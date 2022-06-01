2 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 червня, відзначають День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі, а віряни відзначають Вознесіння Господнє. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

2 червня православна церква відзначає Вознесіння Господнє.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 2 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій, а також Євген. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі.

1859 — на острові Хонсю (Японія) засновано місто Йокогама.

1896 — італієць Ґульєльмо Марконі запатентував радіо.

1918 — Німецька імперія та Австро-Угорська імперія юридично визнали владу гетьмана в Україні.

1924 — американський Конгрес надав громадянство усім американським індіанцям.

1946 — внаслідок проведеного в Королівстві Італія плебісциту ліквідовано монархію і проголошено створення Італійської Республіки.

1953 — коронація Єлизавети II, королеви Великої Британії.

2010 — депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно прийняли законопроєкт про визнання Голодомору 1932—1933 рр. геноцидом українського народу та проголосили День пам'яті жертв Голодомору.

ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЧЕРВНЯ

1904 — Джонні Вайссмюллер, американський спортсмен-плавець, п'ятиразовий олімпійський чемпіон, а також актор, найвідоміший виконавець ролі Тарзана.

1919 — Юрій Тимошенко (Тарапунька), український артист естради, актор.

1928 — Леопольд Ященко, український музикознавець, фольклорист, диригент, композитор, засновник та керівник хору "Гомін".

1929 — Галина Хоткевич, українська писанкарка у Франції, популяризаторка життя та творчості Гната Хоткевича.

1936 — Володимир Голубничий, український легкоатлет, олімпійський чемпіон, рекордсмен світу зі спортивної ходьби.

1942 — Едуард Кірич, український художник-аніматор, художник та сценарист, лауреат Шевченківської премії, народний художник України.

1945 — Річард Лонг, британський художник, авангардист, представник концептуального мистецтва, ленд-арту.

1946 — Ярослав Лупій, український кінорежисер.

1953 — Володимир Барна, український поет, журналіст, громадський діяч.

Володимир Барна

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На ялині багато шишок – буде багатий врожай огірків.

Якщо качки постійно пірнають, то незабаром почнеться дощ.

Багато вечірньої роси – до гарної погоди наступного дня.

Жаби голосно кумкають – до щедрого врожаю огірків.

Ллє злива – через 6 місяців того ж числа буде сильний снігопад;

Сонце сходить в хмарах – урожай огірків буде багатим.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні краще не ділитися своїми секретами з будь-ким.

Не бажано цього дня їсти м'ясо.

Не можна влаштовувати сварки та кричати.

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