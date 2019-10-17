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18 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 18 жовтня, віряни вшановують пам'ять мучениці Харитини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 18 жовтня віряни вшановують пам'ять мучениці Харитини. Свята мучениця Харитина в дитинстві залишилася сиротою і була вихована як рідна дочка благочестивим християнином Клавдієм. Дівчина була прекрасна собою, своїм розумом, добротою і гарячою вірою. Любов до Христа вона несла іншим людям і багатьох звернула на шлях порятунку. Під час гоніння імператора Діоклетіана (284-305) за тверде сповідання Господа Ісуса Христа свята Харитина була піддана страшним катуванням і померла з молитвою до Господа (в 304 році).
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 18 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Денис, Матвій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1867 – Російська імперія продає Аляску США
- 1723 – Петро I заклав фортецю Кронштадт, майбутню головну базу Балтійського флоту
- 1918 – у складі Австро-Угорщини Чехословаччина заявляє про незалежність
- 1922 – заснована відома на весь світ британська радіомовна корпорація BBC
- 1968 – на Олімпійських іграх в Мехіко Бобом Бімоном встановлено світовий рекорд у стрибках в довжину: 8,90 м
- 1991 – дипломатичні відносини між СРСР і Ізраїлем були відновлені
- 1994 – в Україні дозволена діяльність Компартії
- 1995 – Рада Європи поповнився новим членом – Україна вступила в цю організацію
ХТО НАРОДИВСЯ 18 жовтня
- 1799 – німецький хімік Крістіан Фрідріх Шенбейн, відкрив озон
- 1859 – французький філософ, лауреат Нобелівської премії Анрі Бергсон
- 1925 – перша жінка міністр культури Греції, актриса Меліна Меркурі
- 1926 – один з родоначальників рок-н-ролу, американський співак і композитор Чак Беррі
- 1926 – німецький актор, відомий виконанням в кіно психопатичних ролей Клаус Кінскі
- 1939 – єдиний офіційний підозрюваний у вбивстві президента США Джона Кеннеді, Лі Харві Освальд
- 1956 – видатна американська тенісистка чеського походження, переможниця 18 турнірів серії Великого Шолома, Мартіна Навратілова
- 1960 – американський актор, здобув популярність за численні зйомки в бойовиках, Жан Клод Ван Дам
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо ворони і галки в'ються в повітрі, а хмари йдуть проти вітру – до снігу
- Безвітря обіцяє похолодання
- Якщо сніг не впаде – зима не скоро настане
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не рекомендують в цей день святкувати весілля
- Не можна ходити до лісу
- Не сваріться з близькими та друзями
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