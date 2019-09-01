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2 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 2 вересня, віряни вшановують пророка Самуїла, а також відзначають день нотаріату. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 2 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять пророка Самуїла. Він був п'ятнадцятий і останній суддя Ізраїльський. Походив від коліна Левія, був сином Елкани із Раматаїм-Цофіму, з гори Єфремової. Його мати Анна випросила народження Самуїла у своїх молитвах до Господа (тому й одержав ім'я Самуїл, що означає "випрошений") і ще до народження матір присвятила його Богу.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 2 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Віктор, Володимир, Іван, Максим, Микола, Тимофій, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День нотаріату
- День підприємця
- 1666 – Велика лондонська пожежа знищила дві третини міста;
- 1789 – у США засноване міністерство фінансів;
- 1794 – з ініціативи французького емігранта, герцога Армана Еммануеля дю Плессі де Рішельє на узбережжі Чорного моря почалося будівництво майбутнього міста Одеси;
- 1831 – вийшла друком перша частина "Вечорів на хуторі біля Диканьки" українського письменника Миколи Гоголя;
- 1834 – Семюел Кольт запатентував свій револьвер;
- 1889 – у Маріуполі почав свою роботу морський порт;
- 1985 – легендарний лайнер "Титанік" знайшли біля берегів Ньюфаундленду;
- 1996 – в Україні замість карбованця ввели нову валюту – гривню;
- 2000 – вперше введений прототип вакцини проти СНІДу;
- 2015 – Кабінет Міністрів України прийняв рішення про створення Національної поліції України.
ХТО НАРОДИВСЯ 2 ВЕРЕСНЯ
- 1726 – Джон Говард, англійський філантроп;
- 1811 – український поет Іван Вагилевич;
- 1854 – винахідник бездимного пороху, французький інженер П’єр Вьєл;
- 1891 – український поет Павло Филипович;
- 1908 – автор першого електротермічного ракетного двигуна Валентин Глушко, чиїм ім’ям у 1994 році був названий кратер на видимому боці Місяця;
- 1964 – Кіану Рівз, американський кіноактор, музикант;
- 1965 – Леннокс Льюїс, англійський боксер;
- 1967 – Остап Ступка, український актор театру і кіно, телеведучий.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Багато жолудів на Самуїла – зима буде холодною.
- Горобина вродила рясно – зима буде лютою і сніжною.
- Журавлі летять високо – на теплу осінь.
- Хмари високо пливуть – на гарну погоду, низько – до негоди.
- Кроти на північ ями риють – до ясної зими.
- Багато мишей – зима холодною буде.
- Бажання, загадане 2 вересня, обов’язково збудеться.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день краще не заводити знайомств, тому що новий знайомий в майбутньому може сильно нашкодити. Виняток становлять знайомства неодружених хлопців з молодими дівчатами.
- Не можна стригти волосся і нігті, інакше може трапитися негода.
- Не можна у цей день заздрити іншим.
- Не можна відмовляти в їжі нужденному.
- Не слід сьогодні лихословити та погано думати про рідних.
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