20 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 липня, у світі та в Україні відзначають Міжнародний день шахів, а також Міжнародний день торта. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

20 липня православна церква вшановує пам'ять преподобного Фоми та преподобного Акакія, Томи з Малеї та Іллі. У народі сьогодні відзначають старослов'янське свято Перуна. Воно пов'язане з завершенням сезону дощів, за що молились селяни. Зрештою свято Перуна злилось зі святом святого Іллі, який перейняв "функції" цього слов'янського божества.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 20 липня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, В'ячеслав, Герман, Євдокія, Маргарита, Никон, Сергій і Фома. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день шахів

Міжнародний день торта

День друга в Аргентині та Бразилії

День Незалежності в Колумбії

День миру і свободи на Північному Кіпрі

Національний день печива з передбаченнями в США

Національний день хот-дога в США

1534 — У Кембриджі зареєстровано перше у світі видавництво

1585 — Експедиція Джона Девіса досягла південного краю Ґренландії, який називали Землею Запустіння

1671 — Петро Дорошенко розпочав облогу Білої Церкви та вислав на Поділля наказного гетьмана, брата Григорія

1771 — Під час російсько-турецької війни 1768—1774 років Кафу захопили запорозькі козаки полковника Опанаса Ковпака

1917 — Зареєстрована торгова марка "BMW".

1917 — Представники південнослов'янських народів підписали Корфську декларацію про об'єднання в єдину державу, а саме Королівство Сербів, Хорватів і Словенців.

1924 — Засновано Міжнародну шахову федерацію

1944 — Відбувся заколот німецького руху опору з метою вбити Гітлера та здійснити державний переворот

1969 — Американський космічний корабель "Аполлон-11" провів першу в історії посадку на Місяць

1976 — Посадковий відсік американського космічного корабля "Вікінг-1" провів м'яку посадку на поверхню Марса

1993 — заява Голови Ради Безпеки ООН про те, що постанова Верховної Ради РФ щодо статусу Севастополя як російського міста не має юридичної сили

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ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЛИПНЯ

1304 — Франческо Петрарка, італійський поет, "батько гуманізму"

1581 — Ісідоро Біанкі, італійський художник доби пізнього маньєризму та бароко

1656 — Йоган Бернгард Фішер фон Ерлах, австрійський архітектор та скульптор доби бароко.

1754 — Дестют де Трасі, французький філософ, політик і економіст, завдяки якому у науковий вжиток потрапив термін "ідеологія"

1804 — Річард Оуен, англійський зоолог та палеонтолог

1816 — Едвард Желіговський, польський поет, філософ і громадський діяч

1822 — Грегор Мендель, католицький священник, а також і моравський біолог та ботанік, засновник сучасної генетики

1850 — Георг Еліс Мюллер, німецький філософ, один з перших експериментальних психологів

1870 — Олексій Ганський, астроном, ініціатор створення Сімеїзької обсерваторії

1873 — Вітольд Малішевський, польський композитор, педагог, засновник та ректор Одеської консерваторії

1886 — Френк Геллер, шведський письменник

1888 — Зельман Ваксман, біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології й медицині 1952 року "за відкриття стрептоміцину, першого антибіотика, ефективного при лікуванні туберкульозу"

1895 — Ласло Могой-Надь, угорський художник, теоретик фото- і кіномистецтва, фігура світового авангарду

1911 — Василь Кучер, український письменник

1913 — Ольга Мак, українська письменниця

1919 — Едмунд Гілларі, перший підкорювач Евересту

1921 — Володимир Мельник, український письменник

1933 — Кормак Маккарті, американський письменник, прозаїк і драматург, сучасний класик

1934 — Уве Йонсон , німецький письменник

1937 — Петро Гоць, український бібліотекар-бібліограф та поет

1938 — Наталі Вуд (Наталія Захаренко), американська кіноакторка українського походження (Вестсайдська історія та Великі перегони)

1944 — Анатолій Ненцінський, український поет та журналіст.

1947 — Карлос Сантана, мексиканський гітарист та композитор

1951 — Грег Бір, американський письменник-фантаст

1951 — Володимир Сапон, український письменник, журналіст, краєзнавець

1952 — Ганна Приходько, українська поетеса, музикант, педагог.

1957 — Ігор Геращенко, український поет та актор

1960 — Первослав Вуйчич, канадський письменник сербського походження.

1975 — Олена Ноздрань, українська бадмінтоністка

1980 — Жизель Бюндхен, бразильська супермодель, одна з "ангелів" Victoria's Secret

1988 — Джуліанн Гаф, професійна американська танцівниця бальних танців і співачка в стилі кантрі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо багато птахів кружляють над землею, то до негоди;

Якщо у цей день дощова погода, то вона затримається надовго;

Якщо каштани пожовтіли, то незабаром спека посилиться;

Якщо у цей день посидіти під дубом, то наберетесь сил на весь рік.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та лаятись;

Не можна брати та давати у борг;

Не можна залишати вдома безлад;

Не можна поратись на городі та у саду;

Не можна в'язати;

Не можна виходити до світанку на вулицю.

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