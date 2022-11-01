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2 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 2 листопада, у світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, а також День дорожнього регулювальника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 2 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 2 листопада, віряни вшановують пам'ять святого Артемія Антіохійського, а в католицьких країнах вшановують пам'ять всіх померлих.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 2 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Артем, Герасим, Петро, Олександр, Павло, Зосим, Микола, Герман, Михайло, Іван, Леонід та Ірина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів
- День дорожнього регулювальника
- День вшанування пам'яті всіх мертвих у католицьких країнах
- День штатів Північна і Південна Дакота в США
- 1708 — руйнування московським військом Батурина, Батуринська трагедія
- 1721 — Сенат надав Петру I титул імператора
- 1833 — засновано Київський університет
- 1848 — "Весна народів": після обстрілу австрійською артилерією повсталі поляки у Львові капітулювали
- 1914 — Французька республіка, Велика Британія та Російська імперія оголосили війну Османській імперії
- 1921 — рейдувальна Подільська група Армії УНР, яку очолив Михайло Палій-Сидорянський, під Семенівкою дала бій частинам більшовицьких військ
- 1938 — Королівство Угорщина захопило південні частини Словаччини та Карпатської України
- 2000 — у лісі під Таращею знайдено тіло українського журналіста Георгія Гонгадзе, який зник ще 16 вересня
ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЛИСТОПАДА
- 69 до нашої ери — Клеопатра, правителька Єгипту.
- 1699 — Жан Батист Сімеон Шарден, французький живописець доби просвітництва, представник реалізму, чимало творів якого можна побачити у Луврі
- 1752 — Андрій Розумовський, граф (згодом і князь), дипломат та син останнього гетьмана України Кирила Розумовського
- 1755 — Марія-Антуанетта, королева Франції
- 1795 — Джеймс Нокс Полк, 11 президент США
- 1815 — Джордж Буль, британський математик та засновник формальної логіки
- 1865 — Воррен Гардінг, 29-й президент США
- 1878 — Антін Манастирський, український художник-живописець та графік
- 1884 — Олександр Білецький, український літературознавець
- 1902 — Сергій Лебедєв, український математик, електротехнік та розробник перших радянських ЕОМ (електронно-обчислювальних машин, комп'ютерів)
- 1911 — Одіссеас Елітіс, грецький поет, лауреат Нобелівської премії, а також представник романтичного модернізму
- 1927 — Стів Дітко, американський художник-аніматор українського походження, який став одним з творців відомого персонажа коміксів та кіно "Людини-павука"
- 1964 — Олена Пахольчик, українська яхтсменка, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор
- 1966 — Девід Швіммер, відомий американський режисер та актор (Росс у серіалі "Друзі")
- 1973 — Діна Міфтахутдінова, українська веслувальниця, срібна призерка Олімпійських ігор
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо 2 листопада дуже вітряно, то скоро будуть заморозки;
- Найкраще провести цей день з близькими, щоб зберегти сімейне тепло;
- У ніч на 2 листопада можуть снитись нереалізовані можливості;
- Якщо на березі вже не залишилось листя, то зима буде холодною та ранньою;
- Якщо випав сніг і швидко розтанув, то скоро прийде потепління;
- Якщо на деревах видно іній, то наступний рік буде дуже врожайним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна кричати та голосно виражати свої емоції;
- Не можна сваритись та лаятись;
- Не можна зациклюватись на негативі та ображатись;
- Не можна влаштовувати гучні застілля та веселитись;
- Не можна ходити по кладовищу після заходу сонця;
- Не можна прати ковдри та подушки.
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