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21 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 21 серпня, у світі відзначають Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 21 серпня, вшановують пам'ять преподобного Григорія, іконописця Печерського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 21 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Герман, Григорій, Омелян, Леонід, Мирон, Микола, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму.
- 1911 — з Лувру (Париж) викрадено картину Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" ("Джоконда"), яку було знайдено лише через два роки в Королівстві Італія.
- 1914 — засновано футбольний клуб "Васко да Гама".
- 1914 — Ян Нагурський здійснив перший у світі політ в Арктику.
- 1919 — 2-й корпус УГА, очолюваний Арнольдом Вольфом, в ході наступу на Київ звільнив від червоних Житомир.
- 1924 — радянський полярний льотчик Б. Чухновський уперше у світі провів розвідку криги в районі Нової Землі, Баренцева та Карського морів.
- 1932 — у Венеції відбувся перший міжнародний кінофестиваль.
- 1937 — СРСР і Китай підписали Договір про ненапад.
- 1944 — у Вашингтоні відкрилася міжнародна конференція, яка підготувала пропозиції, що лягли в основу Статуту Організації Об'єднаних Націй.
- 1968 — країни Варшавського Договору ввели війська в Чехословацьку Соціалістичну Республіку для придушення "Празької весни".
- 1996 — заснована відзнака Президента України — орден "За мужність".
- 1996 — на Київській універсальній біржі відбулися перші торги в гривні з ф'ючерсних контрактів.
- 2005 — Блаженніший Любомир Гузар офіційно змінив свій титул на "Верховний Архієпископ Києво-Галицький" і переніс осідок до Києва.
- 2011 — у місті Олевськ на Житомирщині було відкрито пам'ятний знак на честь 70-річчя від створення Олевської республіки.
- 2013 — у громадянському конфлікті в Сирії війська підтриманого Росією сирійського диктатора Башара Асада застосували хімічну зброю проти опозиції. По житлових кварталах передмістя Дамаска м. Гута вони завдали ракетного удару з використанням зарину. Загинуло, за різними даними, від 350 до 1700 осіб.
ХТО НАРОДИВСЯ 21 СЕРПНЯ
- 1909 — Микола Боголюбов, український математик, механік і фізик-теоретик (1909–1992 рр.).
- 1917 — Леонід Гурвич, американський економіст, Нобелівський лауреат 2007 року.
- 1924 — Консуело Веласкес, мексиканська композиторка, авторка пісні Bésame mucho.
- 1926 — Мар'ян Яворський, архієпископ-митрополит Львівський латинського обряду.
- 1934 — Геннадій Айгі, чуваський поет та перекладач.
- 1953 — Дмитро Кремінь, український поет, есеїст, перекладач, лауреат Шевченківської премії.
- 1967 — Серж Танкян, вірмено-американський співак, поет, активіст і мульти-інструменталіст.
- 1984 — Алізе Жакоте, французька співачка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Яка погода сьогодні – таким буде січень.
- Спекотний день обіцяє теплу осінь.
- Якщо погода в цей день зіпсується, то до самого бабиного літа буде негода.
- Південний вітер означає, що вже можна збирати овес.
- Великий урожай горобини обіцяє заморозки.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день краще не займатися домашніми справами.
- Не можна сьогодні будувати плани на далеке майбутнє.
- Заборонено приймати важливі рішення та укладати угоди.
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