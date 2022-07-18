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19 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 19 липня, в Україні відзначають День тренера, а віряни вшановують пам'ять священномученика Єрмія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
19 липня православна церква вшановує пам'ять священномученика Єрмія.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 19 липня, іменини відзначають власники таких імен: Анатолій, Антон, Архип, Василь, Віктор, Гліб, Уляна, Юлія,Олександр, Андрій, Валентин, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День тренера в Україні.
- 1822 — французький вчений Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію.
- 1870 — почалася французько-прусська війна.
- 1900 — відкрилося Паризьке метро.
- 1959 — початок арештів членів Українського Національного Комітету — дисидентської підпільної організації, що діяла в період 1957—1962 років і ставила за мету підготовку свідомих патріотів для агітаційної націоналістичної праці у Східній Україні.
- 1969 — Індіра Ганді віддала розпорядження про націоналізацію 14 найбільших індійських банків.
- 1980 — у Москві відкрились XXII Олімпійські ігри, які бойкотували багато держав світу через вторгнення Радянського Союзу до Афганістану.
ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЛИПНЯ
- 1929 — Зубченко Галина, українська художниця.
- 1935 — Василь Ліванов, радянський актор.
- 1940 — Віктор Носов, український радянський футболіст і тренер.
- 1947 — Браян Мей, британський рок-музикант, гітарист гурту Queen, автор хіта "Show Must Go On".
- 1957 — Віталій Гайдук, український підприємець, політичний діяч, співзасновник корпорації "Індустріальний союз Донбасу", один з найбагатших українців.
- 1971 — Віталій Кличко, український боксер і політик.
- 1976 — Олександр Радченко, український футболіст.
- 1983 — Яна Саленко, українська балерина, прима Берлінського державного балету і запрошена зірка Королівського театру Ковент-Гарден у Лондоні.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Дощовий день означає, що і осінь буде дощовою.
- Великий урожай малини – до холодної зими.
- Якщо ввечері спекотніше, ніж зранку, то скоро будуть дощі.
- Місяць на небі чітко видно – до хорошого врожаю.
- Жовті хмари сьогодні обіцяють негоду.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна поспішати у будь-якій справі.
- У цей день краще не братися за прибирання.
- Заборонено ображати тварин.
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