21 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 21 березня, у світі відзначають Всесвітній день поезії. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.

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ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церковному календарі вказано, що 21 березня вшановують образ Пресвятої Богородиці Курської-Корінної "Знамення", із нею є одна з найдавніших ікон православної церкви.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

Сьогодні іменини відзначають Афанасій, Феофілакт, Лазар, Дементій, Діон, Феодосій, Феофілакт

Ангел

Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день поезії.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації.

Міжнародний день людини з синдромом Дауна.

Міжнародний день лісів.

Всесвітній день сну.

1927 — у Києві вийшов перший номер української "Літературної газети".

1961 — пройшов перший концерт групи The Beatles у клубі The Cavern Club у Ліверпулі.

Всесвітній день поезії

Хто народився 21 березня

1929 — Мушкетик Юрій Михайлович, український письменник, який написав "Гайдамаків" та "Краплю крові" .

1941 — Павло Волик, український різьбяр і живописець.

1944 — Тімоті Далтон, англійський актор, який зіграв одного із Джеймсів Бондів.

1958 — Гері Олдмен, англійський режисер та актор (Леон, П'ятний елемент, Гаррі Поттер)

1962 — Метью Бродерік, американський кіноактор (Військові ігри, Ласкаво просимо, або сусідам вхід заборонений, Манчестер біля моря).

1967 — Кіт Палмер, більш відомий під псевдо Maxim Reality, учасник Prodigy.

День народження Гері Олдмена / Ivi

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ і традиції

Після весняного рівнодення 21 березня ставало днем, коли офіційно можна було попрощатись з зимою та готуватися до теплої пори року.

Якщо вдома було не прибрано, то обов'язково варто було навести лад, щоб залучити щасливу долю, достаток та добробут до домівки.

У цей день лелеки вже починали готувати гнізда, а також починали цвісти перші верби.

Офіційно почалась весна

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна братися за серйозні справи, адже вони не принесуть задоволення та успіху.

Краще не будувати далеких планів, оскільки все може піти шкереберть.

Не можна зациклюватись на поганих думках та лаятись, а також ображати близьких людей.

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