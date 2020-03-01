2 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 березня, відзначають Міжнародний день сірники та Початок Великого посту. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Початок Великого посту. У 2020 році Великий піст триватиме з 2 березня по 18 квітня. Називається цей піст Великим у зв'язку з особливою важливістю його встановлення. Традиційно, Великий піст і всі богослужіння починаються з сиропусного тижня.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 2 березня, іменини відзначають власники таких імен: Федір (Феодор), Роман, Мар'яна, Пилип, Мина, Порфирій, Феодосій, Маріанна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1918 — війська УНР звільнили Київ від більшовиків.

1923 — у США вийшов друком перший номер журналу "Time" — 32-сторінкове видання було першим американським тижневиком новин.

1943 — Корюківська трагедія: масове вбивство 6700 мешканців українського села Корюківка, здійснене загонами СС та угорської військової жандармерії під час Другої світової війни, спровоковане попередніми діями радянських партизанів Олексія Федорова

1949 — закінчився перший безпосадковий політ на літаку навколо земної кулі. Він тривав 94 години і був здійснений на літаку Lucky Lady II (B-50 Superfortress).

1956 — Марокко став незалежним султанатом на чолі з Мухаммедом V.

1965 — США почали регулярні бомбардування Північного В'єтнаму.

1969 — розпочався збройний конфлікт між СРСР і Китаєм на острові Даманський.

1972 — з мису Канаверал (штат Флорида) у напрямку до Юпітера стартував космічний апарат "Піонер-10".

1983 — з'явилися перші компакт-диски й CD-програвачі.

1993 — засновано Академію медичних наук України.

Перший номер журналу "Time"

ХТО НАРОДИВСЯ 2 БЕРЕЗНЯ

1459 — Адріан VI, Папа Римський.

1656 — Дувен Ян Франс ван, нідерландський художник-портретист лейденської школи.

1707 — Ван Лоо Луї Мішель, французький придворний художник-портретист епохи рококо.

1740 — Ніколас Покок, британський художник, відомий картинами військово-морських битв.

1760 — Каміль Демулен, французький журналіст, активний учасник Великої французької революції.

1859 — Шолом-Алейхем, єврейський письменник.

1876 — Кордуба Мирон Михайлович, український історик, публіцист, письменник.

1904 — Доктор Сюз, американський дитячий письменник і мультиплікатор.

1927 — Вітольд Шальонек, польський композитор.

1931 — Михайло Горбачов, російський політичний і громадський діяч, перший і останній президент СРСР (1990–1991), лауреат Нобелівської премії миру (1990).

1933 — Гуляницький Олексій Феодосійович, український диригент. Художній керівник і головний диригент симфонічного оркестру Кримської філармонії (1965—2005). Онук українського художника Григорія Світлицького.

1942 — Джон Ірвінг, американський письменник.

1953 — Володимир Зубицький, український композитор і баяніст.

1962 — Джон Бон Джові, американський рок-співак, композитор.

1968 — Деніел Крейг, англійський кіноактор, виконавець ролі Джеймса Бонда.

Деніел Крейг

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Туман 2 березня – травень буде холодним.

Щоб потвора не докучала, в кутку будинку на ніч залишають невеликий горщик з кашею.

Над дитиною у цей день читають молитву, а також вішають в узголів'я ліжка образ, щоб захистити його від потвор.

Якою буде погода 2 березня – таким буде і все літо.

Із західного боку пливуть перисті хмари – на наступний день буде дощ.

Чорні купчасті хмари вранці 2 березня – буде перший дощ в березні.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна дивитися на вечірнє небо, інакше побачите падаючу зірку, що віщує важкі хвороби і смерть.

Не можна залишати на ніч рукоділля, тому що його може зіпсувати дружина домовика.

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