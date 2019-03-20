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21 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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Яке сьогодні свято

Сьогодні, 21 березня, у світі відзначають Всесвітній день поезії. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.

І ще: Великий піст 2019 – календар харчування на кожен день

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церковному календарі вказано, що 21 березня вшановують образ Пресвятої Богородиці Курської-Корінної "Знамення", із нею є одна з найдавніших ікон православної церкви.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

Сьогодні іменини відзначають Афанасій, Феофілакт, Лазар, Дементій, Діон, Феодосій, Феофілакт

21 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 314349
Ангел

Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день поезії.
  • Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації.
  • Міжнародний день людини з синдромом Дауна.
  • Міжнародний день лісів.
  • Всесвітній день сну.
  • 1927 — у Києві вийшов перший номер української "Літературної газети".
  • 1961 — пройшов перший концерт групи The Beatles у клубі The Cavern Club у Ліверпулі.
Всесвітній день поезії - фото 314894
Всесвітній день поезії

Хто народився 21 березня

  • 1929 — Мушкетик Юрій Михайлович, український письменник, який написав "Гайдамаків" та "Краплю крові" .
  • 1941 — Павло Волик, український різьбяр і живописець.
  • 1944 — Тімоті Далтон, англійський актор, який зіграв одного із Джеймсів Бондів.
  • 1958 — Гері Олдмен, англійський режисер та актор (Леон, П'ятний елемент, Гаррі Поттер)
  • 1962 — Метью Бродерік, американський кіноактор (Військові ігри, Ласкаво просимо, або сусідам вхід заборонений, Манчестер біля моря).
  • 1967 — Кіт Палмер, більш відомий під псевдо Maxim Reality, учасник Prodigy.

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День народження Гері Олдмена / Ivi

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ і традиції

  • Після весняного рівнодення 21 березня ставало днем, коли офіційно можна було попрощатись з зимою та готуватися до теплої пори року.
  • Якщо вдома було не прибрано, то обов'язково варто було навести лад, щоб залучити щасливу долю, достаток та добробут до домівки.
  • У цей день лелеки вже починали готувати гнізда, а також починали цвісти перші верби.
Офіційно почалась весна - фото 314899
Офіційно почалась весна

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна братися за серйозні справи, адже вони не принесуть задоволення та успіху.
  • Краще не будувати далеких планів, оскільки все може піти шкереберть.
  • Не можна зациклюватись на поганих думках та лаятись, а також ображати близьких людей.

Буде цікаво: Меню на Великий піст 2019: рецепти пісних страв

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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