На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
19 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 305
Сьогодні, 19 січня, у світі відзначають День консервної банки, а віряни відзначають Хрещення Господнє. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 19 січня, віряни відзначають Хрещення Господнє. Це третє велике свято різдвяно-новорічного циклу. У народі його називають Водохреща, Йордана та Богоявлення.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 19 січня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Роман, Марія, Марта, Лідія, Іван, Домінікія та Михей. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Національний день попкорну в США
- 1655 — в Охматівській битві українські козаки розбили військо Речі Посполитої
- 1795 — Батавська революція в Голландській республіці закінчилась проголошенням Батавської республіки
- 1825 — Езра Деггетт і його племінник Томас Кенсетт із Нью-Йорка запатентували спосіб консервування в бляшаних банках лосося, устриць та омарів
- 1903 — оголошено проведення першої велогонки "Тур де Франс" — це найпрестижніше і найпопулярніше спортивне велозмагання наших днів
- 1906 — у світ вийшов перший номер першого українського сатиричного журналу "Шершень"
- 1907 — в журналі "Вар'єте" з'явилися перші рецензії на фільми
- 1915 — француз Георг Клод отримав патент на неонову трубку, яку використовували для зовнішньої реклами
- 1938 — американська фірма "General Motors" першою у світі розпочала серійне виробництво дизельних двигунів
- 1946 — засновано Союз українців у Великій Британії
- 1946 — створено Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу
- 1955 — Президент США Дуайт Ейзенхауер дозволив вперше показати по телебаченню зняту пресконференцію
- 1963 — пройшов перший виступ групи The Beatles на телебаченні
- 1966 — Індіра Ганді стала третім прем'єр-міністром Індії
- 1978 — у Німеччині випущено останній автомобіль "Фольксваген Жук"
- 1981 — Алжирські угоди вирішили кризу з американськими заручниками, захопленими 1979 року при штурмі посольства США в Тегерані
- 2012 — ФБР закрило сайт Megaupload
- 2014 — у Києві на вулиці Грушевського розпочалось збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича (Вогнехреща)
- 2017 — в Україні офіційно з'явилося Суспільне мовлення: зареєстрована Національна суспільна телерадіокомпанія України
ХТО НАРОДИВСЯ 19 СІЧНЯ
- 1200 — Доген, японський буддистський монах і філософ, послідовник вчення дзен, засновник секти Сото-сю
- 1670 — Бернард де Мандевіль англійський філософ, економіст та сатирик
- 1723 — Дай Чжень, китайський філософ-неоконфуціанець
- 1736 — Джеймс Ватт, шотландський винахідник, який створив паровий двигун
- 1747 — Йоганн Елерт Боде, німецький астроном
- 1756 — Гійом Антуан Олів'є, французький натураліст, ботанік та ентомолог
- 1809 — Едгар Аллан По, американський поет, прозаїк, творець жанру "новели жаху" (Золотий жук, Маска червоної смерті, Чорний кіт)
- 1839 — Поль Сезанн, французький художник-імпресіоніст (Сучасна Олімпія, Долина)
- 1889 — Софі Тойбер-Арп, швейцарська художниця, дизайнер, скульптор та танцівниця
- 1898 — Густав Майрінк, австрійський письменник-експресіоніст, драматург, перекладач, банкір (роман Голем)
- 1909 — Іван Клим, повітовий провідник ОУН Долинщини, член Крайового Проводу ОУН Осередніх і Східних Земель
- 1912 — Ярослав Стецько, український політичний та військовий діяч, активний діяч ОУН, в'язень німецьких концтаборів
- 1921 — Патриція Гайсміт, американська письменниця (пенталогія про Тома Ріплі, "Незнайомці в потягу")
- 1927 — Кардаш Петро, кінопостановник, видавець і громадський діяч української еміграції в Австралії; активіст ОУН-з
- 1932 — Річард Лестер, американо-англійський кінорежисер (Три мушкетери, Супермен)
- 1943 — Дженіс Джоплін, визнана королева блюзу й рок-н-ролу
- 1945 — Род Еванс, англійський рок-співак, співзасновник гурту Deep Purple
- 1946 — Джуліан Барнс, англійський письменник (Метроленд, Як усе було)
- 1947 — Лєшек Бальцерович, польський економіст і політик, організатор та натхненник польських економічних реформ
- 1966 — Стефан Едберг, шведський тенісист
- 1972 — Сергій Міхалок, лідер білоруської групи Ляпіс Трубецькой
- 1980 — Дженсон Баттон, англійський автогонщик, пілот Формули-1
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо у цей день ясна та морозна погода, то літо буде сухим та спекотним;
- Якщо снігопад, то буде гарний врожай;
- Якщо дуже багато птахів літає, то до негоди;
- Якщо сьогодні падає дощ, то весна буде холодною;
- Якщо у цей день з кимось домовлятись, то ці домовленості будуть успішними;
- Якщо вранці вмитись холодною водою, то рік буде вдалим.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та лаятись;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна вживати спиртне;
- Не можна вишивати та в'язати;
- Не можна тримати вдома старі та поламані речі.
Читайте також: Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у січні
-
11:47У мережі опублікували свіжі "живі" знімки Tesla Cybertruck: пікап готовий стати на конвеєр
-
11:19Перша леді зворушливо привітала Володимира Зеленського з днем народження
-
10:46Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2022
-
10:18LAUD дискваліфікували з Нацвідбору на Євробачення: відомі причини та ім'я нового фіналіста
-
09:45Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2022
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:50Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск
-
08:24Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
07:32Краща за iPhone 13 Pro Max: експерти протестували фронтальну камеру Pixel 6
-
07:10Три причини, що пояснюють наше бажання їсти солодке
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
21:1725 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
20:51Nissan підготував особливу версію Juke напередодні прем'єри Бетмена
-
20:22Популярний блогер влаштував гнучкому OPPO Find N тест на міцність
-
19:53У NASA обирають меню для колонізаторів Марса та Місяця
-
19:43Популярність зашкалює: новий альбом The Weeknd побив рекорд Spotify
-
19:22Схудла Саша Зарицька скопіювала образ Кім Кардашян
-
19:11Аферист з Tinder: дивіться трейлер документалки від Netflix
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
18:49Суглобова зарядка для всього тіла – найкраще після пробудження
-
18:32Суперкар Porsche з пробігом 333 тисячі кілометри пустять з молотка
-
18:17Гороскоп на 25 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
14:00Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
12:15Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
-
07:49День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 січня
-
20:20Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
17:49Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році
-
15:52Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти
-
12:15Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:22Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення
- 22 січня
-
21:49Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
-
18:51Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків
-
12:16Цим знакам Зодіаку дуже пощастить наприкінці січня 2022 року
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:19ТОП найгірших фраз, які вона може почути від тебе після сексу
-
16:51Не лише Буковель: куди поїхати на лижі чи сноуборд в Україні
-
14:29За допомогою iPhone 13 Pro зняли видовищний короткометражний фільм
-
11:51Міжнародний день обіймів: 5 причин обійматися
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:57Учені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором
- 20 січня
-
20:53Надто красива для любові: модель Playboy здивувала зізнанням 18+