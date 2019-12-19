20 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 грудня, віряни вшановують пам'ять Святителя Амвросія, єпископа Медіоланського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 20 грудня віряни вшановують пам'ять Святителя Амвросія, єпископа Медіоланського. Ще в дитинстві святителя були виявлені чудові передвістя його великого майбутнього. Так, одного разу бджоли покрили обличчя сплячого немовляти і полетіли після того, як залишили на язиці у нього мед. Після смерті батька сім'я Амвросія переселилася в Рим, де майбутній святитель і його брат Сатир здобули блискучу на ті часи юридичну освіту. Близько 370 року, після закінчення курсу наук, Амвросій був призначений намісником областей (консульським префектом) Лігурії і Емілії, але жив в Медіолані.

Святитель Амвросій

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 20 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Амвросій, Антон, Григорій, Іван, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день солідарності людей

1892 – в США запатентовані пневматичні автомобільні шини

1938 – в СРСР введено трудові книжки.

1963 – вперше для жителів Західного Берліна дозволений прохід через Берлінську стіну для відвідування родичів у ФРН

1966 – утворено Чечельницький район Вінницької області

1974 – Ефіопія проголошена соціалістичною державою

1996 – компанія NeXT об'єдналася з Apple Computer, розпочато розробку Mac OS X

2000 – Парламент Великобританії схвалив клонування, але виключно в медичних цілях

2012 – кінець Ери П'ятого Сонця за календарем майя

Mac OS X

ХТО НАРОДИВСЯ 20 грудня

1629 – Пітер де Хох, голландський художник

1841 – Фердинанд Бюіссона, французький пацифіст, творець Ліги прав людини, лауреат Нобелівської премії миру

1868 – Харві Фаейрстоун, американський бізнесмен, виробник шин

1899 – Фінн Ронне, норвезький дослідник Антарктиди

1906 – Дік Вайт, англійський шпигун, глава Інтелленджес Сервіс

1922 – Джордж Хілл, американський актор, режисер, володар двох Оскарів

1942 – Жан-Клод Тріше, голова Європейського центрального банку (з 2003 року)

Джордж Хілл

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сонце у серпанку – пурга буде

Сонце опускається в хмари – варто очікувати снігопаду

Швидкі і низькі хмари – прикмети до того, що скоро буде холоднеча

Зимове сонце

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не кричіть на своїх близьких

Не сваріться на рівному місці

Не розмовляйте занадто голосно

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