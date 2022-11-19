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20 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 20 листопада, у світі відзначають Всесвітній день дитини, Всесвітній день пам'яті жертв ДТП та День працівників сільського господарства України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 20 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 20 листопада, віряни відзначають пам'ять святого мученика Феодота. Він належав до тих 30 християн, яких вбили ще у 3 столітті у Мелітіні. Він не приховував свою віру, тож язичники упіймали його та катували, щоб Феодот зрікся своїх переконань. Врешті і його, і його товаришів обезголовили.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 20 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Антонін, Олександр, Богдан, Афанасій, Олексій, Єлизавет, Євген, Валерій, Дорофей, Веніамін та Григорій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день дитини
- Всесвітній день пам'яті жертв ДТП
- День індустріалізації Африки
- День працівників сільського господарства України
- День революції у Мексиці
- Національний день суверенітету в Аргентині
- 1805 — прем'єра єдиної опери Людвіґа ван Бетховена "Фіделіо"
- 1818 — Симон Болівар проголосив незалежність Венесуели від Іспанського королівства
- 1910 — Початок Мексиканської революції. Франсиско Мадеро оголошує План Сан-Луїс-Потосі, де проголошує себе президентом Мексики та закликає до озброєної боротьби проти диктатора Порфіріо Діаса
- 1917 — Українська Центральна Рада Третім універсалом проголосила УНР
- 1918 — більшовики створили тимчасовий уряд УСРР на чолі з Юрієм П'ятаковим
- 1941 — робітники в Ленінграді почали отримувати по продовольчих картках 250 грамів хліба в день, всі решта — 125. Під час блокади померло від голоду понад 640,000 ленінградців
- 1943 — під охороною УПА на Волині почалася Перша Конференція поневолених народів Східної Європи та Азії, на якій оформлено політичну організацію — Антибільшовицький Блок Народів (АБН)
- 1945 — у німецькому місті Нюрнберг розпочався міжнародний судовий процес над нацистськими діячами Третього Рейху
- 1985 — випущено операційно систему Microsoft Windows 1.0
- 1991 — встановлено консульські відносини між Україною і Туреччиною
- 1998 — запуск першого модуля Міжнародної космічної станції (модуль "Зоря")
- 2003 — В Антарктиді знайшли лід віком 900 тисяч років
- 2004 — Шевченківський районний суд Києва відхилив подання Київської міської державної адміністрації про обмеження на проведення масових акцій на Майдані Незалежності з 21 по 23 листопада
ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЛИСТОПАДА
- 1625 — Паулюс Поттер, нідерландський художник. Один з найвизначніших представників нідерландського живопису Золотої доби
- 1858 — Сельма Лагерлеф, шведська письменниця
- 1889 — Едвін Габбл, американський астроном, автор концепції розширення Всесвіту, саме його ім'я має сучасний орбітальний телескоп
- 1896 — Михайло Вериківський, композитор, диригент та фольклорист
- 1924 — Бенуа Мандельброт, французький математик польського походження, засновник фрактальної геометрії
- 1925 — Роберт Кеннеді, американський політичний і державний діяч, молодший брат вбитого президента Джона Кеннеді
- 1942 — Джо Байден, 46-й Президент США
- 1934 — Лев Полугаєвський, радянський шаховий гросмейстер і теоретик.
- 1963 — Михайло Петрович Дідик, оперний співак, народний артист України
- 1983 — Михайло Хома, український співак, соліст гурту DZIDZIO
- 1986 — Олівер Сайкс, британський музикант, фронтмен гурту "Bring Me the Horizon"
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо вікна вкрились кригою, то попереду хороший врожай зерна;
- Якщо чутно гул птахів, то скоро почнуться снігопади;
- Якщо білки вже активно роблять запаси, то зима буде морозною;
- Якщо весь день сніжить, але сніг швидко тане, то весна буде вологою;
- Ожеледиця в цей день вказує на тривалі морози.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та лаятись;
- Не можна лінуватись;
- Не можна підтримувати вдома безлад;
- Не можна вживати алкоголь;
- Не можна зациклюватись на негативі.
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