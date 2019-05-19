20 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 травня віряни згадують появу на небі знамення Святого Хреста в місті Єрусалимі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Церковний календар свідчить, що 20 травня віряни згадують появу на небі знамення Святого Хреста в місті Єрусалимі. Це дивне знамення привело багатьох до істинної віри.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 20 травня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Давид, Іван, Михайло, Семен, Степан, Кароліна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день метрології

День травматолога – професійне свято багатьох медиків

В Україні День банківських працівників

1873 – день народження джинсів

1873 – день появи електричної лампи для вуличного освітлення

2003 – відбувся перший політ приватного космічного корабля SpaceShipOne

SpaceShipOne

ХТО НАРОДИВСЯ 20 травня

1799 – Оноре де Бальзак, відомий французький письменник

1918 – Едвард Льюїс, американський учений-генетик

1939 – Роман Карцев, радянський комедійний актор

1944 – Джо Кокер, англійський співак

1946 – Шер, американська співачка

Співачка Шер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Дощовий день – вересень теплим буде

Гарна погода в цей день – прикмета до того, що варто виходити на посівні роботи, щоб зібрати багатий урожай

Молодий місяць в небі – варто овочі садити

Молодий місяць

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не приймайте важливих рішень на емоціях. Перевіряйте будь-яку інформацію, яка приходить до вас. Не піддавайтеся негативу, ліні, апатії і інстинктам.

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