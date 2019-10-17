18 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 жовтня, віряни вшановують пам'ять мучениці Харитини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 18 жовтня віряни вшановують пам'ять мучениці Харитини. Свята мучениця Харитина в дитинстві залишилася сиротою і була вихована як рідна дочка благочестивим християнином Клавдієм. Дівчина була прекрасна собою, своїм розумом, добротою і гарячою вірою. Любов до Христа вона несла іншим людям і багатьох звернула на шлях порятунку. Під час гоніння імператора Діоклетіана (284-305) за тверде сповідання Господа Ісуса Христа свята Харитина була піддана страшним катуванням і померла з молитвою до Господа (в 304 році).

Свята мучениця Харитина

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 18 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Денис, Матвій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1867 – Російська імперія продає Аляску США

1723 – Петро I заклав фортецю Кронштадт, майбутню головну базу Балтійського флоту

1918 – у складі Австро-Угорщини Чехословаччина заявляє про незалежність

1922 – заснована відома на весь світ британська радіомовна корпорація BBC

1968 – на Олімпійських іграх в Мехіко Бобом Бімоном встановлено світовий рекорд у стрибках в довжину: 8,90 м

1991 – дипломатичні відносини між СРСР і Ізраїлем були відновлені

1994 – в Україні дозволена діяльність Компартії

1995 – Рада Європи поповнився новим членом – Україна вступила в цю організацію

ХТО НАРОДИВСЯ 18 жовтня

1799 – німецький хімік Крістіан Фрідріх Шенбейн, відкрив озон

1859 – французький філософ, лауреат Нобелівської премії Анрі Бергсон

1925 – перша жінка міністр культури Греції, актриса Меліна Меркурі

1926 – один з родоначальників рок-н-ролу, американський співак і композитор Чак Беррі

1926 – німецький актор, відомий виконанням в кіно психопатичних ролей Клаус Кінскі

1939 – єдиний офіційний підозрюваний у вбивстві президента США Джона Кеннеді, Лі Харві Освальд

1956 – видатна американська тенісистка чеського походження, переможниця 18 турнірів серії Великого Шолома, Мартіна Навратілова

1960 – американський актор, здобув популярність за численні зйомки в бойовиках, Жан Клод Ван Дам

Мартіна Навратілова

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо ворони і галки в'ються в повітрі, а хмари йдуть проти вітру – до снігу

Безвітря обіцяє похолодання

Якщо сніг не впаде – зима не скоро настане

Ворони

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не рекомендують в цей день святкувати весілля

Не можна ходити до лісу

Не сваріться з близькими та друзями

Читайте також: Місячний календар стрижок на жовтень 2019: дні, коли стригти волосся