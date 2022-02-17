18 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 лютого, віряни вшановують День мучениці Агафії. А у світі – День батарейки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 18 лютого, у народі шанувався Агаф'єв день. Святу Агафію вважали покровителькою худоби, тому інша назва дня – Корівниця. У цей день особливу увагу приділяли коровам: їх пестили, пригощали, наводили лад у хліві, а на роги вішали шматки хліба. Люди вірили, що це вбереже корів від падежу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 18 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Агафія, Олександра, Антон, Василина, Макар, Михайло, Феодосій.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1268 – Тевтонські лицарі зазнали жорстокої поразки від князівств Північно-Східної та Північно-Західної Русі в Раковорській битві

1762 – Петро III видає Маніфест про вільність дворянства (дворяни звільнялися від обов'язкової 25-річної цивільної та військової служби, могли виходити у відставку та безперешкодно виїжджати за кордон)

1814 – чергова перемога Наполеона: цього разу розгромлений кронпринц Вюртембергський

1855 – на російський престол зійшов Олександр II

1885 – опубліковано книгу Марка Твена "Пригоди Гекльберрі Фінна"

1913 – англійський хімік Фредерік Содді запропонував до використання термін "ізотоп"

1979 – вперше за багато років у пустелі Сахара випав сніг

1981 – СРСР та Республіка Зімбабве встановили дипломатичні відносини між собою

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією (Європа) та Угандою (Африка)

1885 – опубліковано книгу Марк Твена "Пригоди Гекльберрі Фінна"

ХТО НАРОДИВСЯ 18 ЛЮТОГО

1825 – англійський дослідник природи Генрі Волтер Бейтс

1836 – індійський релігійний лідер, проповідник Рамакрішна

1838 – австрійський фізик Ернст Мах

1895 – Маршал Радянського Союзу Семен Костянтинович Тимошенко

1898 – знаменитий італійський конструктор, засновник однойменної автомобільної компанії Енцо Феррарі

1924 – радянський філософ Евальд Ільєнков

1932 – чеський та американський кінорежисер Мілош Форман

1954 – знаменитий американський кіноактор Джон Траволта

1975 – талановитий англійський футболіст, капітан клубу "Манчестер Юнайтед", Гарі Невілл

Джон Траволта

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

корову бити – молока не пити

корова у теплі – молоко на столі

якщо тепло – то сильних холодів вже не буде

якщо у цей день погода буде холодною, то й осінь буде холодною

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

дівчатам та хлопцям не рекомендується стригтися

чоловікам не варто виходити з дому у другій половині дня

краще не возитися 18 лютого з тістом

найсуворіша заборона цього дня – відмова у допомозі тим, хто її потребує

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