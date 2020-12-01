2 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 грудня, у світі відзначають Міжнародний день боротьби за скасування рабства, а віряни вшановують пам'ять святого Авдія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам’ять святого Авдія, якого вважають одним із 12 малих пророків, які жили за часів розгрому Єврейського царства. Також у народі називали Авдія покровителем сімейного щастя та добробуту.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 2 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Дмитро, Денис, Григорій, Михайло, Сергій, Петро, Валентин, Костянтин, Олександр, Веніамін, Ігнатій, Федір та Андріан.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день боротьби за скасування рабства

День Незалежності Об’єднаних Арабських Еміратів

Міжнародний день модельної залізниці

Національний день оладок у США

1015 — князь Ярослав Мудрий зайняв престол у Києві

1697 — у Лондоні відчинились двері кафедрального собору святого Павла та пройшла перша служба.

1804 — Папа Римський Пій VII на урочистій церемонії в соборі Нотр-Дам проголосив Наполеона Бонапарта Імператором Французьким Наполеоном I.

1805 — під Аустерліцом у Маркграфстві Моравія Наполеон Бонапарт розбив об'єднану російсько-австрійську армію

1816 — у Лондоні луддити (борці з верстатами) влаштували масові акти зі знищення машин та верстатів на підприємствах.

1823 — під час звернення до Конгресу тодішній глава США Джеймс Монро проголосив принцип політичного невтручання європейських держав у справи Американського континенту — "Америка для американців!"

1852 — Президент Французької республіки Луї Наполеон Бонапарт проголосив себе імператором Франції під іменем Наполеон III, а також заснував Другу французьку імперію.

1863 — закінчилось будівництво купола Капітолію у Вашингтоні у США.

1870 — Рим офіційно став столицею Королівства Італія.

1896 — у приміщенні Харківського оперного театру пройшов перший на українських землях за всю історію публічний перегляд кіно..

1901 — американець Кінґ К. Жиллетт запатентував безпечну бритву з двостороннім одноразовим лезом — жилетку.

1942 — група американських вчених з університету Чикаго під керівництво Енріко Фермі показала керовану ядерну реакцію на першому ядерному реакторі.

1949 — Генасамблея ООН погодила Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції іншими особами (резолюція 317 (IV)). Тому щороку у цей день відзначають Міжнародний день боротьби за скасування рабства.

1956 — 82 революціонерів на чолі з Фіделем Кастро почали повстання на Кубі проти проамериканського режиму Батисти

1966 — Рада Міністрів СРСР створила Івано-Франківський інститут нафти та газу.

1969 — між Сієтлом і Нью-Йорком пройшов перший демонстраційний політ реактивного літака Boeing 747, на його борту була 191 людина.

1971 — створено Федерація Об'єднаних Арабських Еміратів

1975 — проголошено Лаоську Народно-Демократичну Республіку.

1982 — хірурги з університету Юти вперше за історію зуміли імплантувати постійне штучне серце пенсіонерові Барні Кларку, з яким чоловік прожив 112 днів.

1983 — прем'єра кліпу Майкла Джексона Thriller на каналі MTV.

1991 — незалежність України першими визнали Канада і Польща.

1991 — полк зв'язку 13-ї армії підняв над своїм розташуванням синьо-жовтий прапор.

1998 — колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка заарештували у Швейцарії через відмивання викрадених державних грошей.

2001 — одне з найбільших банкрутств за всю історію найбільша нафтова корпорація США "Enron" оголосила про своє банкрутство, а розслідування цієї справи призвело до серії корпоративних скандалів по всій країні.

ХТО НАРОДИВСЯ 2 ГРУДНЯ

1728 — Ґальяні Фердинандо, італійський економіст, а також автор теорії вартості.

1852 — Тадеуш Рутовський, галицький журналіст і політик, президент Львова

1859 — Жорж Сера, французький художник, якого вважають основоположником пуантилізму

1885 — Джордж Майнот, американський фізик та Нобелівський лауреат.

1890 — Олександр Шумський, український радянський державний діяч, активний прибічник українізації 1920-1930-х

1891 — Отто Дікс, німецький художник та графік, представник "жорсткого"реалізму та експресіонізму.

1906 — Пітер Карл Ґолдмарк, американський інженер, завдяки проєктам якого у компанії CBS створили першу комерційну систему кольорового телебачення і грамплатівок на 33 та 1/3 оберти

1923 — Каллас Марія, грецька співачка (сопрано), солістка найбільших оперних театрів світу (

1946 — Джанні Версаче, знаменитий італійський модельєр

1951 — Галябарда Степан, український поет-пісняр.

1978 — Неллі Фуртаду, канадська співачка, автор пісень і акторка

1981 — Брітні Спірс, американська поп-зірка.

Якщо сьогодні сніжна та вітряна погода, то зима буде довгою і холодною;

Якщо на небі ні хмаринки, то будуть заморозки;

Якщо дуже похмура погода, то незабаром буде відлига;

Якщо птахи літають дуже низько, то до опадів;

Якщо сокирою помахати на вулиці, то можна відігнати негоду.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритися, лаятись та бажати зла іншим і собі;

Не можна займатись важкою фізичною працею та садівництвом;

Не можна зациклюватись на негативних думках;

Не можна дивитись у люстерко до сходу сонця;

Не можна вживати алкоголь;

Не можна піддаватись на провокації та встрягати у конфлікти;

Не можна ходити босоніж.

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