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21 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 21 березня, у світі відзначають Всесвітній день поезії. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.
І ще: Великий піст 2019 – календар харчування на кожен день
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церковному календарі вказано, що 21 березня вшановують образ Пресвятої Богородиці Курської-Корінної "Знамення", із нею є одна з найдавніших ікон православної церкви.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
Сьогодні іменини відзначають Афанасій, Феофілакт, Лазар, Дементій, Діон, Феодосій, Феофілакт
Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день поезії.
- Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації.
- Міжнародний день людини з синдромом Дауна.
- Міжнародний день лісів.
- Всесвітній день сну.
- 1927 — у Києві вийшов перший номер української "Літературної газети".
- 1961 — пройшов перший концерт групи The Beatles у клубі The Cavern Club у Ліверпулі.
Хто народився 21 березня
- 1929 — Мушкетик Юрій Михайлович, український письменник, який написав "Гайдамаків" та "Краплю крові" .
- 1941 — Павло Волик, український різьбяр і живописець.
- 1944 — Тімоті Далтон, англійський актор, який зіграв одного із Джеймсів Бондів.
- 1958 — Гері Олдмен, англійський режисер та актор (Леон, П'ятний елемент, Гаррі Поттер)
- 1962 — Метью Бродерік, американський кіноактор (Військові ігри, Ласкаво просимо, або сусідам вхід заборонений, Манчестер біля моря).
- 1967 — Кіт Палмер, більш відомий під псевдо Maxim Reality, учасник Prodigy.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ і традиції
- Після весняного рівнодення 21 березня ставало днем, коли офіційно можна було попрощатись з зимою та готуватися до теплої пори року.
- Якщо вдома було не прибрано, то обов'язково варто було навести лад, щоб залучити щасливу долю, достаток та добробут до домівки.
- У цей день лелеки вже починали готувати гнізда, а також починали цвісти перші верби.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна братися за серйозні справи, адже вони не принесуть задоволення та успіху.
- Краще не будувати далеких планів, оскільки все може піти шкереберть.
- Не можна зациклюватись на поганих думках та лаятись, а також ображати близьких людей.
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