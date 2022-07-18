19 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 19 липня, в Україні відзначають День тренера, а віряни вшановують пам'ять священномученика Єрмія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

19 липня православна церква вшановує пам'ять священномученика Єрмія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 19 липня, іменини відзначають власники таких імен: Анатолій, Антон, Архип, Василь, Віктор, Гліб, Уляна, Юлія,Олександр, Андрій, Валентин, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День тренера в Україні.

1822 — французький вчений Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію.

1870 — почалася французько-прусська війна.

1900 — відкрилося Паризьке метро.

1959 — початок арештів членів Українського Національного Комітету — дисидентської підпільної організації, що діяла в період 1957—1962 років і ставила за мету підготовку свідомих патріотів для агітаційної націоналістичної праці у Східній Україні.

1969 — Індіра Ганді віддала розпорядження про націоналізацію 14 найбільших індійських банків.

1980 — у Москві відкрились XXII Олімпійські ігри, які бойкотували багато держав світу через вторгнення Радянського Союзу до Афганістану.

ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЛИПНЯ

1929 — Зубченко Галина, українська художниця.

1935 — Василь Ліванов, радянський актор.

1940 — Віктор Носов, український радянський футболіст і тренер.

1947 — Браян Мей, британський рок-музикант, гітарист гурту Queen, автор хіта "Show Must Go On".

1957 — Віталій Гайдук, український підприємець, політичний діяч, співзасновник корпорації "Індустріальний союз Донбасу", один з найбагатших українців.

1971 — Віталій Кличко, український боксер і політик.

1976 — Олександр Радченко, український футболіст.

1983 — Яна Саленко, українська балерина, прима Берлінського державного балету і запрошена зірка Королівського театру Ковент-Гарден у Лондоні.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Дощовий день означає, що і осінь буде дощовою.

Великий урожай малини – до холодної зими.

Якщо ввечері спекотніше, ніж зранку, то скоро будуть дощі.

Місяць на небі чітко видно – до хорошого врожаю.

Жовті хмари сьогодні обіцяють негоду.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна поспішати у будь-якій справі.

У цей день краще не братися за прибирання.

Заборонено ображати тварин.

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