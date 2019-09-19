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20 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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20 вересня - п'ятниця - фото 1
20 вересня - п'ятниця

Сьогодні, 20 вересня, віряни відзначають Предпразднство Різдва Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 20 вересня віряни відзначають Предпразднство Різдва Пресвятої Богородиці. Щорічно подію Різдва Пресвятої Богородиці святкують 21 вересня. Це свято відзначають як один з найбільших.

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Різдво Пресвятої Богородиці

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 20 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Лука, Макар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

20 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День рекрутера
  • У Венесуелі, Уругваї та Перу – День свободи вираження думок
  • За народним календарем – Луків день
  • 1187 – початок облоги Єрусалиму
  • 1648 – розгром польського війська у битві під Пилявцями силами Богдана Хмельницького
  • 1792 – дозвіл розлучень у Франції
  • 1990 – відділення Південної Осетії від Грузії
  • 1993 – вступ Азербайджану в СНД
  • 2008 – відкриття в Україні першого IMAX кінотеатру
  • 2008 – терористичний акт в готелі Маріотт, в результаті якого загинули понад 53 людей, в тому числі і посол Чехії, поранено 266 людей
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IMAX

ХТО НАРОДИВСЯ 20 вересня

  • 1778 – першовідкривач Антарктиди Фаддей Беллінсгаузен
  • 1796 – декабрист, керівник Північного суспільства Муравйов Микита
  • 1878 – основоположник викривальної журналістики, американський письменник Ептон Білл Сінклер
  • 1899 – філософ, ідейний натхненник неоконсерватизму Лео Штраус
  • 1934 – відома італійська кіноактриса, володарка Оскара Софі Лорен
  • 1957 – український баскетболіст, дворазовий бронзовий призер Олімпійських ігор Володимир Ткаченко
  • 1975 – один з найвидатніших пілотів Формули-1 Хуан-Пабло Монтойя
  • 1977 – український гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор (2000) Валерій Перешкура
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Софі Лорен

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Шишки на деревах закрилися – до дощу
  • Журавлі летять високо – до холодної осені
  • Багато лушпиння на цибулі – до суворої зими
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Соснові шишки

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лихословити
  • Не варто гуляти наодинці, особливо після заходу сонця
  • Не рекомендують переїдати, особливо їжу тваринного походження

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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