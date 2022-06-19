20 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 червня, відзначають Всесвітній день біженців, а віряни вшановують пам'ять святого мученика Федота. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 20 червня, віряни вшановують святого мученика Федота.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 20 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Ганна, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Максим, Марія, Микола, Павло, Петро, а також Тарас. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день біженців.

Всесвітній день захисту слонів в зоопарках.

Всесвітній день Wi-Fi.

День Ламбруско.

День американського орла.

1918 — у Києві почався Всеукраїнський церковний собор.

1919 — військова делегація Української Народної Республіки підписала з поляками мирний договір.

1933 — відкритий Біломорсько-Балтійський канал.

1963 — США й СРСР підписали угоду про встановлення "гарячої лінії" зв'язку між урядами двох держав.

1990 — Бундестаг ФРН ухвалив рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна.

1993 — перший пробний залізничний рейс по тунелю під Ла-Маншом.

2003 — створений фонд Вікімедіа.

ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЧЕРВНЯ

1893 — Іван Антипенко, український драматург, фейлетоніст.

1913 — Ліліен Джексон Браун, американська письменниця.

1920 — Петро Тимошенко, український мовознавець.

1928 — Жан-Марі Ле Пен, французький політик.

1939 — Василь Василашко, український поет.

1949 — Лайонел Річі, американський співак

1967 — Ніколь Кідман, американська кіноакторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Тепло – до хорошого врожаю жита, а ось дощ – до поганого наливу колоса.

Бджоли на стінках вулика сидять – до спеки.

Якщо вночі не було роси, то чекай дощу.

Голуби в ясну погоду укриття шукають – до опадів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день краще не зізнаватися у коханні.

Не можна сьогодні розповідати про свої плани.

Заборонено одягати в цей день срібні прикраси.

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