На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
19 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 60
Сьогодні, 19 жовтня, у народі відзначають день Дениса і Фоми. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
19 жовтня за народним календарем сьогодні – день Дениса і Фоми. Вважалося, що 19 жовтня можна востаннє побачити купчасті хмари, далі – настане зима і морози. Люди вірили, що Фома дуже любить запасливих. Тому на це свято селяни підбивали підсумки господарського року і наповнювали комори зібраними овочами, соліннями і консервацією. Вважалося, чим більше запас до Дениса і Фоми, тим вдалішим буде весь наступний рік.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 19 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Фома, Лаура, Макар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 202 до н. е. – армія Ганнібала зазнає поразки в битві при Замі, а Карфаген програє Другу Пунічну війну
- 1097 – Володимир Мономах на раді князів в Любечі приймає рішення розділити Русь на удільні князівства
- 1453 – англійці здають Бордо, закінчується Столітня війна
- 1466 – поляки і тевтонці укладають Торунський мир
- 1860 – в Італії (Флоренція) починається виробництво двигунів внутрішнього згоряння
- 1917 – генерал Павло Скоропадський проголошений гетьманом на з'їзді українського Вільного козацтва в Чигирині
- 1944 – Марлон Брандо дебютує на сцені Бродвею
- 1960 – США починає пасивну війну проти Куби
- 1987 – біржовий крах 1987 року ("чорний понеділок")
ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЖОВТНЯ
- 1854 – український живописець і пейзажист Васильківський Сергій Іванович
- 1926 – український економіст та громадський діяч Гаврилишин Богдан Дмитрович
- 1939 – відомий скульптор, прославився зведенням пам'ятників славним історичним особистостям, В'ячеслав Михайлович Кликов
- 1944 – Президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста Якоб Келленбергер
- 1944 – ямайський музикант, один з ведучих виконавців в стилі реггі, грав разом з Бобом Марлі, Пітер Тош
- 1962 – американський боксер-професіонал, відомий тим що в бою з Майком Тайсоном втратив частину вуха, Евандер Холіфілд
- 1969 – співавтор культового скандального мультсеріалу "South Park", Трей Паркер
- 1978 – колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA Руслан Чагаєв
- 1992 – український гімнаст, володар "бронзи" на Олімпіаді 2012 року Ігор Радивілов
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сухий сніг на 19 жовтня обіцяє тепле літо
- Безвітряний день на Фому, скоро вдарять морози.
- На Фому варто чекати граду або сніжної пороші
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна відмовляти в хлібі, якщо вас просить хтось
- Не заохочуються неробство, пусті балачки, посиденьки
Читайте також: Місячний посівний календар на жовтень 2020: коли і що садити
- 18 жовтня
-
21:47Учені з Японії змоделювали поширення Covid-19 за столом: де найбезпечніше місце (відео)
-
21:1919 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Lady Gaga спокусила мережу пікантним знімком
-
20:20Як закрити уже відкриту консервну банку: простий лайфхак
-
19:51У королеви Єлизавети II з'явився новий офіційний портрет
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:23Дівчина тижня: розкута юна модель Чарлі Джордан, яка заводить відвертими фото (18+)
-
18:50Учні середніх і старших класів в США отримають безкоштовні презервативи
-
18:20Гороскоп на 19 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49З чим носити чоловіче пальто: 10 стильних образів у фото
-
17:21Протрималася 60 років: Coca-Cola припинить випуск своєї першої дієтичної газованої води
-
16:54У Токіо відкрився парк розваг, присвячений порно
-
16:20Для крихітних: у Ліверпулі здають квартиру з креативною ванною кімнатою (фото)
-
15:51Даша Астаф'єва розбурхала мережу розкутим кадрами під водою
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:22Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:52Netflix назвав найпопулярніший новий серіал 2020 року
-
14:24Котяча фотосесія підкорила мережу: відео для хорошого настрою
-
13:53Коли ви зрозуміли, що стали старими: відповіді з соцмереж
-
13:22Чому не варто працювати на вихідних: відповідь вчених
-
12:52Рятувальники нагадали правила безпечного обігріву домівок
-
12:21Модель Барбара Палвін показала пікантне фото у білизні (18+)
-
11:54Усик, ти наступний: реакція мережі на сенсаційний провал Ломаченка в бою з Лопесом
-
11:17Погода в Україні 18 жовтня: де пройдуть дощі і коли потепліє
-
10:49Я не погоджуюсь з результатом: Ломаченко емоційно прокоментував поразку Лопесу
- 18 жовтня
-
21:47Учені з Японії змоделювали поширення Covid-19 за столом: де найбезпечніше місце (відео)
-
19:23Дівчина тижня: розкута юна модель Чарлі Джордан, яка заводить відвертими фото (18+)
-
17:49З чим носити чоловіче пальто: 10 стильних образів у фото
-
15:22Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:54Усик, ти наступний: реакція мережі на сенсаційний провал Ломаченка в бою з Лопесом
-
10:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 жовтня
- 17 жовтня
-
22:10ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС дивитись онлайн: трансляція бою 18 жовтня 2020
-
21:18Таке тіло ховати гріх: Даша Астаф'єва оголила розкішний бюст для Playboy (фото 18+)
-
19:14Чому iPhone 12 mini – найкращий смартфон 2020 року
-
16:22Солодощі, які стали візитівкою різних міст
-
12:42Названі найміцніші алкогольні коктейлі в історії людства
-
10:16Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 17 жовтня
-
08:13Чим потрібно снідати, щоб розігнати метаболізм
- 16 жовтня
-
20:30ТОП-7 найсексуальніших фото моделей за цей тиждень (18+)
-
16:12Не чекай Нового року: 7 причин почати нове життя вже сьогодні
-
12:16Стартували продажі українського вантажного електробайка Delfast Trike
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 16 жовтня
- 15 жовтня
-
21:32Модель Playboy розповіла про віртуальний секс під час пандемії (18+)
-
19:14Карантинні зони в Україні оновили: у червоній – рекордна кількість регіонів (список)
-
17:3320 запитань, які дозволять краще зрозуміти себе і свої бажання
-
14:30Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
-
11:30Ну просто нереальна штука! – 5 іронічних книг, які варто прочитати
-
09:33Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 жовтня
-
07:19Погода в Україні 15 жовтня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 жовтня
-
21:51В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото