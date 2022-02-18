19 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 19 лютого, в Україні відзначають День Державного Герба, а у світі – Міжнародний день захисту морських ссавців. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 19 лютого, віряни вшановують День пам'яті святителя Фотія, Патріарха Константинопольського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 19 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Христина, Максим, Мар'ян, Іван, Марта, Марфа, Вукол (Вукола Смирнський), Вакула, Василь, Юліан, Севастян.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Державного Герба.

Міжнародний день захисту морських ссавців.

1900 — Микола Міхновський у Харкові виголосив свій реферат "Самостійна Україна".

1913 — Педро Ласкуран пробув президентом Мексики 45 хвилин: найкоротше в історії президентське правління.

1954 — схвалено Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР

1992 — Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України.

1993 — англійські дослідники Файнерс і Страуд стали першими людьми, які подолали Антарктиду пішки.

1994 — композиція "Without you" Мераї Кері очолила британський чарт, ця пісня стала першим хітом співачки, що добрався до вершини британського хіт-параду.

1999 — у США затриманий колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко.

2000 — на Великому китайському мурі 3 200 осіб спорудили найбільшого китайського танцюючого дракона довжиною 3 048 метрів.

2003 — у Києві пройшла прем'єра фільму "Мамай", що став першою повнометражною роботою режисера Олеся Саніна.

2003 — гурт "Massive Attack" випустив "100th window" — свій 4-й альбом.

2004 — кубинська курка знесла найважче яйце у світі — вагою в 148 грамів.

ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЛЮТОГО

1929 — Олег Коркушко, український терапевт і геронтолог, академік, лавреат Державних премій України.

1937 — Клим Чурюмов, український астроном, першовідкривач комет Чурюмова-Герасименко та Чурюмова-Солодовникова.

1948 — Тоні Айоммі, гітарист гурту "Black Sabbath".

1952 — Муракамі Рю, японський письменник, сценарист і режисер.

1952 — Данило Тюрк, президент Словенії.

1957 — Фалько, австрійський співак і композитор.

1963 — Сіл (Seal), британський соул-виконавець.

1967 — Бенісіо дель Торо, американський актор.

1985 — Гейлі Дафф, американська акторка, співачка і авторка пісень.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сьогодні холодно, то у березні буде тепло.

Якщо 19 лютого морози, то весна буде буйною, квітучою, а літо – сухе і спекотне.

Якщо кішки згортаються калачиком, закривають носа лапками – до морозу.

Якщо залишки листя шелестять на деревах – до снігопаду.

Якщо миші вилізли з нір і бігають снігом, то буде похмуро.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна гладити теля по спині, інакше воно захворіє.

Не слід 19 лютого брати до рук уламки від дзеркал.

Щ кричати і навіть просто голосно розмовляти у той час, коли мукає корова.

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