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20 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 20 січня, віряни вшановують пам'ять Івана Хрестителя, а у світі святкують день появи відеокамери. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 20 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 20 січня віряни вшановують пам'ять Івана Хрестителя, який пророкував появу Ісуса. Він жив у пустелі, проповідував покаяння, а своє ім'я заробив тому, що хрестив Христа у Йордані.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 20 січня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Василь, Панас та Опанас. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Святого Себастьяна в Ріо-де-Жанейро
- День відеокамери
- Національний день іриски, покритої горішками у США
- 1265 — граф Лестерський вперше скликав на сесію англійський парламент. Саме парламент Великої Британії вважається найстарішим у всьому світі.
- 1633 — 68-річний італійський фізик Галілео Галілей вирушив з Флоренції до Риму, де на нього чека суд інквізиції.
- 1661 — у Львові створено університет Казимира (сьогодні це Львівський національний університет імені Івана Франка)
- 1918 — у Києві відкрився всеукраїнський церковний собор.
- 1943 — у Вінніпезі (в Канаді) вийшов друком перший номер газети "Українське слово".
- 1945 — у Вашингтоні пройшла інаугурація Франкліна Рузвельта, обраного президентом США на четвертий термін.
- 1946 — Президент США Гаррі Трумен заснував Центральну розвідувальну групу (ЦРУ).
- 1946 — Шарль де Голль подав у відставку з поста глави уряду.
- 1958 — у Лондоні почали працювати перші поліцейські з радарами для визначення порушників швидкості руху на дорогах.
- 1961 — 44-річний демократ Джон Фіцджеральд Кеннеді став 35-м президентом США, наймолодшим серед своїх попередників і першим католиком на цьому посту.
- 1969 — республіканець Річард Ніксон став 37-м президентом США, змінивши на цьому посту колишнього віце-президента в адміністрації Джона Кеннеді демократа Ліндона Джонсона, який зайняв місце президента після вбивства Кеннеді в 1963.
- 1972 — почалась друга хвиля арештів дисидентів в Україні
- 1980 — Президент США Джиммі Картер оголосив бойкот Олімпійських ігор у Москві.
- 1990 — "чорний січень": у ніч з 19 на 20 січня за вказівкою президента СРСР Михайла Горбачова, радянська армія напала в Баку на беззбройних людей. Через це загинуло понад 150 осіб і поранено 100.
- 1991 — у Кримській області УРСР відбувся Всекримський референдум про відновлення Кримської АРСР, результати якого визнала Україна.
- 2002 — пісня "My Sweet Lord" Джорджа Гаррісона знову підкорила чарти — через 31 рік після першої появи на вершині рейтингу.
- 2017 — 45-м президентом Сполучених Штатів став Дональд Трамп, який став найстарший главою країни на момент першої інавгурації.
ХТО НАРОДИВСЯ 20 СІЧНЯ
- 1588 — Джованні Франческо Джессі, італійський художник епохи бароко, один з найвідоміших майстрів болонської школи живопису
- 1775 — Андре-Марі Ампер, французький фізик і математик, який створив основи електродинаміки.
- 1855 — Ернест Шоссон, французький композитор.
- 1865 — Михайло Туган-Барановський, український вчений-економіст та громадський діяч.
- 1891 — Ельман Михайло Саулович, всесвітньо відомий український і американський скрипаль-віртуоз.
- 1897 — Євген Маланюк, український письменник, культуролог-енциклопедист, публіцист
- 1920 — Федеріко Фелліні, видатний італійський кінорежисер (Солодке життя, Дорога, Казанова Фелліні)
- 1930 — Базз Олдрін, американський астронавт, який став другої в історії людиною, яка ступила на поверхню Місяця.
- 1946 — Девід Лінч, американський кінорежисер (Твін Пікс, Загублене шосе)
- 1946 — Джиммі Чамберс, тринідадський музикант, вокаліст гурту Londonbeat.
- 1950 — Пол Стенлі, гітарист і вокаліст знаменитих KISS.
- 1958 — Ламас Лоренцо, американський кіноактор (Ренегат, Погана кров).
- 1960 — Вільям Райт, американський геймдизайнер (SimCity, SimEarth, SimAnt)
- 1963 — Інгеборга Дапкунайте, литовська акторка, яка знімається в різних країнах світу (Сім років у Тибеті, Молодий Ганнібал)
- 1971 — Гері Барлоу, учасник гурту Take That.
- 1979 — Вілл Янг, британський виконавець, один з перших випускників "фабрики зірок" Pop Idol.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Івана сонячна та тепла погода, то літо буде спекотним;
- Якщо сьогодні мороз та сніг, то буде чудовий врожай;
- Якщо на Івана туманно, то літо буде сонячним;
- Якщо ясна ніч, то весна буде з повенями;
- Якщо птахи літають низько, то незабаром будуть опади.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятись, сваритись та конфліктувати з людьми;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;
- Не можна піддаватись поганим звичкам та вживати спиртне;
- Не можна підбирати з дороги знайдені речі.
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