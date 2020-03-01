На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
2 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 22
Сьогодні, 2 березня, відзначають Міжнародний день сірники та Початок Великого посту. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 2 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Початок Великого посту. У 2020 році Великий піст триватиме з 2 березня по 18 квітня. Називається цей піст Великим у зв'язку з особливою важливістю його встановлення. Традиційно, Великий піст і всі богослужіння починаються з сиропусного тижня.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 2 березня, іменини відзначають власники таких імен: Федір (Феодор), Роман, Мар'яна, Пилип, Мина, Порфирій, Феодосій, Маріанна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1918 — війська УНР звільнили Київ від більшовиків.
- 1923 — у США вийшов друком перший номер журналу "Time" — 32-сторінкове видання було першим американським тижневиком новин.
- 1943 — Корюківська трагедія: масове вбивство 6700 мешканців українського села Корюківка, здійснене загонами СС та угорської військової жандармерії під час Другої світової війни, спровоковане попередніми діями радянських партизанів Олексія Федорова
- 1949 — закінчився перший безпосадковий політ на літаку навколо земної кулі. Він тривав 94 години і був здійснений на літаку Lucky Lady II (B-50 Superfortress).
- 1956 — Марокко став незалежним султанатом на чолі з Мухаммедом V.
- 1965 — США почали регулярні бомбардування Північного В'єтнаму.
- 1969 — розпочався збройний конфлікт між СРСР і Китаєм на острові Даманський.
- 1972 — з мису Канаверал (штат Флорида) у напрямку до Юпітера стартував космічний апарат "Піонер-10".
- 1983 — з'явилися перші компакт-диски й CD-програвачі.
- 1993 — засновано Академію медичних наук України.
ХТО НАРОДИВСЯ 2 БЕРЕЗНЯ
- 1459 — Адріан VI, Папа Римський.
- 1656 — Дувен Ян Франс ван, нідерландський художник-портретист лейденської школи.
- 1707 — Ван Лоо Луї Мішель, французький придворний художник-портретист епохи рококо.
- 1740 — Ніколас Покок, британський художник, відомий картинами військово-морських битв.
- 1760 — Каміль Демулен, французький журналіст, активний учасник Великої французької революції.
- 1859 — Шолом-Алейхем, єврейський письменник.
- 1876 — Кордуба Мирон Михайлович, український історик, публіцист, письменник.
- 1904 — Доктор Сюз, американський дитячий письменник і мультиплікатор.
- 1927 — Вітольд Шальонек, польський композитор.
- 1931 — Михайло Горбачов, російський політичний і громадський діяч, перший і останній президент СРСР (1990–1991), лауреат Нобелівської премії миру (1990).
- 1933 — Гуляницький Олексій Феодосійович, український диригент. Художній керівник і головний диригент симфонічного оркестру Кримської філармонії (1965—2005). Онук українського художника Григорія Світлицького.
- 1942 — Джон Ірвінг, американський письменник.
- 1953 — Володимир Зубицький, український композитор і баяніст.
- 1962 — Джон Бон Джові, американський рок-співак, композитор.
- 1968 — Деніел Крейг, англійський кіноактор, виконавець ролі Джеймса Бонда.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Туман 2 березня – травень буде холодним.
- Щоб потвора не докучала, в кутку будинку на ніч залишають невеликий горщик з кашею.
- Над дитиною у цей день читають молитву, а також вішають в узголів'я ліжка образ, щоб захистити його від потвор.
- Якою буде погода 2 березня – таким буде і все літо.
- Із західного боку пливуть перисті хмари – на наступний день буде дощ.
- Чорні купчасті хмари вранці 2 березня – буде перший дощ в березні.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна дивитися на вечірнє небо, інакше побачите падаючу зірку, що віщує важкі хвороби і смерть.
- Не можна залишати на ніч рукоділля, тому що його може зіпсувати дружина домовика.
