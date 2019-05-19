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20 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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20 травня – понеділок

Сьогодні, 20 травня віряни згадують появу на небі знамення Святого Хреста в місті Єрусалимі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Церковний календар свідчить, що 20 травня віряни згадують появу на небі знамення Святого Хреста в місті Єрусалимі. Це дивне знамення привело багатьох до істинної віри.

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ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 20 травня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Давид, Іван, Михайло, Семен, Степан, Кароліна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день метрології
  • День травматолога – професійне свято багатьох медиків
  • В Україні День банківських працівників
  • 1873 – день народження джинсів
  • 1873 – день появи електричної лампи для вуличного освітлення
  • 2003 – відбувся перший політ приватного космічного корабля SpaceShipOne
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SpaceShipOne

ХТО НАРОДИВСЯ 20 травня

  • 1799 – Оноре де Бальзак, відомий французький письменник
  • 1918 – Едвард Льюїс, американський учений-генетик
  • 1939 – Роман Карцев, радянський комедійний актор
  • 1944 – Джо Кокер, англійський співак
  • 1946 – Шер, американська співачка
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Співачка Шер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Дощовий день – вересень теплим буде
  • Гарна погода в цей день – прикмета до того, що варто виходити на посівні роботи, щоб зібрати багатий урожай
  • Молодий місяць в небі – варто овочі садити
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Молодий місяць

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  1. Не приймайте важливих рішень на емоціях.
  2. Перевіряйте будь-яку інформацію, яка приходить до вас.
  3. Не піддавайтеся негативу, ліні, апатії і інстинктам.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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