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18 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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18 жовтня - п'ятниця

Сьогодні, 18 жовтня, віряни вшановують пам'ять мучениці Харитини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 18 жовтня віряни вшановують пам'ять мучениці Харитини. Свята мучениця Харитина в дитинстві залишилася сиротою і була вихована як рідна дочка благочестивим християнином Клавдієм. Дівчина була прекрасна собою, своїм розумом, добротою і гарячою вірою. Любов до Христа вона несла іншим людям і багатьох звернула на шлях порятунку. Під час гоніння імператора Діоклетіана (284-305) за тверде сповідання Господа Ісуса Христа свята Харитина була піддана страшним катуванням і померла з молитвою до Господа (в 304 році).

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Свята мучениця Харитина

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 18 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Денис, Матвій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1867 – Російська імперія продає Аляску США
  • 1723 – Петро I заклав фортецю Кронштадт, майбутню головну базу Балтійського флоту
  • 1918 – у складі Австро-Угорщини Чехословаччина заявляє про незалежність
  • 1922 – заснована відома на весь світ британська радіомовна корпорація BBC
  • 1968 – на Олімпійських іграх в Мехіко Бобом Бімоном встановлено світовий рекорд у стрибках в довжину: 8,90 м
  • 1991 – дипломатичні відносини між СРСР і Ізраїлем були відновлені
  • 1994 – в Україні дозволена діяльність Компартії
  • 1995 – Рада Європи поповнився новим членом – Україна вступила в цю організацію

ХТО НАРОДИВСЯ 18 жовтня

  • 1799 – німецький хімік Крістіан Фрідріх Шенбейн, відкрив озон
  • 1859 – французький філософ, лауреат Нобелівської премії Анрі Бергсон
  • 1925 – перша жінка міністр культури Греції, актриса Меліна Меркурі
  • 1926 – один з родоначальників рок-н-ролу, американський співак і композитор Чак Беррі
  • 1926 – німецький актор, відомий виконанням в кіно психопатичних ролей Клаус Кінскі
  • 1939 – єдиний офіційний підозрюваний у вбивстві президента США Джона Кеннеді, Лі Харві Освальд
  • 1956 – видатна американська тенісистка чеського походження, переможниця 18 турнірів серії Великого Шолома, Мартіна Навратілова
  • 1960 – американський актор, здобув популярність за численні зйомки в бойовиках, Жан Клод Ван Дам
Мартіна Навратілова  - фото 362109
Мартіна Навратілова

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо ворони і галки в'ються в повітрі, а хмари йдуть проти вітру – до снігу
  • Безвітря обіцяє похолодання
  • Якщо сніг не впаде – зима не скоро настане
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Ворони

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не рекомендують в цей день святкувати весілля
  • Не можна ходити до лісу
  • Не сваріться з близькими та друзями

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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