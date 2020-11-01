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2 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 2 листопада, у світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, а віряни святкують День святого Артемія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 2 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні святкують Артемія Антіохійського. Він був християнським святим, який жив у IV столітті.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 2 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Артем, Іван, Михайло, Олександр, Микола, Леонід, а також Петро і Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Дзяди в Білорусі
- Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів
- День гострих фаршированих яєць в США
- 1708 — московське військо зруйнувало Батурин, Батуринська трагедія.
- 1721 — Сенат видав Петру I титул імператора.
- 1833 — було засновано Київський університет.
- 1848 — "Весна народів": повстання поляків у Львові завершилось капітуляцією після обстрілу австрійською артилерією.
- 1894 — Микола II зайняв російський престол
- 1914 — Французька республіка, Велика Британія і Російська імперія оголосили війну Османській імперії.
- 1921 — рейдувальна Подільська група Армії УНР, яку очолював Михайло Палій-Сидорянський, під Семенівкою дала бій частинам большевицьких військ
- 1938 — Королівство Угорщина захопило південні частини Словаччини і Карпатської України.
- 2000 — у лісі під Таращею знайшли тіло журналіста Георгія Ґонґадзе, який зник ще 16 вересня.
ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЛИСТОПАДА
- 69 до н. е. — Клеопатра, правителька Єгипту.
- 1699 — Жан Батист Сімеон Шарден, французький живописець доби просвітництва, представник реалізму, частина його картин представлені у Луврі.
- 1755 — Марія-Антуанетта, королева Франції.
- 1795 — Джеймс Нокс Полк, 11 президент США
- 1815 — Джордж Буль, британський математик, який заснував формальну логіку.
- 1865 — Воррен Гардінг, 29-й президент США.
- 1878 — Антін Манастирський, український художник-живописець та графік.
- 1902 — Сергій Лебедєв, український математик, електротехнік, розробник перших радянських ЕОМ.
- 1911 — Одіссеас Елітіс, грецький поет, лауреат Нобелівської премії з літератури 1979 року.
- 1927 — Стів Дітко, американський ілюстратор українського походження, який створив Людину-павука
- 1964 — Олена Пахольчик, українська яхтсменка, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор.
- 1973 — Діна Міфтахутдінова, українська веслувальниця, срібна призерка Олімпійських ігор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо біля лісу чутко вовків, то варто готуватись до різкого похолодання;
- Якщо випав сніг, то скоро потепління;
- Якщо на березі опало все листя, то буде рання зима;
- Якщо сьогодні побудувати міцний паркан, то весь рік щастя не покидатиме домівку.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись, лаятись та кричати;
- Не можна бажати комусь і собі зла;
- Не можна ходити босоніж на вулиці;
- Не можна дивитись у люстерку до сходу сонця;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна вживати алкоголь та жирну їжу;
- Не можна займатись вишиванням та плетінням.
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