — Михайло Вериківський, український композитор.

1898 — Рене Магрітт, бельгійський художник, представник сюрреалізму.

1916 — Ярослав Геляс, український актор і режисер.

1920 — Ян Френкель, композитор та скрипаль.

1943 — Віктор Сидяк, радянський шабліст, чотириразовий олімпійський чемпіон.

1952 — Сергій Якутович, український художник, графік, книжковий ілюстратор, народний художник України, син видатного українського графіка Георгія Якутовича, чоловік художника-графіка Ольги Якутович, батько живописця Антона Якутовича.

1965 — Бйорк, ісландська співачка, музикант, композитор і автор пісень, актриса. Була номінована на 13 нагород Греммі, нагороду Кіноакадемії Оскар та дві нагороди Золотого Глобуса.

1985 — Карлі Рей Джепсен, канадська співачка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

У цей день обов'язково чекай відлиг.

Після Михайлова дня земля починає замерзати.

Ранковий іній до сніжної зими, а туман – до теплої.

День ясний – чекай незабаром тріскучих морозів.

Мокрий сніг означає, що весна в наступному році вдасться дощовою.

Якщо на ялинках мало шишок, а на дубах багато жолудів – зима буде теплою.

Снігопад в цей день – до сніжного Великодня.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна мити голову: хто миє голову у Михайлів день, той весь розум може вимити.

Заборонено рубати, різати, ткати і шити.

Не варто розповідати про хороші сни, які приснилися в цю ніч. Вірили, що якщо з кимось ним поділитися, такий сон не збудеться.

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