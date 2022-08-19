20 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 серпня, у світі відзначають Міжнародний день безпритульних тварин та День ліні, а також Всесвітній день москітів. Віряни ж вшановують день Марини-Пимени.. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 20 серпня, відзначають Преподобного Антонія Оптинського, а також знайдення мощей святителя Митрофана. У народі також цей день називають Днем Марини-Пимени.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 20 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Астерій, Феодосій, Дементій, Петро, Митрофан, Михайло, Потамія, Дмитро, Олександр, Василь, Олексій, Марина, Афанасій та Антоній.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день безпритульних тварин

Всесвітній день москітів

Всесвітній день ліні

День відновлення незалежності в Естонії

Національний день радіо у США

День любові у Тайвані

День революції короля і народу в Марокко

669 — створено 3 кабінет, більш відомий в історії як "3К", що заснували 6 масонів. Імена всіх учасників залишаються невідомими.

1619 — голландський корабель привіз до Америки перших 20 африканців, яких було продано в рабство мешканцям колонії Джеймстаун

1627 — вийшов друком перший словник української мови "Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє" Памви Беринди

1741 — данський мореплавець Вітус Беринг відкрив Аляску

1809 — арештований французами Папа Римський Пій VII перепроваджений із Савони до Гренобля

1864 — в Японії спалахнув інцидент поблизу Імператорських воріт

1868 — у США офіційно проголосили закінчення війни Півночі і Півдня.

1896 — у США запатентували телефон з набірним диском

1920 — у районі Замостя 6-та стрілецька дивізія Дієвої армії УНР успішно провела бої з частинами Червоної армії

1925 — створено Канівський музей-заповідник "Могила Т. Г. Шевченка". Зараз це Шевченківський національний заповідник у Каневі

1941 — видано декрет про створення райхскомісаріату "Україна" з центром у Рівному.

1941 — Червоною армією відступаючи підірвала Дніпрогес, через що загинули понад 100 тисяч осіб

1964 — з'явилась Міжнародна організація із супутників зв'язку ІНТЕЛСАТ

1968 — СРСР та країни Варшавського пакту вдерлися у Чехословаччину, щоб придушити Празького повстання

1980 — міністерство зв'язку УРСР віддало розпорядження про глушіння радіостанцій Голос Америки (США), BBC (Велика Британія) і Німецька хвиля (ФРН).

1991 — Естонія проголосила свою незалежність від СРСР.

1991 — закрито Семипалатинський ядерний полігон.

1996 — Президент США Білл Клінтон встановив мінімальну заробітну плату в країні на рівні 5,15 долара за годину

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ХТО НАРОДИВСЯ 20 СЕРПНЯ

1561 — Якопо Пері, італійський композитор, автор перших опер.

1625 — Тома Корнель, французький драматург та лібретист

1827 — Штраус Йозеф, австрійський композитор, скрипаль і диригент, а також син відомого композитора Йоганна Штрауса

1827 — Шарль Де Костер, бельгійський письменник (Легенда про Уленшпігеля)

1847 — Болеслав Прус /Олександр Гловацький, польський письменник (Форпост, Лялька, Фараон)

1863 — Олександр Андріяшев, український історик, архівіст та археограф

1884 — Омелян (Ковч), український греко-католицький священник-місіонер, капелан УГА, громадський діяч

1890 — Говард Лавкрафт, знаменитий американський письменник(лавкрафтівські жахи)

1893 — Вітаутас Пранас Бічюнас, литовський критик, драматург, режисер, прозаїк та художник

1901 — Сальваторе Квазімодо, італійський поет (Життя не сон, Земля незрівнянна).

1921 — Жаклін Сюзан, популярна американська письменниця, автор "жіночих бестселерів" (Долина ляльок).

1924 — Платон Костюк, український фізіолог та біофізик

1939 — Валерій Шевчук, український письменник-шістдесятник, майстер психологічної та готичної прози

1947 — Януш Юхницький, український актор львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України

1974 — Міша Коллінз, американський актор (Надприродне)

1974 — Емі Адамс, американська акторка та співачка

1981 — Бен Барнс, британський актор та музикант

1983 — Ендрю Гарфілд, британо-американський актор (Людина-павук)

1992 — Демі Ловато, популярна американська акторка та співачка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо павуки ховаються, то варто готуватись до погіршення погоди;

Якщо лелеки вже готуються відлітати, то осінь буде ранньою та прохолодною;

Якщо ввечері сонце здається червоним, то скоро прийде негода;

Сни у ніч з 19 на 20 серпня вважаються віщими, якщо у них трапилось щось хороше;

Якщо сьогодні бути добрим до інших, то можна отримати подарунок від долі.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, кричати та лаятись;

Не можна бажати комусь та собі зла;

Не можна виходити з дому до світанку;

Не можна ходити босоніж по росі;

Не варто займатись садівництвом та працювати на городі;

Не можна вживати спиртне;

Не можна давати та брати у борг.

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