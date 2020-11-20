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21 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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Сьогодні, 21 листопада, відзначають День гідності і свободи в Україні, День Десантно-штурмових військ України, а віряни вшановують Архангела Михаїла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Архангела Михаїла​.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 21 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Рафаїл, Павло, Михайло, Гаврило, Марфа. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

21 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 432904

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День гідності і свободи в Україні.
  • День Десантно-штурмових військ України.
  • Всесвітній день вітань.
  • Всесвітній день телебачення.
  • 1906 — у Вільнюсі вийшов друком перший номер білоруської газети "Наша ніва".
  • 1916 — потонув "Британік", корабель-близнюк "Тітаніка", налетівши на німецьку міну.
  • 1918 — У Львові встановлено польську владу. Уряд ЗУНР переїжджає до Тернополя, згодом до Станіслава.
  • 1919 — Був укладений "Договір між союзними державами і Польщею про Східну Галичину", який передбачав передачу на 25 років Галичини до складу Польської республіки з обов'язковим забезпеченням їй автономного статусу.
  • 1920 — Армія УНР перейшла Збруч на територію Польської держави, де була інтернована в таборах.
  • 1941 — В СРСР запроваджено податок на холостяків.
  • 1947 — У Нью-Йорку засновано Панамериканську українську конференцію. В наступному, 1948 р. було утворено Координаційний Осередок Українських Громадських Організацій в Європі. Після тривалої підготовки, в листопаді 1967 р. на з'їзді в Нью-Йорку утворено Світовий Конгрес Вільних Українців (СКВУ), який об'єднав всі крайові і міжкрайові українські організації діаспори.
  • 1962 — президент США Джон Кеннеді зняв блокаду Куби.
  • 2004 — в Україні проходив другий тур виборів Президенти України. О 20:40 на Майдані Незалежності близько 20 тисяч прихильників кандидата в Президенти України Віктора Ющенка розпочали акцію з оприлюднення підсумків паралельного підрахунку результатів другого туру виборів. Розпочалася Помаранчева революція.
  • 2013 — в Україні почався Євромайдан.
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ХТО НАРОДИВСЯ 21 ЛИСТОПАДА

  • 1830 — Андрій Маркевич, український громадський діяч і етнограф, добився дозволу на перше повне видання творів Т. Шевченка.
  • 1896 — Михайло Вериківський, український композитор.
  • 1898 — Рене Магрітт, бельгійський художник, представник сюрреалізму.
  • 1916 — Ярослав Геляс, український актор і режисер.
  • 1920 — Ян Френкель, композитор та скрипаль.
  • 1943 — Віктор Сидяк, радянський шабліст, чотириразовий олімпійський чемпіон.
  • 1952 — Сергій Якутович, український художник, графік, книжковий ілюстратор, народний художник України, син видатного українського графіка Георгія Якутовича, чоловік художника-графіка Ольги Якутович, батько живописця Антона Якутовича.
  • 1965 — Бйорк, ісландська співачка, музикант, композитор і автор пісень, актриса. Була номінована на 13 нагород Греммі, нагороду Кіноакадемії Оскар та дві нагороди Золотого Глобуса.
  • 1985 — Карлі Рей Джепсен, канадська співачка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • У цей день обов'язково чекай відлиг.
  • Після Михайлова дня земля починає замерзати.
  • Ранковий іній до сніжної зими, а туман – до теплої.
  • День ясний – чекай незабаром тріскучих морозів.
  • Мокрий сніг означає, що весна в наступному році вдасться дощовою.
  • Якщо на ялинках мало шишок, а на дубах багато жолудів – зима буде теплою.
  • Снігопад в цей день – до сніжного Великодня.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не можна мити голову: хто миє голову у Михайлів день, той весь розум може вимити.
  • Заборонено рубати, різати, ткати і шити.
  • Не варто розповідати про хороші сни, які приснилися в цю ніч. Вірили, що якщо з кимось ним поділитися, такий сон не збудеться.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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