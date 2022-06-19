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20 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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20 червня – понеділок

Сьогодні, 20 червня, відзначають Всесвітній день біженців, а віряни вшановують пам'ять святого мученика Федота. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 20 червня, віряни вшановують святого мученика Федота.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 20 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Ганна, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Максим, Марія, Микола, Павло, Петро, а також Тарас. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

20 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день біженців.
  • Всесвітній день захисту слонів в зоопарках.
  • Всесвітній день Wi-Fi.
  • День Ламбруско.
  • День американського орла.
  • 1918 — у Києві почався Всеукраїнський церковний собор.
  • 1919 — військова делегація Української Народної Республіки підписала з поляками мирний договір.
  • 1933 — відкритий Біломорсько-Балтійський канал.
  • 1963 — США й СРСР підписали угоду про встановлення "гарячої лінії" зв'язку між урядами двох держав.
  • 1990 — Бундестаг ФРН ухвалив рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна.
  • 1993 — перший пробний залізничний рейс по тунелю під Ла-Маншом.
  • 2003 — створений фонд Вікімедіа.
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ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЧЕРВНЯ

  • 1893 — Іван Антипенко, український драматург, фейлетоніст.
  • 1913 — Ліліен Джексон Браун, американська письменниця.
  • 1920 — Петро Тимошенко, український мовознавець.
  • 1928 — Жан-Марі Ле Пен, французький політик.
  • 1939 — Василь Василашко, український поет.
  • 1949 — Лайонел Річі, американський співак
  • 1967 — Ніколь Кідман, американська кіноакторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Тепло – до хорошого врожаю жита, а ось дощ – до поганого наливу колоса.
  • Бджоли на стінках вулика сидять – до спеки.
  • Якщо вночі не було роси, то чекай дощу.
  • Голуби в ясну погоду укриття шукають – до опадів.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

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