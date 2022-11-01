2 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 листопада, у світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, а також День дорожнього регулювальника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 2 листопада, віряни вшановують пам'ять святого Артемія Антіохійського, а в католицьких країнах вшановують пам'ять всіх померлих.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 2 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Артем, Герасим, Петро, Олександр, Павло, Зосим, Микола, Герман, Михайло, Іван, Леонід та Ірина.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

День дорожнього регулювальника

День вшанування пам'яті всіх мертвих у католицьких країнах

День штатів Північна і Південна Дакота в США

1708 — руйнування московським військом Батурина, Батуринська трагедія

1721 — Сенат надав Петру I титул імператора

1833 — засновано Київський університет

1848 — "Весна народів": після обстрілу австрійською артилерією повсталі поляки у Львові капітулювали

1914 — Французька республіка, Велика Британія та Російська імперія оголосили війну Османській імперії

1921 — рейдувальна Подільська група Армії УНР, яку очолив Михайло Палій-Сидорянський, під Семенівкою дала бій частинам більшовицьких військ

1938 — Королівство Угорщина захопило південні частини Словаччини та Карпатської України

2000 — у лісі під Таращею знайдено тіло українського журналіста Георгія Гонгадзе, який зник ще 16 вересня

ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЛИСТОПАДА

69 до нашої ери — Клеопатра, правителька Єгипту.

1699 — Жан Батист Сімеон Шарден, французький живописець доби просвітництва, представник реалізму, чимало творів якого можна побачити у Луврі

1752 — Андрій Розумовський, граф (згодом і князь), дипломат та син останнього гетьмана України Кирила Розумовського

1755 — Марія-Антуанетта, королева Франції

1795 — Джеймс Нокс Полк, 11 президент США

1815 — Джордж Буль, британський математик та засновник формальної логіки

1865 — Воррен Гардінг, 29-й президент США

1878 — Антін Манастирський, український художник-живописець та графік

1884 — Олександр Білецький, український літературознавець

1902 — Сергій Лебедєв, український математик, електротехнік та розробник перших радянських ЕОМ (електронно-обчислювальних машин, комп'ютерів)

1911 — Одіссеас Елітіс, грецький поет, лауреат Нобелівської премії, а також представник романтичного модернізму

1927 — Стів Дітко, американський художник-аніматор українського походження, який став одним з творців відомого персонажа коміксів та кіно "Людини-павука"

1964 — Олена Пахольчик, українська яхтсменка, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор

1966 — Девід Швіммер, відомий американський режисер та актор (Росс у серіалі "Друзі")

1973 — Діна Міфтахутдінова, українська веслувальниця, срібна призерка Олімпійських ігор

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо 2 листопада дуже вітряно, то скоро будуть заморозки;

Найкраще провести цей день з близькими, щоб зберегти сімейне тепло;

У ніч на 2 листопада можуть снитись нереалізовані можливості;

Якщо на березі вже не залишилось листя, то зима буде холодною та ранньою;

Якщо випав сніг і швидко розтанув, то скоро прийде потепління;

Якщо на деревах видно іній, то наступний рік буде дуже врожайним.

Maddy Baker on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна кричати та голосно виражати свої емоції;

Не можна сваритись та лаятись;

Не можна зациклюватись на негативі та ображатись;

Не можна влаштовувати гучні застілля та веселитись;

Не можна ходити по кладовищу після заходу сонця;

Не можна прати ковдри та подушки.

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