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21 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 21 липня, віряни відзначають явлення ікони Пресвятої Богородиці Казанської. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Православна церква святкує явлення ікони Пресвятої Богородиці Казанської та вшановує пам'ять святих Прокопів: великомученика Прокопія Кесарійського, праведного Прокопія, Христа ради юродивого, Устянського чудотворця та праведного Прокопія Устянська.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 21 липня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Віктор, Данило, Дмитро, Прокопій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 356 до н. е. – в ніч з 20 на 21 липня Герострат спалив Храм Артеміди в Ефесі.
- 365 – землетрусом частково зруйновано одне з семи чудес світу — Олександрійський маяк. Остаточно маяк був зруйнований в результаті чергового землетрусу 1375 року.
- 1542 – для боротьби із реформацією Папа римський Павло III заснував інквізицію.
- 1773 – Папа Римський Климент XIV видав буллу про заборону Ордена єзуїтів.
- 1822 – створення Першої Мексиканської імперії.
- 1831 – коронація Леопольда I, першого короля Бельгії.
- 1954 – підписана Женевська угода, яка завершила Першу індокитайську війну і визначила долю французьких колоній у цьому регіоні.
- 1969 – Ніл Армстронг першим із землян ступив на поверхню Місяця.
- 1992 – сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор і вирушив до Одеси з метою увійти до складу ВМС України.
- 2013 – вступив на престол король Бельгії Філіп I.
ХТО НАРОДИВСЯ 21 ЛИПНЯ
- 1620 – Жан Пікар, французький астроном.
- 1694 – Георг Брандт, шведський хімік.
- 1816 – Пол Рейтер (Ізраїль Беєр Йосафат), засновник британського інформаційного агентства Reuters.
- 1858 – Корінт Ловіс, німецький художник, один з найвпливовіших представників німецького імпресіонізму.
- 1882 – Бурлюк Давид Давидович, український художник-футурист, поет, теоретик мистецтва, літературний і художній критик, видавець.
- 1899 – Ернест Хемінгуей, американський письменник.
- 1906 – Олена Теліга, українська поетеса, літературний критик, діяч української культури.
- 1907 – Олег Ольжич (справжнє ім'я Олег Кандиба), український поет, археолог і політичний діяч.
- 1920 – Ісаак Стерн, американський скрипаль.
- 1920 – Євстахій Струк, діяч ОУН.
- 1951 – Робін Вільямс, американський актор, лауреат "Оскара".
- 1966 – Николаїшин Наталя Іванівна, солістка Національної опери України.
- 1971 – Шарлотта Генсбур, франко-британська — акторка та співачка. Дочка Джейн Біркін і Сержа Генсбура, батьки якого емігрували з Харкова.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо в лісах достигли чорниця, то можна приступати до збирання озимого жита.
- Яка погода на Прокопія, така буде і 2 серпня на день Іллі.
- Якщо 21 липня на небі молодий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.
- Якщо колосок на Прокопія заткнути за пояс, то до кінця літа спина боліти не буде.
- Бджоли зліше стали, то скоро почнеться спека.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Купатися в цей день не можна, оскільки можна потривожити Водяного, за що він потягне купальника в воду.
- Також сьогодні не варто вирушати у далеку дорогу автомобілем. Шлях може бути занадто складний та виснажливий.
- Не радять робити занадто багато домашньої роботи. Лише нагальні справи – заправити постіль, приготувати їсти.
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