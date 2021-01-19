Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

20 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 55
20 січня – середа - фото 1
20 січня – середа

Сьогодні, 20 січня, віряни вшановують пам'ять Івана Хрестителя, а у світі святкують день появи відеокамери. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 20 січня віряни вшановують пам'ять Івана Хрестителя, який пророкував появу Ісуса. Він жив у пустелі, проповідував покаяння, а своє ім'я заробив тому, що хрестив Христа у Йордані.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 20 січня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Василь, Панас та Опанас. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

20 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 439979

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День Святого Себастьяна в Ріо-де-Жанейро
  • День відеокамери
  • Національний день іриски, покритої горішками у США
  • 1265 — граф Лестерський вперше скликав на сесію англійський парламент. Саме парламент Великої Британії вважається найстарішим у всьому світі.
  • 1633 — 68-річний італійський фізик Галілео Галілей вирушив з Флоренції до Риму, де на нього чека суд інквізиції.
  • 1661 — у Львові створено університет Казимира (сьогодні це Львівський національний університет імені Івана Франка)
  • 1918 — у Києві відкрився всеукраїнський церковний собор.
  • 1943 — у Вінніпезі (в Канаді) вийшов друком перший номер газети "Українське слово".
  • 1945 — у Вашингтоні пройшла інаугурація Франкліна Рузвельта, обраного президентом США на четвертий термін.
  • 1946 — Президент США Гаррі Трумен заснував Центральну розвідувальну групу (ЦРУ).
  • 1946 — Шарль де Голль подав у відставку з поста глави уряду.
  • 1958 — у Лондоні почали працювати перші поліцейські з радарами для визначення порушників швидкості руху на дорогах.
  • 1961 — 44-річний демократ Джон Фіцджеральд Кеннеді став 35-м президентом США, наймолодшим серед своїх попередників і першим католиком на цьому посту.
  • 1969 — республіканець Річард Ніксон став 37-м президентом США, змінивши на цьому посту колишнього віце-президента в адміністрації Джона Кеннеді демократа Ліндона Джонсона, який зайняв місце президента після вбивства Кеннеді в 1963.
  • 1972 — почалась друга хвиля арештів дисидентів в Україні
  • 1980 — Президент США Джиммі Картер оголосив бойкот Олімпійських ігор у Москві.
  • 1990 — "чорний січень": у ніч з 19 на 20 січня за вказівкою президента СРСР Михайла Горбачова, радянська армія напала в Баку на беззбройних людей. Через це загинуло понад 150 осіб і поранено 100.
  • 1991 — у Кримській області УРСР відбувся Всекримський референдум про відновлення Кримської АРСР, результати якого визнала Україна.
  • 2002 — пісня "My Sweet Lord" Джорджа Гаррісона знову підкорила чарти — через 31 рік після першої появи на вершині рейтингу.
  • 2017 — 45-м президентом Сполучених Штатів став Дональд Трамп, який став найстарший главою країни на момент першої інавгурації.

ХТО НАРОДИВСЯ 20 СІЧНЯ

  • 1588 — Джованні Франческо Джессі, італійський художник епохи бароко, один з найвідоміших майстрів болонської школи живопису
  • 1775 — Андре-Марі Ампер, французький фізик і математик, який створив основи електродинаміки.
  • 1855 — Ернест Шоссон, французький композитор.
  • 1865 — Михайло Туган-Барановський, український вчений-економіст та громадський діяч.
  • 1891 — Ельман Михайло Саулович, всесвітньо відомий український і американський скрипаль-віртуоз.
  • 1897 — Євген Маланюк, український письменник, культуролог-енциклопедист, публіцист
  • 1920 — Федеріко Фелліні, видатний італійський кінорежисер (Солодке життя, Дорога, Казанова Фелліні)
  • 1930 — Базз Олдрін, американський астронавт, який став другої в історії людиною, яка ступила на поверхню Місяця.
  • 1946 — Девід Лінч, американський кінорежисер (Твін Пікс, Загублене шосе)
  • 1946 — Джиммі Чамберс, тринідадський музикант, вокаліст гурту Londonbeat.
  • 1950 — Пол Стенлі, гітарист і вокаліст знаменитих KISS.
  • 1958 — Ламас Лоренцо, американський кіноактор (Ренегат, Погана кров).
  • 1960 — Вільям Райт, американський геймдизайнер (SimCity, SimEarth, SimAnt)
  • 1963 — Інгеборга Дапкунайте, литовська акторка, яка знімається в різних країнах світу (Сім років у Тибеті, Молодий Ганнібал)
  • 1971 — Гері Барлоу, учасник гурту Take That.
  • 1979 — Вілл Янг, британський виконавець, один з перших випускників "фабрики зірок" Pop Idol.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на Івана сонячна та тепла погода, то літо буде спекотним;
  • Якщо сьогодні мороз та сніг, то буде чудовий врожай;
  • Якщо на Івана туманно, то літо буде сонячним;
  • Якщо ясна ніч, то весна буде з повенями;
  • Якщо птахи літають низько, то незабаром будуть опади.
20 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 443879

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятись, сваритись та конфліктувати з людьми;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;
  • Не можна піддаватись поганим звичкам та вживати спиртне;
  • Не можна підбирати з дороги знайдені речі.

Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Медики розповіли, кому небезпечно занурюватися в ополонку на Водохреще
  • 15 cічня, 12:45
  • 311
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2147
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2768333
Загрузка...
Новини