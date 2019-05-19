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20 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 20 травня віряни згадують появу на небі знамення Святого Хреста в місті Єрусалимі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 20 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Церковний календар свідчить, що 20 травня віряни згадують появу на небі знамення Святого Хреста в місті Єрусалимі. Це дивне знамення привело багатьох до істинної віри.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 20 травня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Давид, Іван, Михайло, Семен, Степан, Кароліна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день метрології
- День травматолога – професійне свято багатьох медиків
- В Україні День банківських працівників
- 1873 – день народження джинсів
- 1873 – день появи електричної лампи для вуличного освітлення
- 2003 – відбувся перший політ приватного космічного корабля SpaceShipOne
ХТО НАРОДИВСЯ 20 травня
- 1799 – Оноре де Бальзак, відомий французький письменник
- 1918 – Едвард Льюїс, американський учений-генетик
- 1939 – Роман Карцев, радянський комедійний актор
- 1944 – Джо Кокер, англійський співак
- 1946 – Шер, американська співачка
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Дощовий день – вересень теплим буде
- Гарна погода в цей день – прикмета до того, що варто виходити на посівні роботи, щоб зібрати багатий урожай
- Молодий місяць в небі – варто овочі садити
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не приймайте важливих рішень на емоціях.
- Перевіряйте будь-яку інформацію, яка приходить до вас.
- Не піддавайтеся негативу, ліні, апатії і інстинктам.
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