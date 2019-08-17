18 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 серпня, віряни вшановують пам'ять мученика Євстигнея. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мученика Евстигнея. Він народився в Антіохії в середині III століття. Був співрозмовником святого мученика Василіска і пізніше описав його страждання перед смертю. Евстигней був присутній під час страти Василіска і став свідком того, як з неба з'явилися ангели, щоб забрати душу мученика.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 18 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Дарія, Нонна, Марія, Лавр, Симон, Євстигней. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День ветеранів В'єтнаму в Австралії

Свято Святого Івана Рильського в Болгарії

293 до н. – засновано найдавніший (із відомих) римський храм на честь богині Венери.

1201 – засновано місто Рига (Латвія).

1743 – Джек Бротон сформулював правила боксу.

1786 – засновано Рейк'явік.

1826 – шотландський дослідник Александер Гордон Леінг першим із європейців досягнув стародавнього міста Томбукту на березі Нігера.

1868 – досліджуючи сонячний спектр, французький астроном П'єр Жансен виявив новий елемент – гелій.

1920 – ратифіковано 19-у поправку до конституції США, яка надала право голосувати жінкам.

1958 – у США вийшов друком роман Володимира Набокова "Лоліта".

1962 – Рінго Старр вперше виступив як ударник групи "Бітлз".

2006 – у Києві почався IV Всесвітній форум українців.

ХТО НАРОДИВСЯ 18 СЕРПНЯ

1414 – Джамі, таджицько-перський письменник, філософ, музикознавець. Джамі вважається завершителем класичного періоду поезії перською мовою.

1750 – Антоніо Сальєрі, австрійський композитор, диригент і педагог італійського походження.

1824 – П'єр Мартен, французький металург.

1830 – Франц-Йозеф, Імператор Австро-Угорської Імперії.

1836 – Олександр Кониський, письменник, публіцист, педагог, громадський діяч.

1909 – Марсель Карне, французький кінорежисер.

1917 – Василь Бородай, народний художник України.

1922 – Ален Роб-Ґріє, французький письменник.

1925 – Браян Олдіс, англійський письменник.

1935 – Віктор Малинка, український художник, член Спілки художників України.

1957 – Маслобойщиков Сергій Володимирович, український графік, сценограф, режисер театру і кіно.

1983 – Mika (справжнє ім'я Майкл Холбрук Пенніман), британський музичний виконавець ліванського походження.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Яка погода на Євстигнея Житника, таким буде грудень.

Почути далеко відлуння на заході – до спекотної погоди. Якщо луни не чутно, то буде дощ.

Щоб у садівника-городника ніколи спина не боліла, в цей день потрібно поділитися врожаєм з сусідами.

Щоб удача супроводжувала у всьому, роботу в цей день потрібно виконувати мовчки.

Чайки купаються у воді – до негоди.

На дні річки з'явилися п'явки – до спекотної погоди.

Якщо п'явки на поверхні води, то буде дощ.

Якщо на вулиці прохолодно, а на болоті жаби квакають, то скоро потеплішає.

Земляні черв'яки з-під землі виповзли – до дощу.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У полі 18 серпня не можна їсти та співати, інакше наступний рік неврожайним буде.

Сьогодні не варто виходити з дому у поганому гуморі, адже так ви можете накликати на себе біду.

Також не варто зловживати поганими звичками: куріння, алкоголь, азартні ігри тощо.

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