19 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 19 жовтня, у народі відзначають день Дениса і Фоми. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

19 жовтня за народним календарем сьогодні – день Дениса і Фоми. Вважалося, що 19 жовтня можна востаннє побачити купчасті хмари, далі – настане зима і морози. Люди вірили, що Фома дуже любить запасливих. Тому на це свято селяни підбивали підсумки господарського року і наповнювали комори зібраними овочами, соліннями і консервацією. Вважалося, чим більше запас до Дениса і Фоми, тим вдалішим буде весь наступний рік.

19 жовтня – апостолів Фоми і Дениса

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 19 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Фома, Лаура, Макар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

202 до н. е. – армія Ганнібала зазнає поразки в битві при Замі, а Карфаген програє Другу Пунічну війну

1097 – Володимир Мономах на раді князів в Любечі приймає рішення розділити Русь на удільні князівства

1453 – англійці здають Бордо, закінчується Столітня війна

1466 – поляки і тевтонці укладають Торунський мир

1860 – в Італії (Флоренція) починається виробництво двигунів внутрішнього згоряння

1917 – генерал Павло Скоропадський проголошений гетьманом на з'їзді українського Вільного козацтва в Чигирині

1944 – Марлон Брандо дебютує на сцені Бродвею

1960 – США починає пасивну війну проти Куби

1987 – біржовий крах 1987 року ("чорний понеділок")

Скоропадський

ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЖОВТНЯ

1854 – український живописець і пейзажист Васильківський Сергій Іванович

1926 – український економіст та громадський діяч Гаврилишин Богдан Дмитрович

1939 – відомий скульптор, прославився зведенням пам'ятників славним історичним особистостям, В'ячеслав Михайлович Кликов

1944 – Президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста Якоб Келленбергер

1944 – ямайський музикант, один з ведучих виконавців в стилі реггі, грав разом з Бобом Марлі, Пітер Тош

1962 – американський боксер-професіонал, відомий тим що в бою з Майком Тайсоном втратив частину вуха, Евандер Холіфілд

1969 – співавтор культового скандального мультсеріалу "South Park", Трей Паркер

1978 – колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA Руслан Чагаєв

1992 – український гімнаст, володар "бронзи" на Олімпіаді 2012 року Ігор Радивілов

Евандер Холіфілд

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сухий сніг на 19 жовтня обіцяє тепле літо

Безвітряний день на Фому, скоро вдарять морози.

На Фому варто чекати граду або сніжної пороші

Пороша

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна відмовляти в хлібі, якщо вас просить хтось

Не заохочуються неробство, пусті балачки, посиденьки

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