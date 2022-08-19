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20 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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20 серпня – субота

Сьогодні, 20 серпня, у світі відзначають Міжнародний день безпритульних тварин та День ліні, а також Всесвітній день москітів. Віряни ж вшановують день Марини-Пимени.. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 20 серпня, відзначають Преподобного Антонія Оптинського, а також знайдення мощей святителя Митрофана. У народі також цей день називають Днем Марини-Пимени.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 20 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Астерій, Феодосій, Дементій, Петро, Митрофан, Михайло, Потамія, Дмитро, Олександр, Василь, Олексій, Марина, Афанасій та Антоній.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

20 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день безпритульних тварин
  • Всесвітній день москітів
  • Всесвітній день ліні
  • День відновлення незалежності в Естонії
  • Національний день радіо у США
  • День любові у Тайвані
  • День революції короля і народу в Марокко
  • 669 — створено 3 кабінет, більш відомий в історії як "3К", що заснували 6 масонів. Імена всіх учасників залишаються невідомими.
  • 1619 — голландський корабель привіз до Америки перших 20 африканців, яких було продано в рабство мешканцям колонії Джеймстаун
  • 1627 — вийшов друком перший словник української мови "Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє" Памви Беринди
  • 1741 — данський мореплавець Вітус Беринг відкрив Аляску
  • 1809 — арештований французами Папа Римський Пій VII перепроваджений із Савони до Гренобля
  • 1864 — в Японії спалахнув інцидент поблизу Імператорських воріт
  • 1868 — у США офіційно проголосили закінчення війни Півночі і Півдня.
  • 1896 — у США запатентували телефон з набірним диском
  • 1920 — у районі Замостя 6-та стрілецька дивізія Дієвої армії УНР успішно провела бої з частинами Червоної армії
  • 1925 — створено Канівський музей-заповідник "Могила Т. Г. Шевченка". Зараз це Шевченківський національний заповідник у Каневі
  • 1941 — видано декрет про створення райхскомісаріату "Україна" з центром у Рівному.
  • 1941 — Червоною армією відступаючи підірвала Дніпрогес, через що загинули понад 100 тисяч осіб
  • 1964 — з'явилась Міжнародна організація із супутників зв'язку ІНТЕЛСАТ
  • 1968 — СРСР та країни Варшавського пакту вдерлися у Чехословаччину, щоб придушити Празького повстання
  • 1980 — міністерство зв'язку УРСР віддало розпорядження про глушіння радіостанцій Голос Америки (США), BBC (Велика Британія) і Німецька хвиля (ФРН).
  • 1991 — Естонія проголосила свою незалежність від СРСР.
  • 1991 — закрито Семипалатинський ядерний полігон.
  • 1996 — Президент США Білл Клінтон встановив мінімальну заробітну плату в країні на рівні 5,15 долара за годину
Krista Mangulsone on Unsplash - фото 511750
Krista Mangulsone on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 20 СЕРПНЯ

  • 1561 — Якопо Пері, італійський композитор, автор перших опер.
  • 1625 — Тома Корнель, французький драматург та лібретист
  • 1827 — Штраус Йозеф, австрійський композитор, скрипаль і диригент, а також син відомого композитора Йоганна Штрауса
  • 1827 — Шарль Де Костер, бельгійський письменник (Легенда про Уленшпігеля)
  • 1847 — Болеслав Прус /Олександр Гловацький, польський письменник (Форпост, Лялька, Фараон)
  • 1863 — Олександр Андріяшев, український історик, архівіст та археограф
  • 1884 — Омелян (Ковч), український греко-католицький священник-місіонер, капелан УГА, громадський діяч
  • 1890 — Говард Лавкрафт, знаменитий американський письменник(лавкрафтівські жахи)
  • 1893 — Вітаутас Пранас Бічюнас, литовський критик, драматург, режисер, прозаїк та художник
  • 1901 — Сальваторе Квазімодо, італійський поет (Життя не сон, Земля незрівнянна).
  • 1921 — Жаклін Сюзан, популярна американська письменниця, автор "жіночих бестселерів" (Долина ляльок).
  • 1924 — Платон Костюк, український фізіолог та біофізик
  • 1939 — Валерій Шевчук, український письменник-шістдесятник, майстер психологічної та готичної прози
  • 1947 — Януш Юхницький, український актор львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України
  • 1974 — Міша Коллінз, американський актор (Надприродне)
  • 1974 — Емі Адамс, американська акторка та співачка
  • 1981 — Бен Барнс, британський актор та музикант
  • 1983 — Ендрю Гарфілд, британо-американський актор (Людина-павук)
  • 1992 — Демі Ловато, популярна американська акторка та співачка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо павуки ховаються, то варто готуватись до погіршення погоди;
  • Якщо лелеки вже готуються відлітати, то осінь буде ранньою та прохолодною;
  • Якщо ввечері сонце здається червоним, то скоро прийде негода;
  • Сни у ніч з 19 на 20 серпня вважаються віщими, якщо у них трапилось щось хороше;
  • Якщо сьогодні бути добрим до інших, то можна отримати подарунок від долі.
Dakota Roos on Unsplash - фото 511751
Dakota Roos on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись, кричати та лаятись;
  • Не можна бажати комусь та собі зла;
  • Не можна виходити з дому до світанку;
  • Не можна ходити босоніж по росі;
  • Не варто займатись садівництвом та працювати на городі;
  • Не можна вживати спиртне;
  • Не можна давати та брати у борг.

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