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18 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 18 серпня, віряни вшановують пам'ять мученика Євстигнея. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мученика Евстигнея. Він народився в Антіохії в середині III століття. Був співрозмовником святого мученика Василіска і пізніше описав його страждання перед смертю. Евстигней був присутній під час страти Василіска і став свідком того, як з неба з'явилися ангели, щоб забрати душу мученика.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 18 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Дарія, Нонна, Марія, Лавр, Симон, Євстигней. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День ветеранів В'єтнаму в Австралії
- Свято Святого Івана Рильського в Болгарії
- 293 до н. – засновано найдавніший (із відомих) римський храм на честь богині Венери.
- 1201 – засновано місто Рига (Латвія).
- 1743 – Джек Бротон сформулював правила боксу.
- 1786 – засновано Рейк'явік.
- 1826 – шотландський дослідник Александер Гордон Леінг першим із європейців досягнув стародавнього міста Томбукту на березі Нігера.
- 1868 – досліджуючи сонячний спектр, французький астроном П'єр Жансен виявив новий елемент – гелій.
- 1920 – ратифіковано 19-у поправку до конституції США, яка надала право голосувати жінкам.
- 1958 – у США вийшов друком роман Володимира Набокова "Лоліта".
- 1962 – Рінго Старр вперше виступив як ударник групи "Бітлз".
- 2006 – у Києві почався IV Всесвітній форум українців.
ХТО НАРОДИВСЯ 18 СЕРПНЯ
- 1414 – Джамі, таджицько-перський письменник, філософ, музикознавець. Джамі вважається завершителем класичного періоду поезії перською мовою.
- 1750 – Антоніо Сальєрі, австрійський композитор, диригент і педагог італійського походження.
- 1824 – П'єр Мартен, французький металург.
- 1830 – Франц-Йозеф, Імператор Австро-Угорської Імперії.
- 1836 – Олександр Кониський, письменник, публіцист, педагог, громадський діяч.
- 1909 – Марсель Карне, французький кінорежисер.
- 1917 – Василь Бородай, народний художник України.
- 1922 – Ален Роб-Ґріє, французький письменник.
- 1925 – Браян Олдіс, англійський письменник.
- 1935 – Віктор Малинка, український художник, член Спілки художників України.
- 1957 – Маслобойщиков Сергій Володимирович, український графік, сценограф, режисер театру і кіно.
- 1983 – Mika (справжнє ім'я Майкл Холбрук Пенніман), британський музичний виконавець ліванського походження.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Яка погода на Євстигнея Житника, таким буде грудень.
- Почути далеко відлуння на заході – до спекотної погоди. Якщо луни не чутно, то буде дощ.
- Щоб у садівника-городника ніколи спина не боліла, в цей день потрібно поділитися врожаєм з сусідами.
- Щоб удача супроводжувала у всьому, роботу в цей день потрібно виконувати мовчки.
- Чайки купаються у воді – до негоди.
- На дні річки з'явилися п'явки – до спекотної погоди.
- Якщо п'явки на поверхні води, то буде дощ.
- Якщо на вулиці прохолодно, а на болоті жаби квакають, то скоро потеплішає.
- Земляні черв'яки з-під землі виповзли – до дощу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У полі 18 серпня не можна їсти та співати, інакше наступний рік неврожайним буде.
- Сьогодні не варто виходити з дому у поганому гуморі, адже так ви можете накликати на себе біду.
- Також не варто зловживати поганими звичками: куріння, алкоголь, азартні ігри тощо.
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