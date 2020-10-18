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19 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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19 жовтня – понеділок

Сьогодні, 19 жовтня, у народі відзначають день Дениса і Фоми. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

19 жовтня за народним календарем сьогодні – день Дениса і Фоми. Вважалося, що 19 жовтня можна востаннє побачити купчасті хмари, далі – настане зима і морози. Люди вірили, що Фома дуже любить запасливих. Тому на це свято селяни підбивали підсумки господарського року і наповнювали комори зібраними овочами, соліннями і консервацією. Вважалося, чим більше запас до Дениса і Фоми, тим вдалішим буде весь наступний рік.

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19 жовтня – апостолів Фоми і Дениса

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 19 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Фома, Лаура, Макар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

19 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 427725

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 202 до н. е. – армія Ганнібала зазнає поразки в битві при Замі, а Карфаген програє Другу Пунічну війну
  • 1097 – Володимир Мономах на раді князів в Любечі приймає рішення розділити Русь на удільні князівства
  • 1453 – англійці здають Бордо, закінчується Столітня війна
  • 1466 – поляки і тевтонці укладають Торунський мир
  • 1860 – в Італії (Флоренція) починається виробництво двигунів внутрішнього згоряння
  • 1917 – генерал Павло Скоропадський проголошений гетьманом на з'їзді українського Вільного козацтва в Чигирині
  • 1944 – Марлон Брандо дебютує на сцені Бродвею
  • 1960 – США починає пасивну війну проти Куби
  • 1987 – біржовий крах 1987 року ("чорний понеділок")
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Скоропадський

ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЖОВТНЯ

  • 1854 – український живописець і пейзажист Васильківський Сергій Іванович
  • 1926 – український економіст та громадський діяч Гаврилишин Богдан Дмитрович
  • 1939 – відомий скульптор, прославився зведенням пам'ятників славним історичним особистостям, В'ячеслав Михайлович Кликов
  • 1944 – Президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста Якоб Келленбергер
  • 1944 – ямайський музикант, один з ведучих виконавців в стилі реггі, грав разом з Бобом Марлі, Пітер Тош
  • 1962 – американський боксер-професіонал, відомий тим що в бою з Майком Тайсоном втратив частину вуха, Евандер Холіфілд
  • 1969 – співавтор культового скандального мультсеріалу "South Park", Трей Паркер
  • 1978 – колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA Руслан Чагаєв
  • 1992 – український гімнаст, володар "бронзи" на Олімпіаді 2012 року Ігор Радивілов
Евандер Холіфілд - фото 430735
Евандер Холіфілд

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Сухий сніг на 19 жовтня обіцяє тепле літо
  • Безвітряний день на Фому, скоро вдарять морози.
  • На Фому варто чекати граду або сніжної пороші
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Пороша

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна відмовляти в хлібі, якщо вас просить хтось
  • Не заохочуються неробство, пусті балачки, посиденьки

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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