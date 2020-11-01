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Холостячка Олександр Усик

2 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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2 листопада – понеділок

Сьогодні, 2 листопада, у світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, а віряни святкують День святого Артемія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні святкують Артемія Антіохійського. Він був християнським святим, який жив у IV столітті.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 2 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Артем, Іван, Михайло, Олександр, Микола, Леонід, а також Петро і Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Дзяди в Білорусі
  • Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів
  • День гострих фаршированих яєць в США
  • 1708 — московське військо зруйнувало Батурин, Батуринська трагедія.
  • 1721 — Сенат видав Петру I титул імператора.
  • 1833 — було засновано Київський університет.
  • 1848 — "Весна народів": повстання поляків у Львові завершилось капітуляцією після обстрілу австрійською артилерією.
  • 1894 — Микола II зайняв російський престол
  • 1914 — Французька республіка, Велика Британія і Російська імперія оголосили війну Османській імперії.
  • 1921 — рейдувальна Подільська група Армії УНР, яку очолював Михайло Палій-Сидорянський, під Семенівкою дала бій частинам большевицьких військ
  • 1938 — Королівство Угорщина захопило південні частини Словаччини і Карпатської України.
  • 2000 — у лісі під Таращею знайшли тіло журналіста Георгія Ґонґадзе, який зник ще 16 вересня.
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Главком

ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЛИСТОПАДА

  • 69 до н. е. — Клеопатра, правителька Єгипту.
  • 1699 — Жан Батист Сімеон Шарден, французький живописець доби просвітництва, представник реалізму, частина його картин представлені у Луврі.
  • 1755 — Марія-Антуанетта, королева Франції.
  • 1795 — Джеймс Нокс Полк, 11 президент США
  • 1815 — Джордж Буль, британський математик, який заснував формальну логіку.
  • 1865 — Воррен Гардінг, 29-й президент США.
  • 1878 — Антін Манастирський, український художник-живописець та графік.
  • 1902 — Сергій Лебедєв, український математик, електротехнік, розробник перших радянських ЕОМ.
  • 1911 — Одіссеас Елітіс, грецький поет, лауреат Нобелівської премії з літератури 1979 року.
  • 1927 — Стів Дітко, американський ілюстратор українського походження, який створив Людину-павука
  • 1964 — Олена Пахольчик, українська яхтсменка, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор.
  • 1973 — Діна Міфтахутдінова, українська веслувальниця, срібна призерка Олімпійських ігор.​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо біля лісу чутко вовків, то варто готуватись до різкого похолодання;
  • Якщо випав сніг, то скоро потепління;
  • Якщо на березі опало все листя, то буде рання зима;
  • Якщо сьогодні побудувати міцний паркан, то весь рік щастя не покидатиме домівку.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись, лаятись та кричати;
  • Не можна бажати комусь і собі зла;
  • Не можна ходити босоніж на вулиці;
  • Не можна дивитись у люстерку до сходу сонця;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна вживати алкоголь та жирну їжу;
  • Не можна займатись вишиванням та плетінням.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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