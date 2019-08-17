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18 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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18 серпня – неділя

Сьогодні, 18 серпня, віряни вшановують пам'ять мученика Євстигнея. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мученика Евстигнея. Він народився в Антіохії в середині III століття. Був співрозмовником святого мученика Василіска і пізніше описав його страждання перед смертю. Евстигней був присутній під час страти Василіска і став свідком того, як з неба з'явилися ангели, щоб забрати душу мученика.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 18 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Дарія, Нонна, Марія, Лавр, Симон, Євстигней. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День ветеранів В'єтнаму в Австралії
  • Свято Святого Івана Рильського в Болгарії
  • 293 до н. – засновано найдавніший (із відомих) римський храм на честь богині Венери.
  • 1201 – засновано місто Рига (Латвія).
  • 1743 – Джек Бротон сформулював правила боксу.
  • 1786 – засновано Рейк'явік.
  • 1826 – шотландський дослідник Александер Гордон Леінг першим із європейців досягнув стародавнього міста Томбукту на березі Нігера.
  • 1868 – досліджуючи сонячний спектр, французький астроном П'єр Жансен виявив новий елемент – гелій.
  • 1920 – ратифіковано 19-у поправку до конституції США, яка надала право голосувати жінкам.
  • 1958 – у США вийшов друком роман Володимира Набокова "Лоліта".
  • 1962 – Рінго Старр вперше виступив як ударник групи "Бітлз".
  • 2006 – у Києві почався IV Всесвітній форум українців.
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ХТО НАРОДИВСЯ 18 СЕРПНЯ

  • 1414 – Джамі, таджицько-перський письменник, філософ, музикознавець. Джамі вважається завершителем класичного періоду поезії перською мовою.
  • 1750 – Антоніо Сальєрі, австрійський композитор, диригент і педагог італійського походження.
  • 1824 – П'єр Мартен, французький металург.
  • 1830 – Франц-Йозеф, Імператор Австро-Угорської Імперії.
  • 1836 – Олександр Кониський, письменник, публіцист, педагог, громадський діяч.
  • 1909 – Марсель Карне, французький кінорежисер.
  • 1917 – Василь Бородай, народний художник України.
  • 1922 – Ален Роб-Ґріє, французький письменник.
  • 1925 – Браян Олдіс, англійський письменник.
  • 1935 – Віктор Малинка, український художник, член Спілки художників України.
  • 1957 – Маслобойщиков Сергій Володимирович, український графік, сценограф, режисер театру і кіно.
  • 1983 – Mika (справжнє ім'я Майкл Холбрук Пенніман), британський музичний виконавець ліванського походження.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Яка погода на Євстигнея Житника, таким буде грудень.
  • Почути далеко відлуння на заході – до спекотної погоди. Якщо луни не чутно, то буде дощ.
  • Щоб у садівника-городника ніколи спина не боліла, в цей день потрібно поділитися врожаєм з сусідами.
  • Щоб удача супроводжувала у всьому, роботу в цей день потрібно виконувати мовчки.
  • Чайки купаються у воді – до негоди.
  • На дні річки з'явилися п'явки – до спекотної погоди.
  • Якщо п'явки на поверхні води, то буде дощ.
  • Якщо на вулиці прохолодно, а на болоті жаби квакають, то скоро потеплішає.
  • Земляні черв'яки з-під землі виповзли – до дощу.
18 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 347199

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У полі 18 серпня не можна їсти та співати, інакше наступний рік неврожайним буде.
  • Сьогодні не варто виходити з дому у поганому гуморі, адже так ви можете накликати на себе біду.
  • Також не варто зловживати поганими звичками: куріння, алкоголь, азартні ігри тощо.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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