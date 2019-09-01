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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

2 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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2 вересня – понеділок - фото 1
2 вересня – понеділок

Сьогодні, 2 вересня, віряни вшановують пророка Самуїла, а також відзначають день нотаріату. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять пророка Самуїла. Він був п'ятнадцятий і останній суддя Ізраїльський. Походив від коліна Левія, був сином Елкани із Раматаїм-Цофіму, з гори Єфремової. Його мати Анна випросила народження Самуїла у своїх молитвах до Господа (тому й одержав ім'я Самуїл, що означає "випрошений") і ще до народження матір присвятила його Богу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 2 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Віктор, Володимир, Іван, Максим, Микола, Тимофій, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

2 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День нотаріату
  • День підприємця
  • 1666 – Велика лондонська пожежа знищила дві третини міста;
  • 1789 – у США засноване міністерство фінансів;
  • 1794 – з ініціативи французького емігранта, герцога Армана Еммануеля дю Плессі де Рішельє на узбережжі Чорного моря почалося будівництво майбутнього міста Одеси;
  • 1831 – вийшла друком перша частина "Вечорів на хуторі біля Диканьки" українського письменника Миколи Гоголя;
  • 1834 – Семюел Кольт запатентував свій револьвер;
  • 1889 – у Маріуполі почав свою роботу морський порт;
  • 1985 – легендарний лайнер "Титанік" знайшли біля берегів Ньюфаундленду;
  • 1996 – в Україні замість карбованця ввели нову валюту – гривню;
  • 2000 – вперше введений прототип вакцини проти СНІДу;
  • 2015 – Кабінет Міністрів України прийняв рішення про створення Національної поліції України.
2 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 351685

ХТО НАРОДИВСЯ 2 ВЕРЕСНЯ

  • 1726 – Джон Говард, англійський філантроп;
  • 1811 – український поет Іван Вагилевич;
  • 1854 – винахідник бездимного пороху, французький інженер П’єр Вьєл;
  • 1891 – український поет Павло Филипович;
  • 1908 – автор першого електротермічного ракетного двигуна Валентин Глушко, чиїм ім’ям у 1994 році був названий кратер на видимому боці Місяця;
  • 1964 – Кіану Рівз, американський кіноактор, музикант;
  • 1965 – Леннокс Льюїс, англійський боксер;
  • 1967 – Остап Ступка, український актор театру і кіно, телеведучий.
2 вересня народився Остап Ступка - фото 351687
2 вересня народився Остап Ступка​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Багато жолудів на Самуїла – зима буде холодною.
  • Горобина вродила рясно – зима буде лютою і сніжною.
  • Журавлі летять високо – на теплу осінь.
  • Хмари високо пливуть – на гарну погоду, низько – до негоди.
  • Кроти на північ ями риють – до ясної зими.
  • Багато мишей – зима холодною буде.
  • Бажання, загадане 2 вересня, обов’язково збудеться.

2 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 351688

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день краще не заводити знайомств, тому що новий знайомий в майбутньому може сильно нашкодити. Виняток становлять знайомства неодружених хлопців з молодими дівчатами.
  • Не можна стригти волосся і нігті, інакше може трапитися негода.
  • Не можна у цей день заздрити іншим.
  • Не можна відмовляти в їжі нужденному.
  • Не слід сьогодні лихословити та погано думати про рідних.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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