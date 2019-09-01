2 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 вересня, віряни вшановують пророка Самуїла, а також відзначають день нотаріату. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять пророка Самуїла. Він був п'ятнадцятий і останній суддя Ізраїльський. Походив від коліна Левія, був сином Елкани із Раматаїм-Цофіму, з гори Єфремової. Його мати Анна випросила народження Самуїла у своїх молитвах до Господа (тому й одержав ім'я Самуїл, що означає "випрошений") і ще до народження матір присвятила його Богу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 2 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Віктор, Володимир, Іван, Максим, Микола, Тимофій, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День нотаріату

День підприємця

1666 – Велика лондонська пожежа знищила дві третини міста;

1789 – у США засноване міністерство фінансів;

1794 – з ініціативи французького емігранта, герцога Армана Еммануеля дю Плессі де Рішельє на узбережжі Чорного моря почалося будівництво майбутнього міста Одеси;

1831 – вийшла друком перша частина "Вечорів на хуторі біля Диканьки" українського письменника Миколи Гоголя;

1834 – Семюел Кольт запатентував свій револьвер;

1889 – у Маріуполі почав свою роботу морський порт;

1985 – легендарний лайнер "Титанік" знайшли біля берегів Ньюфаундленду;

1996 – в Україні замість карбованця ввели нову валюту – гривню;

2000 – вперше введений прототип вакцини проти СНІДу;

2015 – Кабінет Міністрів України прийняв рішення про створення Національної поліції України.

ХТО НАРОДИВСЯ 2 ВЕРЕСНЯ

1726 – Джон Говард, англійський філантроп;

1811 – український поет Іван Вагилевич;

1854 – винахідник бездимного пороху, французький інженер П’єр Вьєл;

1891 – український поет Павло Филипович;

1908 – автор першого електротермічного ракетного двигуна Валентин Глушко, чиїм ім’ям у 1994 році був названий кратер на видимому боці Місяця;

1964 – Кіану Рівз, американський кіноактор, музикант;

1965 – Леннокс Льюїс, англійський боксер;

1967 – Остап Ступка, український актор театру і кіно, телеведучий.

2 вересня народився Остап Ступка​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Багато жолудів на Самуїла – зима буде холодною.

Горобина вродила рясно – зима буде лютою і сніжною.

Журавлі летять високо – на теплу осінь.

Хмари високо пливуть – на гарну погоду, низько – до негоди.

Кроти на північ ями риють – до ясної зими.

Багато мишей – зима холодною буде.

Бажання, загадане 2 вересня, обов’язково збудеться.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день краще не заводити знайомств, тому що новий знайомий в майбутньому може сильно нашкодити. Виняток становлять знайомства неодружених хлопців з молодими дівчатами.

Не можна стригти волосся і нігті, інакше може трапитися негода.

Не можна у цей день заздрити іншим.

Не можна відмовляти в їжі нужденному.

Не слід сьогодні лихословити та погано думати про рідних.

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