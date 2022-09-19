20 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 вересня, в Україні відзначають Всенародний день батька. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 20 вересня, православна церква вшановує пам'ять мученика Созонта і преподобного Луки.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 20 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Євген, Олександр, Василій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всенародний день батька в Україні.

1870 — завершено об'єднання Італії.

1919 — Нестор Махно і уряд УНР уклали угоду про спільну боротьбу проти Денікіна.

1920 — у Збараж та Вишневець вступили частини 6-ї польської армії. До Лянцкоруна, Скалата і Сатаніва вступили частини Дієвої Армії УНР.

1926 — Голова синдикату американської мафії Аль Капоне дивом уник смерті під час розстрілу його офісу в Цицеро (штат Іллінойс).

1946 — відкрився перший Каннський кінофестиваль.

1954 — ЕОМ виконала першу програму першою мовою програмування високого рівня Фортран.

1970 — станція "Луна-16" здійснила перше буріння ґрунту на Місяці.

1977 — до ООН вступив В'єтнам.

1991 — створено Службу національної безпеки України (нині — СБУ).

1992 — На референдумі більшість громадян Франції висловилося за вступ країни до Європейського Союзу.

2000 — Влада Республіки Китай заарештувала 25-річного Чен Інь-Хао, розробника комп'ютерного вірусу CIH ("ЧІХ"), названого за ініціалами автора (відомий також як "Чорнобиль", бо одна з його версій активується 26 квітня, у річницю аварії на ЧАЕС).

2003 — на референдумі в Латвії громадяни проголосували за входження країни до ЄС.

2008 — відкриття першого в Україні IMAX кінотеатру.

ХТО НАРОДИВСЯ 20 ВЕРЕСНЯ

1883 — Михайло Жук, український живописець, графік, педагог і письменник.

1893 — Сергій Єфремов, український військовий діяч, головнокомандувач національної оборони Карпатської України, підполковник Армії УНР (генерал-хорунжий в еміграції).

1929 — Іван Світличний, український літературознавець, мовознавець, літературний критик, поет, перекладач, правозахисник, репресований, член Міжнародного ПЕН-клубу.

1934 — Софі Лорен, італійська кіноакторка, лавреат Оскара.

1948 — Джордж Мартін, американський письменник-фантаст, сценарист і продюсер. Автор популярного циклу книг у жанрі фентезі "Пісня льоду й полум'я".

1957 — Володимир Ткаченко, український радянський баскетболіст, дворазовий бронзовий призер Олімпійських ігор.

1964 — Меґґі Чун, гонконзька акторка.

1974 — Карина Азнавурян, російська фехтувальниця, дворазова олімпійська чемпіонка, бронзовий призер Олімпійських ігор.

1977 — Валерій Перешкура, український гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор (2000).

1982 — Інна Осипенко-Радомська, українська веслувальниця на байдарках, олімпійська чемпіонка, чотириразова призерка Олімпійських ігор.

1983 — Юлія Батенкова-Бауман, українська біатлоністка, лижниця, призер Паралімпійських ігор.

1993 — Юліан Дракслер, німецький футболіст, півзахисник збірної Німеччини.

1995 — Семмі Ханратті, американська акторка і співачка.

1995 — Лаура Деккер, голландська яхтсменка.

Джордж Мартін

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Чорні хмари – до дощу.

Білі хмари – до негоди.

Журавлі високо і повільно летять – до холодної та дощової осені.

Якщо на хвойних деревах шишки низько ростуть, то скоро вдарять морози. Якщо вони ростуть високо, то зима буде пізньою.

Якщо шишки закриваються і стають щільними, то наближається негода.

Щоб бути здоровим і сильним, в цей день потрібно обов'язково з'їсти цибулю.

Якщо ввечері в будинок останнім увійде чоловік, то весь рік всі в сім'ї не хворітимуть.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна освідчуватися в коханні та робити пропозицію руки та серця.

У цей день краще не робити подарунки дітям.

Нині заборонено давати або позичати гроші.

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