20 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 січня, віряни вшановують пам'ять Івана Хрестителя, а у світі святкують день появи відеокамери. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 20 січня віряни вшановують пам'ять Івана Хрестителя, який пророкував появу Ісуса. Він жив у пустелі, проповідував покаяння, а своє ім'я заробив тому, що хрестив Христа у Йордані.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 20 січня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Василь, Панас та Опанас. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Святого Себастьяна в Ріо-де-Жанейро

День відеокамери

Національний день іриски, покритої горішками у США

1265 — граф Лестерський вперше скликав на сесію англійський парламент. Саме парламент Великої Британії вважається найстарішим у всьому світі.

1633 — 68-річний італійський фізик Галілео Галілей вирушив з Флоренції до Риму, де на нього чека суд інквізиції.

1661 — у Львові створено університет Казимира (сьогодні це Львівський національний університет імені Івана Франка)

1918 — у Києві відкрився всеукраїнський церковний собор.

1943 — у Вінніпезі (в Канаді) вийшов друком перший номер газети "Українське слово".

1945 — у Вашингтоні пройшла інаугурація Франкліна Рузвельта, обраного президентом США на четвертий термін.

1946 — Президент США Гаррі Трумен заснував Центральну розвідувальну групу (ЦРУ).

1946 — Шарль де Голль подав у відставку з поста глави уряду.

1958 — у Лондоні почали працювати перші поліцейські з радарами для визначення порушників швидкості руху на дорогах.

1961 — 44-річний демократ Джон Фіцджеральд Кеннеді став 35-м президентом США, наймолодшим серед своїх попередників і першим католиком на цьому посту.

1969 — республіканець Річард Ніксон став 37-м президентом США, змінивши на цьому посту колишнього віце-президента в адміністрації Джона Кеннеді демократа Ліндона Джонсона, який зайняв місце президента після вбивства Кеннеді в 1963.

1972 — почалась друга хвиля арештів дисидентів в Україні

1980 — Президент США Джиммі Картер оголосив бойкот Олімпійських ігор у Москві.

1990 — "чорний січень": у ніч з 19 на 20 січня за вказівкою президента СРСР Михайла Горбачова, радянська армія напала в Баку на беззбройних людей. Через це загинуло понад 150 осіб і поранено 100.

1991 — у Кримській області УРСР відбувся Всекримський референдум про відновлення Кримської АРСР, результати якого визнала Україна.

2002 — пісня "My Sweet Lord" Джорджа Гаррісона знову підкорила чарти — через 31 рік після першої появи на вершині рейтингу.

2017 — 45-м президентом Сполучених Штатів став Дональд Трамп, який став найстарший главою країни на момент першої інавгурації.

ХТО НАРОДИВСЯ 20 СІЧНЯ

1588 — Джованні Франческо Джессі, італійський художник епохи бароко, один з найвідоміших майстрів болонської школи живопису

1775 — Андре-Марі Ампер, французький фізик і математик, який створив основи електродинаміки.

1855 — Ернест Шоссон, французький композитор.

1865 — Михайло Туган-Барановський, український вчений-економіст та громадський діяч.

1891 — Ельман Михайло Саулович, всесвітньо відомий український і американський скрипаль-віртуоз.

1897 — Євген Маланюк, український письменник, культуролог-енциклопедист, публіцист

1920 — Федеріко Фелліні, видатний італійський кінорежисер (Солодке життя, Дорога, Казанова Фелліні)

1930 — Базз Олдрін, американський астронавт, який став другої в історії людиною, яка ступила на поверхню Місяця.

1946 — Девід Лінч, американський кінорежисер (Твін Пікс, Загублене шосе)

1946 — Джиммі Чамберс, тринідадський музикант, вокаліст гурту Londonbeat.

1950 — Пол Стенлі, гітарист і вокаліст знаменитих KISS.

1958 — Ламас Лоренцо, американський кіноактор (Ренегат, Погана кров).

1960 — Вільям Райт, американський геймдизайнер (SimCity, SimEarth, SimAnt)

1963 — Інгеборга Дапкунайте, литовська акторка, яка знімається в різних країнах світу (Сім років у Тибеті, Молодий Ганнібал)

1971 — Гері Барлоу, учасник гурту Take That.

1979 — Вілл Янг, британський виконавець, один з перших випускників "фабрики зірок" Pop Idol.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Івана сонячна та тепла погода, то літо буде спекотним;

Якщо сьогодні мороз та сніг, то буде чудовий врожай;

Якщо на Івана туманно, то літо буде сонячним;

Якщо ясна ніч, то весна буде з повенями;

Якщо птахи літають низько, то незабаром будуть опади.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятись, сваритись та конфліктувати з людьми;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;

Не можна піддаватись поганим звичкам та вживати спиртне;

Не можна підбирати з дороги знайдені речі.

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