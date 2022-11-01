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2 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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2 листопада – середа

Сьогодні, 2 листопада, у світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, а також День дорожнього регулювальника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 2 листопада, віряни вшановують пам'ять святого Артемія Антіохійського, а в католицьких країнах вшановують пам'ять всіх померлих.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 2 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Артем, Герасим, Петро, Олександр, Павло, Зосим, Микола, Герман, Михайло, Іван, Леонід та Ірина.Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

2 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 478130

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів
  • День дорожнього регулювальника
  • День вшанування пам'яті всіх мертвих у католицьких країнах
  • День штатів Північна і Південна Дакота в США
  • 1708 — руйнування московським військом Батурина, Батуринська трагедія
  • 1721 — Сенат надав Петру I титул імператора
  • 1833 — засновано Київський університет
  • 1848 — "Весна народів": після обстрілу австрійською артилерією повсталі поляки у Львові капітулювали
  • 1914 — Французька республіка, Велика Британія та Російська імперія оголосили війну Османській імперії
  • 1921 — рейдувальна Подільська група Армії УНР, яку очолив Михайло Палій-Сидорянський, під Семенівкою дала бій частинам більшовицьких військ
  • 1938 — Королівство Угорщина захопило південні частини Словаччини та Карпатської України
  • 2000 — у лісі під Таращею знайдено тіло українського журналіста Георгія Гонгадзе, який зник ще 16 вересня

ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЛИСТОПАДА

  • 69 до нашої ери — Клеопатра, правителька Єгипту.
  • 1699 — Жан Батист Сімеон Шарден, французький живописець доби просвітництва, представник реалізму, чимало творів якого можна побачити у Луврі
  • 1752 — Андрій Розумовський, граф (згодом і князь), дипломат та син останнього гетьмана України Кирила Розумовського
  • 1755 — Марія-Антуанетта, королева Франції
  • 1795 — Джеймс Нокс Полк, 11 президент США
  • 1815 — Джордж Буль, британський математик та засновник формальної логіки
  • 1865 — Воррен Гардінг, 29-й президент США
  • 1878 — Антін Манастирський, український художник-живописець та графік
  • 1884 — Олександр Білецький, український літературознавець
  • 1902 — Сергій Лебедєв, український математик, електротехнік та розробник перших радянських ЕОМ (електронно-обчислювальних машин, комп'ютерів)
  • 1911 — Одіссеас Елітіс, грецький поет, лауреат Нобелівської премії, а також представник романтичного модернізму
  • 1927 — Стів Дітко, американський художник-аніматор українського походження, який став одним з творців відомого персонажа коміксів та кіно "Людини-павука"
  • 1964 — Олена Пахольчик, українська яхтсменка, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор
  • 1966 — Девід Швіммер, відомий американський режисер та актор (Росс у серіалі "Друзі")
  • 1973 — Діна Міфтахутдінова, українська веслувальниця, срібна призерка Олімпійських ігор

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо 2 листопада дуже вітряно, то скоро будуть заморозки;
  • Найкраще провести цей день з близькими, щоб зберегти сімейне тепло;
  • У ніч на 2 листопада можуть снитись нереалізовані можливості;
  • Якщо на березі вже не залишилось листя, то зима буде холодною та ранньою;
  • Якщо випав сніг і швидко розтанув, то скоро прийде потепління;
  • Якщо на деревах видно іній, то наступний рік буде дуже врожайним.
Maddy Baker on Unsplash - фото 515155
Maddy Baker on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна кричати та голосно виражати свої емоції;
  • Не можна сваритись та лаятись;
  • Не можна зациклюватись на негативі та ображатись;
  • Не можна влаштовувати гучні застілля та веселитись;
  • Не можна ходити по кладовищу після заходу сонця;
  • Не можна прати ковдри та подушки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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