Читайте також: Гороскоп на 29 лютого 2020: яким знакам Зодіаку пощастить у найрідкісніший день року
-
21:49Дружина екскапітана Динамо показала кумедне відео: з нікчеми у секс-бомбу
-
21:252 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:104 головні ознаки неосвіченої жінки
-
20:44Українська Кардашян у надвідвертому бікіні завела мережу
-
20:15Вчені приголомшили заявою про роботу серця у чоловіків
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:42Гаряча онука Ротару похизувалася своєю розтяжкою
-
19:19Фрази, які розумні люди ніколи не говорять
-
18:46ТОП-3 найкращих Android-додатків 2020 року
-
18:22Гороскоп на 2 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Дівчина тижня: гаряча танцівниця тверку, Джен Соул, яка обожнює оголювати сідниці (18+)
-
17:45Названі продукти, які повернуть тиск у норму
-
17:12Гороскоп на березень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
16:51Нідерландка, котру звуть Корона, скаржиться на життя через коронавірус
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:15Дженніфер Еністон запідозрили в новому романі, і це не Бред Пітт
-
15:47Головна незаймана України: Jerry Heil зробила відверту заяву
-
15:24Французький воротар забив собі безглуздий гол: відео
-
14:52ВООЗ боротиметься з коронавірусом в TikTok
-
14:21Медики розповіли, які сорти меду не дуже корисні
-
13:44Американці склали список найнадійніших авто: Toyota Land Cruiser у ТОПі
-
13:13Інсайдер назвав ціну ігрового Black Shark 3: вона приємно дивує
-
12:46Місячний календар стрижок на березень 2020: дні, коли стригти волосся
-
12:13Як провести вихідні з користю, не витративши жодної копійки
-
11:44В Італії знову відкрили популярну туристичну пам'ятку всупереч коронавірусу
-
19:19Фрази, які розумні люди ніколи не говорять
-
18:00Дівчина тижня: гаряча танцівниця тверку, Джен Соул, яка обожнює оголювати сідниці (18+)
-
15:47Головна незаймана України: Jerry Heil зробила відверту заяву
-
12:13Як провести вихідні з користю, не витративши жодної копійки
-
10:18Дієтологи назвали 5 дієвих способів побороти переїдання
-
08:15Погода в Україні 1 березня: у яких областях дощитиме
- 29 лютого
-
21:22Ти ж леді: відверті фото учасниці шоу Від пацанки до панянки обурили користувачів мережі
-
18:50Який вигляд мала Ірма Вітовська у юності: рідкісні фото української акторки
-
16:50ТОП 5 чоловічих трендів 2010-х, які уже не актуальні у новому десятилітті
-
14:50Кінопрем'єри березня 2020: найкрутіші нові фільми, які варто переглянути
-
12:25Нова популярна музика лютого: плейлист свіжих пісень для гарного настрою
-
10:00Анекдоти про весну: актуальні жарти про потепління та погоду
-
08:33Дієтологи назвали п'ять причин починати ранок з вівсянки
- 28 лютого
-
21:569 категоричних ТАБУ під час сексу: інструкція для чоловіків
-
20:14П'ять ідеальних перекусів перед сном, які прискорять метаболізм
-
18:03Як змінилася всесвітньо відома українська модель Аліна Байкова: фото 18+
-
16:36Притула підбив підсумки відбору на Євробачення 2020: його оцінка фіналістів
-
16:00Найкращі концерти цієї весни, які не можна пропустити
-
14:17Нові серіали березня 2020: що точно варто подивитись у перший місяць весни
-
12:00ТЕСТ: Вгадай популярні українські пісні за описом
-
10:1910 звичних слів, які насправді не є українськими
-
07:15Погода в Україні 28 лютого: сонячно і з мокрим снігом
- 27 лютого
-
21:45БЕНФІКА ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись вирішальний матч ЛЄ
-
20:13TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року
-
18:00Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів