2 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 листопада, у світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, а віряни святкують День святого Артемія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні святкують Артемія Антіохійського. Він був християнським святим, який жив у IV столітті.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 2 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Артем, Іван, Михайло, Олександр, Микола, Леонід, а також Петро і Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Дзяди в Білорусі

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

День гострих фаршированих яєць в США

1708 — московське військо зруйнувало Батурин, Батуринська трагедія.

1721 — Сенат видав Петру I титул імператора.

1833 — було засновано Київський університет.

1848 — "Весна народів": повстання поляків у Львові завершилось капітуляцією після обстрілу австрійською артилерією.

1894 — Микола II зайняв російський престол

1914 — Французька республіка, Велика Британія і Російська імперія оголосили війну Османській імперії.

1921 — рейдувальна Подільська група Армії УНР, яку очолював Михайло Палій-Сидорянський, під Семенівкою дала бій частинам большевицьких військ

1938 — Королівство Угорщина захопило південні частини Словаччини і Карпатської України.

2000 — у лісі під Таращею знайшли тіло журналіста Георгія Ґонґадзе, який зник ще 16 вересня.

Главком

ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЛИСТОПАДА

69 до н. е. — Клеопатра, правителька Єгипту.

1699 — Жан Батист Сімеон Шарден, французький живописець доби просвітництва, представник реалізму, частина його картин представлені у Луврі.

1755 — Марія-Антуанетта, королева Франції.

1795 — Джеймс Нокс Полк, 11 президент США

1815 — Джордж Буль, британський математик, який заснував формальну логіку.

1865 — Воррен Гардінг, 29-й президент США.

1878 — Антін Манастирський, український художник-живописець та графік.

1902 — Сергій Лебедєв, український математик, електротехнік, розробник перших радянських ЕОМ.

1911 — Одіссеас Елітіс, грецький поет, лауреат Нобелівської премії з літератури 1979 року.

1927 — Стів Дітко, американський ілюстратор українського походження, який створив Людину-павука

1964 — Олена Пахольчик, українська яхтсменка, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор.

1973 — Діна Міфтахутдінова, українська веслувальниця, срібна призерка Олімпійських ігор.​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо біля лісу чутко вовків, то варто готуватись до різкого похолодання;

Якщо випав сніг, то скоро потепління;

Якщо на березі опало все листя, то буде рання зима;

Якщо сьогодні побудувати міцний паркан, то весь рік щастя не покидатиме домівку.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, лаятись та кричати;

Не можна бажати комусь і собі зла;

Не можна ходити босоніж на вулиці;

Не можна дивитись у люстерку до сходу сонця;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна вживати алкоголь та жирну їжу;

Не можна займатись вишиванням та плетінням.

Читайте також: Вихідні у листопаді 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні