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19 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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19 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 19 грудня, у світі відзначають Міжнародний день допомоги бідним, а християни відзначають День святителя Миколая Чудотворця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни відзначають День святителя Миколая Чудотворця.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 19 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Максим, Микола, Дарія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

19 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 432904

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День адвокатури України.
  • Міжнародний день допомоги бідним.
  • 1917 — У Києві завершився Всеукраїнський з'їзд рад.
  • 1918 — В Одесу прибули французькі війська.
  • 1939 — підписано Постанову РНК УРСР про заснування у Львові 5 державних театрів: Львівського театру опери та балету, Львівського державного драматичного українського театру, Львівського державного драматичного єврейського театру, Львівського державного драматичного польського театру, Театру мініатюр, а також Львівської державної філармонії.
  • 1946 — початок Першої індокитайської війни — боротьба в'єтнамських націонал-комуністів проти французької колоніальної адміністрації, що закінчилася розділенням В'єтнаму на дві держави (1954).
  • 1972 — На Землю повертається екіпаж американського космічного корабля "Аполон-17". Цим польотом завершується американська місячна програма.
  • 1974 — У магазинах США з'явився у продажу "Altair 8800", саморобний комп'ютерний набір вартістю 397 доларів.
  • 1980 — Відкриті станції київського метрополітену "Тараса Шевченка", "Петрівка" і "Проспект Корнійчука" (нині "Оболонь").
  • 1981 — Відкриті станції київського метрополітену "Площа Льва Толстого" і "Республіканський стадіон" (нині "Олімпійська").
  • 1986 — Радянський лідер Михайло Горбачов віддав розпорядження звільнити відомого правозахисника Андрія Сахарова і його дружину Олену Боннер із заслання в Горький, міста, закритого для відвідування іноземцями.
  • 1991 — Швеція визнала незалежність України.
  • 1997 — Прем'єра американського фільму "Титанік". Уже через 25 днів після початку прокату цей фільм окупить свій великий бюджет у 200 мільйонів доларів.
  • 1997 — MTV заборонило до показу кліп "Prodigy", вважаючи, що ролик "Smack My Bitch Up" принижує суспільну мораль.
  • 2001 — Вийшов у світ кінофільм "Братство Персня" — екранізація першої частини трилогії Дж. Р. Р. Толкіна "Володар перснів".
  • 2016 — Приватбанк став державним.

ХТО НАРОДИВСЯ 19 ГРУДНЯ

  • 1898 — Микола Тараканов, український хоровий диригент і педагог, народний артист України.
  • 1910 — Жан Жене, французький письменник, драматург.
  • 1915 — Едіт Піаф, французька співачка.
  • 1919 — Микола Лукаш, видатний український перекладач.
  • 1920 — Руденко Микола, український поет, письменник, філософ, правозахисник, засновник Української Гельсінської Групи (УГГ).
  • 1959 — Марія Матіос, українська письменниця.
  • 1963 — Тіль Швайґер, німецький актор, режисер і продюсер.
  • 1964 — Беатріс Даль, французька акторка.
  • 1964 — Арвідас Сабоніс, радянський і литовський баскетболіст, один із найкращих центрових світу 1980-х років.
  • 1969 — Азіза Мустафа Заде, азербайджанська джазова піаністка, співачка та композитор.
  • 1972 — Алісса Мілано, американська акторка.
  • 1975 — Кристовський Володимир, лідер гурту Уматурман.
  • 1980 — Джейк Джилленголл, американський актор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • З'явився іній – в наступному році вдасться зібрати багатий урожай.
  • Яка погода на Миколая, таким буде день Миколи весняний.
  • Морозний і сонячний день – прикмета того, що буде неврожай в наступному році.
  • Ясна і холодна погода – буде багатий урожай влітку.
  • Скільки снігу на Миколая, стільки навесні і трави буде.
19 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 439235

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день можна їсти рибу, але не можна їсти м'ясо, яйця та інші продукти тваринного походження.
  • У День Святого Миколая не можна давати в борг.
  • За народними звичаями, в цей день не можна займатися ремонтом, шити та прати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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