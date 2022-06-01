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2 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 2 червня, відзначають День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі, а віряни відзначають Вознесіння Господнє. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 2 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
2 червня православна церква відзначає Вознесіння Господнє.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 2 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій, а також Євген. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі.
- 1859 — на острові Хонсю (Японія) засновано місто Йокогама.
- 1896 — італієць Ґульєльмо Марконі запатентував радіо.
- 1918 — Німецька імперія та Австро-Угорська імперія юридично визнали владу гетьмана в Україні.
- 1924 — американський Конгрес надав громадянство усім американським індіанцям.
- 1946 — внаслідок проведеного в Королівстві Італія плебісциту ліквідовано монархію і проголошено створення Італійської Республіки.
- 1953 — коронація Єлизавети II, королеви Великої Британії.
- 2010 — депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно прийняли законопроєкт про визнання Голодомору 1932—1933 рр. геноцидом українського народу та проголосили День пам'яті жертв Голодомору.
ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЧЕРВНЯ
- 1904 — Джонні Вайссмюллер, американський спортсмен-плавець, п'ятиразовий олімпійський чемпіон, а також актор, найвідоміший виконавець ролі Тарзана.
- 1919 — Юрій Тимошенко (Тарапунька), український артист естради, актор.
- 1928 — Леопольд Ященко, український музикознавець, фольклорист, диригент, композитор, засновник та керівник хору "Гомін".
- 1929 — Галина Хоткевич, українська писанкарка у Франції, популяризаторка життя та творчості Гната Хоткевича.
- 1936 — Володимир Голубничий, український легкоатлет, олімпійський чемпіон, рекордсмен світу зі спортивної ходьби.
- 1942 — Едуард Кірич, український художник-аніматор, художник та сценарист, лауреат Шевченківської премії, народний художник України.
- 1945 — Річард Лонг, британський художник, авангардист, представник концептуального мистецтва, ленд-арту.
- 1946 — Ярослав Лупій, український кінорежисер.
- 1953 — Володимир Барна, український поет, журналіст, громадський діяч.
Володимир Барна
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- На ялині багато шишок – буде багатий врожай огірків.
- Якщо качки постійно пірнають, то незабаром почнеться дощ.
- Багато вечірньої роси – до гарної погоди наступного дня.
- Жаби голосно кумкають – до щедрого врожаю огірків.
- Ллє злива – через 6 місяців того ж числа буде сильний снігопад;
- Сонце сходить в хмарах – урожай огірків буде багатим.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні краще не ділитися своїми секретами з будь-ким.
- Не бажано цього дня їсти м'ясо.
- Не можна влаштовувати сварки та кричати.
Читайте також: Нацбанк України скасував обмеження курсу продажу валют з 21 травня
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