Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
19 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 1
Сьогодні, 19 грудня, у світі відзначають Міжнародний день допомоги бідним, а християни відзначають День святителя Миколая Чудотворця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни відзначають День святителя Миколая Чудотворця.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 19 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Максим, Микола, Дарія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День адвокатури України.
- Міжнародний день допомоги бідним.
- 1917 — У Києві завершився Всеукраїнський з'їзд рад.
- 1918 — В Одесу прибули французькі війська.
- 1939 — підписано Постанову РНК УРСР про заснування у Львові 5 державних театрів: Львівського театру опери та балету, Львівського державного драматичного українського театру, Львівського державного драматичного єврейського театру, Львівського державного драматичного польського театру, Театру мініатюр, а також Львівської державної філармонії.
- 1946 — початок Першої індокитайської війни — боротьба в'єтнамських націонал-комуністів проти французької колоніальної адміністрації, що закінчилася розділенням В'єтнаму на дві держави (1954).
- 1972 — На Землю повертається екіпаж американського космічного корабля "Аполон-17". Цим польотом завершується американська місячна програма.
- 1974 — У магазинах США з'явився у продажу "Altair 8800", саморобний комп'ютерний набір вартістю 397 доларів.
- 1980 — Відкриті станції київського метрополітену "Тараса Шевченка", "Петрівка" і "Проспект Корнійчука" (нині "Оболонь").
- 1981 — Відкриті станції київського метрополітену "Площа Льва Толстого" і "Республіканський стадіон" (нині "Олімпійська").
- 1986 — Радянський лідер Михайло Горбачов віддав розпорядження звільнити відомого правозахисника Андрія Сахарова і його дружину Олену Боннер із заслання в Горький, міста, закритого для відвідування іноземцями.
- 1991 — Швеція визнала незалежність України.
- 1997 — Прем'єра американського фільму "Титанік". Уже через 25 днів після початку прокату цей фільм окупить свій великий бюджет у 200 мільйонів доларів.
- 1997 — MTV заборонило до показу кліп "Prodigy", вважаючи, що ролик "Smack My Bitch Up" принижує суспільну мораль.
- 2001 — Вийшов у світ кінофільм "Братство Персня" — екранізація першої частини трилогії Дж. Р. Р. Толкіна "Володар перснів".
- 2016 — Приватбанк став державним.
ХТО НАРОДИВСЯ 19 ГРУДНЯ
- 1898 — Микола Тараканов, український хоровий диригент і педагог, народний артист України.
- 1910 — Жан Жене, французький письменник, драматург.
- 1915 — Едіт Піаф, французька співачка.
- 1919 — Микола Лукаш, видатний український перекладач.
- 1920 — Руденко Микола, український поет, письменник, філософ, правозахисник, засновник Української Гельсінської Групи (УГГ).
- 1959 — Марія Матіос, українська письменниця.
- 1963 — Тіль Швайґер, німецький актор, режисер і продюсер.
- 1964 — Беатріс Даль, французька акторка.
- 1964 — Арвідас Сабоніс, радянський і литовський баскетболіст, один із найкращих центрових світу 1980-х років.
- 1969 — Азіза Мустафа Заде, азербайджанська джазова піаністка, співачка та композитор.
- 1972 — Алісса Мілано, американська акторка.
- 1975 — Кристовський Володимир, лідер гурту Уматурман.
- 1980 — Джейк Джилленголл, американський актор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- З'явився іній – в наступному році вдасться зібрати багатий урожай.
- Яка погода на Миколая, таким буде день Миколи весняний.
- Морозний і сонячний день – прикмета того, що буде неврожай в наступному році.
- Ясна і холодна погода – буде багатий урожай влітку.
- Скільки снігу на Миколая, стільки навесні і трави буде.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день можна їсти рибу, але не можна їсти м'ясо, яйця та інші продукти тваринного походження.
- У День Святого Миколая не можна давати в борг.
- За народними звичаями, в цей день не можна займатися ремонтом, шити та прати.
Читайте також: Місячний календар стрижок на грудень 2020: дні, коли стригти волосся
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
21:2519 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:05З Днем Святого Миколая! Найкращі привітання з Миколаєм
-
20:40Тіна Кароль звабила мережу відвертим знімком топлес
-
20:12Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
20:00Картинки з Миколаєм: листівки і відкритки до дня Святого Миколая
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:43Український замок потрапив до світового переліку величних будівель
-
19:31Перші ластівки: Залежні – дивитися онлайн всі серії 2 сезон
-
19:15Nokia презентувала свій перший ноутбук: чим він особливий
-
18:42Ці знаки Зодіаку можуть підтримати у будь-якій ситуації
-
18:22Гороскоп на 19 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:08Привітання з Днем Святого Миколая 2020: гарні і прикольні СМС
-
17:51Княгиня Монако спантеличила шанувальників зухвалою стрижкою з поголеними скронями
-
17:19Найніжніший і найсмачніший салат на Новий рік 2021: простий рецепт
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:00Холостячка 2020: дивитись онлайн ФІНАЛ, хто переміг у шоу
-
16:50Як заснути, коли в голові крутяться нав'язливі думки
-
16:30Пісні про Святого Миколая: слухати найкращі українські композиції
-
16:23Вчені з'ясували, як самотність впливає на мозок
-
15:45Модель Кароліна Куркова оголосила про вагітність: оголені фото
-
15:18Як змінилися діти з новорічних фільмів: неймовірні фото
-
14:44Названа найкорисніша спеція для здоров'я печінки
-
14:24Названо найпопулярніше місце для усамітненого відпочинку у 2021 році
-
13:51Кускус внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО
-
13:23Шакіра завела мережу звабливим кадром у спокусливій сукні
-
20:12Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
20:00Картинки з Миколаєм: листівки і відкритки до дня Святого Миколая
-
17:19Найніжніший і найсмачніший салат на Новий рік 2021: простий рецепт
-
14:24Названо найпопулярніше місце для усамітненого відпочинку у 2021 році
-
12:52У мережі показали найкращі фото природних явищ року
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 грудня
-
07:17Перший раз: як навчитися кататися на лижах
- 17 грудня
-
21:49Викрити зраду може допомогти вибір секс-пози вашої другої половинки
-
18:237 порад з тайм-менеджменту з улюблених фільмів
-
14:20Прекрасна інопланетянка: Мілі Йовович – 45, найкращі фільми з акторкою
-
12:02Говори красиво: 10 діалектних слів з української мови, які варто запам'ятати
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 грудня
-
07:15Ідеально на сніданок: рецепт яєчних конвертиків з сиром і шинкою
- 16 грудня
-
21:53Для максимального задоволення: 5 правил сексу на кухні
-
18:24Дизайнер створила пряниковий будиночок з Сам удома
-
15:45Дуже по-різдвяному: рецепт домашнього мандаринового пирога
-
12:20Науковці назвали найнебезпечніше місце, де найвищий ризик зараження COVID-19
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 грудня
-
07:49У мережі з'явилися видовищні фото засніжених Карпат
- 15 грудня
-
21:56Чому займатися сексом зранку корисно для кар'єри: відповідь науковців
-
19:18Нідерландці випустили найкращий різдвяний ролик: зворушує до сліз
-
15:25Користувачі мережі визначили найгарячіші та найеротичніші фільми в історії кіно
-
12:24Мандруй Україною: представлено атмосферне відео з ЧАЕС, яке заохочує до подорожей країною
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 грудня
-
07:17У США винайшли подушку безпеки-кокон для авто