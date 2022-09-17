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18 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 18 вересня, у світі відзначають Всесвітній день моніторингу якості води, Міжнародний день рівної оплати праці, День читання електронних книг, а в Україні – День батька чи День тата. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 18 вересня, православна церква вшановує пам'ять батьків Іоанна Предтечі, а саме пророка Захарії та праведної Єлизавети. Як розповідають віряни, Захарія був священником, а Єлизавета була сестрою Святої Анни (матір Діви Марії).
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 18 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Гліб, Давид, Єлизавета, Захар, Іраїда, Максим, Раїса, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день моніторингу якості води
- Всесвітній день бамбука
- Міжнародний день рівної оплати праці
- День пам'яті загиблих мотоциклістів
- Міжнародний день читання електронних книг
- День людей похилого віку з діагнозом ВІЛ / СНІД у США
- Національний день чизбургера у США
- День батька чи День тата в Україні та Латвії
- 1502 — Христофор Колумб під час свого четвертого плавання у Новий світ прибув на острів Коста-Рика
- 1640 — у Києві запрацював церковний собор, що затвердив катехизис, яким упродовж століть послуговувалась православна церква
- 1851 — у США вийшов перший примірник газети "New York Daily Times", яка подає "всі новини, варті бути надрукованими". Слово "Daily" (щоденний) забрали з назви газети через 6 років. Сьогодні ж це не просто газета, а медіаконгломерат, до якого входять різні медіа
- 1886 — французький поет Жан Мореас опублікував у газеті "Ле Фігаро" статтю, що стала маніфестом літераторів-символістів. Самі терміни "символіст" та "символізм" було запропоновано у статті замість терміну "декадент"
- 1901 — Митрополит Андрей Шептицький освятив церкву Святої Трійці в Білому Камені
- 1918 — в Королівстві Іспанія засновано футбольний клуб "Валенсія"
- 1929 — на Запорізькому заводі "Комунар" випущено перший український комбайн
- 1934 — Радянський Союз вступив до Ліги Націй. Через 5 років, після нападу на Фінляндію СРСР виключили з Ліги Націй
- 1941 — радянські війська знищили київські мости через Дніпро під час свого відступу у ході Німецько-радянської війни
- 1965 — острів Хортиця у Запоріжжі оголошено державним заповідником
- 1973 — до ООН прийнято Федеративну Республіку Німеччини та Німецьку Демократичну Республіку
- 1997 — зареєстровано домен Google.com
ХТО НАРОДИВСЯ 18 ВЕРЕСНЯ
- 1759 — Іван Рижський, філософ, логік і мовознавець, а також перший ректор Харківського університету
- 1819 — Фуко Жан Бернар Леон, французький фізик, який у 1851 році провів досліди з маятником, підтвердивши факт добового обертання Землі
- 1899 — Іда Камінська, польська актриса єврейського походження, номінантка на премію "Оскар" в 1966 році
- 1905 — Грета Гарбо (Грета Ловіса Густафссон), шведська акторка (Анна Кареніна, Мата Харі, Дволика жінка), одна з найвідоміших постатей в кінематографі XX століття
- 1907 — Едвін Маттісон Макміллан, американський фізик, який синтезував трансуранові елементи нептуній-239 та плутоній-239
- 1929 — Алла Горська, українська художниця та громадська діячка, учасниця правозахисного руху 60-х років в Україні
- 1950 — Сіттлер Дерріл, канадський хокеїст, який у 1976 році встановив рекорд НХЛ — 10 очок в одній грі, що й досі не вдалось побити
- 1973 — Олена Говорова, українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор
- 1973 — Джеймс Марсден, американський кіноактор (Траса 60, Люди Ікс 2)
- 2003 — Ейдан Галлахер, американський актор, екоактивіст та музикант (Академія Амбрелла)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо у цей день листя горобини вже жовте, то зима прийде раніше та буду морозною;
- Всі ворожіння та пророцтва цей день збуваються;
- Якщо на деревах вже майже нема листя, то скоро випаде сніг;
- Якщо дуже хмарна погода вранці, то день буде теплим;
- Якщо на горобині чимало ягід, то осінь буде дощовою.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна ходити у брудному вбранні;
- Не можна сваритись та кричати;
- Не можна впускати незнайомців у свій дім;
- Не варто когось вгощати їжею;
- Не можна брати та давати у борг.
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