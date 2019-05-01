2 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 травня, святкують День незалежності від телевізора. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні відзначають день Івана Ветхопечерника. У цей день вшановують пам’ять преподобного Іоанна Палеолавріта, відомого своїм благочестям і аскетизмом. Йому моляться про захист близьких людей.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 2 травня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Віктор, Юрій, Георгій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День незалежності від телевізора

Всесвітній день тунця

День весняних акварелей

День народження рукостискання

День загального порозуміння

День спонтанного прояву ніжних почуттів

День ввічливого таксиста

1312 – майно ордена тамплієрів передали іншій християнській організації – госпітальєрам (іоаннітам). Таке рішення прийняв Папа Римський Климент V

1509 – день заснування Сан-Хуана, який зараз є столицею Пуерто-Рико і його найбільшим містом

1563 – Іван Федоров приступив до роботи над "Апостолом"

1648 – почалося повстання українських селян проти польсько-литовських феодалів; керував повстанням Богдан Хмельницький

1848 – у Львові було створено першу українську політичну організацію – Головну Руську Раду. Вона складалася з 30 членів, серед яких були представники львівської інтелігенції та греко-католицького духівництва

1892 – в Києві запустили перший трамвай на електриці

1963 – початок сходження групи The Beatles на музичний Олімп. У цей день на перше місце в британському хіт-параді потрапила пісня ліверпульської четвірки "From Me to You"

1980 – Папа Римський Іван Павло II почав перший в історії Ватикану візит до Африки. Першим пунктом призначення була Кіншаса, столиця Заїру

1989 – у цей день Угорщина почала розбирати паркан з колючого дроту, встановлений на кордоні з Австрією. Його довжина становила понад 200 кілометрів

1997 – прем’єр-міністром Великобританії став Тоні Блер, представник лейбористів. Перебував на цій посаді 10 років – більше, ніж інші його однопартійці.

ХТО НАРОДИВСЯ 2 травня

1660 – Алессандро Скарлатті, італійський композитор, один із засновників неаполітанської оперної школи. Автор десятків опер, серед яких "Невинна помилка", "Помпей", "Розаура", "Вірна принцеса".

1729 – Катерина II (Софія Августа Фредеріка Ангальт-Цербстська), російська імператриця з 1762 по 1796 рік. Дочка князя Ангальт-Цербстського і дружина Петра III. Зайняла престол у результаті палацового перевороту.

1859 – Джером Клапка Джером, англійський письменник, автор відомих гумористичних творів "Троє в човні, не рахуючи собаки", "Троє на чотирьох колесах", а також низки оповідань.

1888 – Микола Вілінський, відомий український композитор, педагог, заслужений діяч мистецтв України (1951). Вважається засновником баладного жанру в українській фортепіанній музиці.

1892 – Манфред фон Ріхтгофен, німецький льотчик, також відомий як "Червоний барон". У роки Першої світової війни збив 80 літаків.

1946 – Девід Суше, британський театральний і кіноактор, який став відомим після зйомок у серіалі "Пуаро" за мотивами романів Агати Крісті, в якому він зіграв головну роль.

1975 – Девід Бекхем, знаменитий британський футболіст.

1976 – Оксана Сироїд, український політик, народний депутат 8-го скликання від партії "Самопоміч". Чинна заступниця Голови Верховної Ради України.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо 2 травня день дощовий, а небо затягнуте хмарами – в червні буде сухо та сонячно

Якщо у цей день буде тепло, то в кінці травня очікується прохолодна погода

Якщо сьогодні дикі качки почали вити гнізда поблизу водойм – літо може бути сухим. Якщо якомога далі від берегів річок – дощовим

2 травня існувала традиція виносити в поле полотна і просити у Весни гарного врожаю.

Ще одна гарна традиція – випікати в цей день пироги. Наші предки вірили, що це принесе багатий урожай.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна лихословити та погано думати про тих, хто поруч із вами

Категорично не можна сваритися з рідними та близькими, адже наші предки вірили, що таким чином можна відганяти щастя від себе

Не варто у цей день рвати польові квіти, адже лише зараз Весна "вбирається у свої шати"

У цей день бажано не нервуватися та не звертати увагу на дрібні побутові труднощі

Також сьогодні не варто позичати грошей

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