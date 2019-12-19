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20 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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20 грудня - п'ятниця

Сьогодні, 20 грудня, віряни вшановують пам'ять Святителя Амвросія, єпископа Медіоланського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 20 грудня віряни вшановують пам'ять Святителя Амвросія, єпископа Медіоланського. Ще в дитинстві святителя були виявлені чудові передвістя його великого майбутнього. Так, одного разу бджоли покрили обличчя сплячого немовляти і полетіли після того, як залишили на язиці у нього мед. Після смерті батька сім'я Амвросія переселилася в Рим, де майбутній святитель і його брат Сатир здобули блискучу на ті часи юридичну освіту. Близько 370 року, після закінчення курсу наук, Амвросій був призначений намісником областей (консульським префектом) Лігурії і Емілії, але жив в Медіолані.

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Святитель Амвросій

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 20 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Амвросій, Антон, Григорій, Іван, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день солідарності людей
  • 1892 – в США запатентовані пневматичні автомобільні шини
  • 1938 – в СРСР введено трудові книжки.
  • 1963 – вперше для жителів Західного Берліна дозволений прохід через Берлінську стіну для відвідування родичів у ФРН
  • 1966 – утворено Чечельницький район Вінницької області
  • 1974 – Ефіопія проголошена соціалістичною державою
  • 1996 – компанія NeXT об'єдналася з Apple Computer, розпочато розробку Mac OS X
  • 2000 – Парламент Великобританії схвалив клонування, але виключно в медичних цілях
  • 2012 – кінець Ери П'ятого Сонця за календарем майя
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Mac OS X

ХТО НАРОДИВСЯ 20 грудня

  • 1629 – Пітер де Хох, голландський художник
  • 1841 – Фердинанд Бюіссона, французький пацифіст, творець Ліги прав людини, лауреат Нобелівської премії миру
  • 1868 – Харві Фаейрстоун, американський бізнесмен, виробник шин
  • 1899 – Фінн Ронне, норвезький дослідник Антарктиди
  • 1906 – Дік Вайт, англійський шпигун, глава Інтелленджес Сервіс
  • 1922 – Джордж Хілл, американський актор, режисер, володар двох Оскарів
  • 1942 – Жан-Клод Тріше, голова Європейського центрального банку (з 2003 року)
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Джордж Хілл

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Сонце у серпанку – пурга буде
  • Сонце опускається в хмари – варто очікувати снігопаду
  • Швидкі і низькі хмари – прикмети до того, що скоро буде холоднеча
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Зимове сонце

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не кричіть на своїх близьких
  • Не сваріться на рівному місці
  • Не розмовляйте занадто голосно

Читайте також: Фінансові щасливчики грудня: у яких знаків Зодіаку побільшає грошей

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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