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21 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 21 листопада, відзначають День гідності і свободи в Україні, День Десантно-штурмових військ України, а віряни вшановують Архангела Михаїла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Архангела Михаїла.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 21 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Рафаїл, Павло, Михайло, Гаврило, Марфа. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День гідності і свободи в Україні.
- День Десантно-штурмових військ України.
- Всесвітній день вітань.
- Всесвітній день телебачення.
- 1906 — у Вільнюсі вийшов друком перший номер білоруської газети "Наша ніва".
- 1916 — потонув "Британік", корабель-близнюк "Тітаніка", налетівши на німецьку міну.
- 1918 — У Львові встановлено польську владу. Уряд ЗУНР переїжджає до Тернополя, згодом до Станіслава.
- 1919 — Був укладений "Договір між союзними державами і Польщею про Східну Галичину", який передбачав передачу на 25 років Галичини до складу Польської республіки з обов'язковим забезпеченням їй автономного статусу.
- 1920 — Армія УНР перейшла Збруч на територію Польської держави, де була інтернована в таборах.
- 1941 — В СРСР запроваджено податок на холостяків.
- 1947 — У Нью-Йорку засновано Панамериканську українську конференцію. В наступному, 1948 р. було утворено Координаційний Осередок Українських Громадських Організацій в Європі. Після тривалої підготовки, в листопаді 1967 р. на з'їзді в Нью-Йорку утворено Світовий Конгрес Вільних Українців (СКВУ), який об'єднав всі крайові і міжкрайові українські організації діаспори.
- 1962 — президент США Джон Кеннеді зняв блокаду Куби.
- 2004 — в Україні проходив другий тур виборів Президенти України. О 20:40 на Майдані Незалежності близько 20 тисяч прихильників кандидата в Президенти України Віктора Ющенка розпочали акцію з оприлюднення підсумків паралельного підрахунку результатів другого туру виборів. Розпочалася Помаранчева революція.
- 2013 — в Україні почався Євромайдан.
ХТО НАРОДИВСЯ 21 ЛИСТОПАДА
- 1830 — Андрій Маркевич, український громадський діяч і етнограф, добився дозволу на перше повне видання творів Т. Шевченка.
- 1896 — Михайло Вериківський, український композитор.
- 1898 — Рене Магрітт, бельгійський художник, представник сюрреалізму.
- 1916 — Ярослав Геляс, український актор і режисер.
- 1920 — Ян Френкель, композитор та скрипаль.
- 1943 — Віктор Сидяк, радянський шабліст, чотириразовий олімпійський чемпіон.
- 1952 — Сергій Якутович, український художник, графік, книжковий ілюстратор, народний художник України, син видатного українського графіка Георгія Якутовича, чоловік художника-графіка Ольги Якутович, батько живописця Антона Якутовича.
- 1965 — Бйорк, ісландська співачка, музикант, композитор і автор пісень, актриса. Була номінована на 13 нагород Греммі, нагороду Кіноакадемії Оскар та дві нагороди Золотого Глобуса.
- 1985 — Карлі Рей Джепсен, канадська співачка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- У цей день обов'язково чекай відлиг.
- Після Михайлова дня земля починає замерзати.
- Ранковий іній до сніжної зими, а туман – до теплої.
- День ясний – чекай незабаром тріскучих морозів.
- Мокрий сніг означає, що весна в наступному році вдасться дощовою.
- Якщо на ялинках мало шишок, а на дубах багато жолудів – зима буде теплою.
- Снігопад в цей день – до сніжного Великодня.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна мити голову: хто миє голову у Михайлів день, той весь розум може вимити.
- Заборонено рубати, різати, ткати і шити.
- Не варто розповідати про хороші сни, які приснилися в цю ніч. Вірили, що якщо з кимось ним поділитися, такий сон не збудеться.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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