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2 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 2 квітня, християни відзначають день мучениці Фотини. Також сьогодні Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму і Міжнародний день дитячої книги. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 2 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 2 квітня 2021 року відзначають день мучениці Фотини. Жінка звернула багатьох людей в християнську віру, за що трагічно загинула: її кинули в колодязь.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 2 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Герман, Максим, Микита, Родіон, Сергій, Олександра, Клавдія, Марія, Світлана, Уляна і Юліана. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму
- Міжнародний день дитячої книги
- 1 513 – В ході пошуків легендарного фонтану молодості іспанський дослідник Хуан Понсе де Леон висадився на узбережжі Флориди в районі сучасного містечка Сент-Августин і оголосив півострів власністю Іспанії.
- 1657 – Після смерті імператора Священної Римської імперії Фердинанда III почались переговори про спадкоємця трону.
- 1912 – Лайнер Титанік вийшов у море для перевірки ходових випробувань, які успішно пройшли.
- 1917 – Тимчасовий уряд скасував національні і релігійні обмеження в Росії.
- 2004 – У Брюсселі сім країн Східної Європи: Болгарія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія та Естонія, приєдналися до НАТО.
- 2007 – Президент України Віктор Ющенко підписав указ про розпуск Верховної Ради України на підставі статті 90 Конституції України.
ХТО НАРОДИВСЯ 2 КВІТНЯ
- 742 – Карл Великий, король франків, пізніше римський імператор (засновник Священної Римської Імперії)
- 1725 – Джованні-Джакомо Казанова, міжнародний авантюрист, герой-коханець, письменник і мемуарист
- 1805 – Ганс Християн Андерсен, датський письменник, поет і казкар
- 1834 – Фредерік Огюст Бертольд, французький скульптор, автор статуї Свобода, подарованої Францією США
- 1840 – Еміль Золя, французький письменник, публіцист
- 1875 – Волтер Крайслер, американський підприємець, засновник корпорації Chrysler
- 1890 – Обата Хідейосі, японський полководець, генерал-лейтенант Імператорської армії Японії
- 1891 – Макс Ернст, франко-німецький художник, скульптор, один з основоположників сюрреалізму в сучасному мистецтві
- 1905 – Серж Лифар, французький танцівник, хореограф, балетмейстер українського походження
- 1973 – Розалін Санчез, американська співачка, актриса пуерто-риканського походження
- 1977 – Майкл Фассбендер, ірландський актор театру, кіно і телебачення ("Кредо вбивці", "300 спартанців", "Чужий: Заповіт")
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Дощ 2 квітня – буде хороший урожай грибів.
- Прилетіли 2 квітня шпаки – прийшла справжня весна.
- Багато талої води у квітні – багато трави буде в травні.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не слід нікому розповідати про свої плани і ділитися ідеями
- Не рекомендується при приготуванні їжі використовувати "вчорашню" воду
- Не варто різати сиру курку
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