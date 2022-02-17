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18 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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18 лютого – п'ятниця - фото 1
18 лютого – п'ятниця

Сьогодні, 18 лютого, віряни вшановують День мучениці Агафії. А у світі – День батарейки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 18 лютого, у народі шанувався Агаф'єв день. Святу Агафію вважали покровителькою худоби, тому інша назва дня – Корівниця. У цей день особливу увагу приділяли коровам: їх пестили, пригощали, наводили лад у хліві, а на роги вішали шматки хліба. Люди вірили, що це вбереже корів від падежу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 18 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Агафія, Олександра, Антон, Василина, Макар, Михайло, Феодосій.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

18 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 490599

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1268 – Тевтонські лицарі зазнали жорстокої поразки від князівств Північно-Східної та Північно-Західної Русі в Раковорській битві
  • 1762 – Петро III видає Маніфест про вільність дворянства (дворяни звільнялися від обов'язкової 25-річної цивільної та військової служби, могли виходити у відставку та безперешкодно виїжджати за кордон)
  • 1814 – чергова перемога Наполеона: цього разу розгромлений кронпринц Вюртембергський
  • 1855 – на російський престол зійшов Олександр II
  • 1885 – опубліковано книгу Марка Твена "Пригоди Гекльберрі Фінна"
  • 1913 – англійський хімік Фредерік Содді запропонував до використання термін "ізотоп"
  • 1979 – вперше за багато років у пустелі Сахара випав сніг
  • 1981 – СРСР та Республіка Зімбабве встановили дипломатичні відносини між собою
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією (Європа) та Угандою (Африка)
1885 – опубліковано книгу Марк Твена 'Пригоди Гекльберрі Фінна' - фото 497232
1885 – опубліковано книгу Марк Твена "Пригоди Гекльберрі Фінна"

ХТО НАРОДИВСЯ 18 ЛЮТОГО

  • 1825 – англійський дослідник природи Генрі Волтер Бейтс
  • 1836 – індійський релігійний лідер, проповідник Рамакрішна
  • 1838 – австрійський фізик Ернст Мах
  • 1895 – Маршал Радянського Союзу Семен Костянтинович Тимошенко
  • 1898 – знаменитий італійський конструктор, засновник однойменної автомобільної компанії Енцо Феррарі
  • 1924 – радянський філософ Евальд Ільєнков
  • 1932 – чеський та американський кінорежисер Мілош Форман
  • 1954 – знаменитий американський кіноактор Джон Траволта
  • 1975 – талановитий англійський футболіст, капітан клубу "Манчестер Юнайтед", Гарі Невілл

Джон Траволта  - фото 497233
Джон Траволта

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • корову бити – молока не пити
  • корова у теплі – молоко на столі
  • якщо тепло – то сильних холодів вже не буде
  • якщо у цей день погода буде холодною, то й осінь буде холодною
18 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 494557

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • дівчатам та хлопцям не рекомендується стригтися
  • чоловікам не варто виходити з дому у другій половині дня
  • краще не возитися 18 лютого з тістом
  • найсуворіша заборона цього дня – відмова у допомозі тим, хто її потребує

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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