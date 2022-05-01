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2 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 2 травня, у світі святкують Всесвітній день скрапбукінгу, а віряни вшановують пам'ять Івана Старопечерника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 2 травня квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, які сьогодні свята та що не можна робити на Радіо МАКСИМУМ!
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 2 травня, віряни вшановують пам'ять Івана Старопечерника.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 2 травня, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян та Матрона. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день тунця.
- Всесвітній день скрапбукінгу.
- День немовляти.
- День тхора.
- 1848 — у Львові створили першу українську політичну організацію — Головну Руську Раду.
- 1892 — в Києві запустили електричний трамвай, перший у Російській імперії.
- 1945 — командувач оборони Берліна Гельмут Вейдлінг підписав наказ про капітуляцію.
- 1980 — з візиту в столицю Заїру Кіншасу почалася перша в історії Ватикану поїздка Папи Римського (Івана Павла II) до Африки.
- 1986 — перемігши Атлетіко (Мадрид) 3:0, Динамо (Київ) завойовує Кубок Кубків 1985/86.
- 2011 — за твердженням адміністрації США, цієї ночі в ході таємної операції американського спецназу, проведеної в місті Абботтабад (Пакистан), був убитий Осама бен Ладен.
- 2014 — Протистояння в Одесі 2 травня 2014: внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежі в одеському Будинку профспілок загинуло 48 людей.
ХТО НАРОДИВСЯ 2 ТРАВНЯ
- 1891 — Юрко Тютюнник, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, один з ініціаторів та керівників Зимових походів УНР.
- 1928 — Леопольд Ященко, український музикознавець, фольклорист, диригент, композитор.
- 1933 — Галина Гаркавенко, українська художниця-графік.
- 1933 — Леонід Каневський, радянський кіноактор.
- 1942 — Жак Рогге, 8-й президент Міжнародного олімпійського комітету (2001—2013).
- 1946 — Леслі Гор, співачка, авторка хіта "It's My Party" (*1947).
- 1975 — Девід Бекхем, англійський футболіст.
- 1988 — Олександр Тодорчук, український громадський діяч та підприємець.
- 1993 — Кизило Андрій Олександрович, майор ЗСУ, Герой України.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Береза раніше, ніж клен чи вільха, розквітає – літо буде теплим, і навпаки.
- Ластівки, жайворонки, граки прилетіли раніше – буде весна тепла.
- Приємна погода на початку місяця – чекай на холод наприкінці. А якщо ж у перші дні травня холоди настали, то останні спекотними будуть.
- Качки звили гніздо поблизу струмка – влітку чекай посухи, а якщо далеко – дощів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не варто ділитися з кимось своїм секретом.
- Заборонено виносити сміття впродовж дня.
- Не можна нервувати сьогодні.
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