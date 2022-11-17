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18 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 18 листопада, у світі відзначають Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, День народження Мікі Мауса, а в Україні – День сержанта ЗСУ. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 18 листопада, вшановують пам'ять архієпископа Іони, мучеників Галактіона та Єпитимії, а також Павла Сповідника.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 18 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Анатолій, Арсеній, Ніна, Галактіон, Гаврило, Григорій, Памфіл, Тимофій та Тихон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства
- День сержанта Збройних Сил України
- День Незалежності у Латвії
- День армії і перемоги на Гаїті
- День Незалежності Марокко
- Національний день яблучного сидру в США та у деяких частинах Канади
- 1654 — почалася оборона козацької фортеці Буша на Поділлі від військ Речі Посполитої
- 1775 — імператриця Катерина II своїм указом впровадила поділ на губернії в Російській імперії
- 1838 — (за старим стилем 6 листопада) Тарас Шевченко завершив перший (втрачений) варіант "Тарасової ночі", фінальної поезії "Кобзаря"
- 1883 — У США введено єдину систему визначення часу: до цього дня кожне місто самостійно встановлювало собі час
- 1918 — перемога під Мотовилівкою дивізії Січових стрільців Євгена Коновальця над загонами, вірними гетьману Скоропадському
- 1918 — проголошено незалежність Латвійської Республіки
- 1928 — прем'єра мультфільму "Пароплавчик Віллі" Волта Діснея. Також ця дата вважається днем народження Мікі Мауса, який є символом компанії
- 1932 — вийшла Постанова ЦК КП(б)У "Про заходи щодо посилення хлібозаготівель", згідно з якою за невиконання планів хлібозаготівель сільські господарства каралися натуральними штрафами, тобто конфіскацією 15-місячної норми м'яса, і Постанова Політбюро ЦК КП(б)У "Про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп"
- 1933 — об'єднаний пленум Центрального комітету та Центральної контрольної комісії КП(б)У розглянув питання про «український націоналістичний ухил» і прийняв постанову про припинення політики українізації.
- 1935 — почався Варшавський процес над групою членів ОУН. Закордонна та місцева преса подавала реферовані промови обвинувачених, які зуміли схилити на свій бік багатьох симпатиків
- 1935 — у Ризі відкрито Монумент Свободи
- 1978 — в джунглях Гаяни близько 1000 учасників секти "Храм Народів" покінчили життя самогубством
- 2005 — Сенат США скасував обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона-Вейніка для України
- 2007 — внаслідок вибуху метану на орендному підприємстві "Шахта ім. О. Ф. Засядька" (Донецьк) загинули 100 гірників (ще один згодом помер у лікарні)
ХТО НАРОДИВСЯ 18 ЛИСТОПАДА
- 1647 — П'єр Бейль, французький філософ, літератор та видавець
- 1744 — Нестор Амбодик-Максимович, український вчений-енциклопедист, який вважається одним із засновників наукового акушерства, фітотерапії та ботаніки
- 1786 — Карл Марія фон Вебер, німецький композитор, диригент та піаніст
- 1787 — Луї Дагер, французький художник та винахідник, першим розробив дагеротипію (майже придатний спосіб створення фотознімків)
- 1847 — Володимир Навроцький, український вчений-економіст, статистик та публіцист
- 1859 — Кость Левицький, український правознавець, історик, письменник, перекладач, очільник Державного секретаріату ЗУНР, засновник та керівник Національної Ради у Львові
- 1886 — Софія Альбіновська-Мінкевич, українська художниця, а також майстриня малярства та графіки
- 1897 — Патрік Блекетт, британський фізик, який був одним з перших дослідників властивостей позитрона, процесів анігіляції позитронів та електронів
- 1900 — Георгій Кістяківський, американський фізик та хімік українського походження, один із творців атомної бомби
- 1901 — Джордж Ґеллап, американський статистик, засновник соціологічної служби
- 1906 — Клаус Манн, німецький письменник (Мефістофель. Історія однієї кар'єри)
- 1913 — Георгій Майборода, український композитор, автор опер (Мілана, Ярослав Мудрий, Тарас Шевченко), симфоній та симфонічних поем (Лілея, Каменярі), а також пісень
- 1921 — Дмитро Міщенко, український письменник, який писав про сучасність і героїчне минуле українського народу
- 1939 — Аманда Лір, французька співачка, модель та акторка.
- 1944 — Вольфганг Йооп, відомий німецький модельєр, засновник будинку моди JOOP!
- 1962 — Кірк Гемметт, американський музикант, гітарист гурту Metallica
- 1968 — Оуен Вілсон, американський актор (Знайомство з батьками, Родина Тененбаумів, Марлі та я)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Хороший день для будь-яких водних процедур, оскільки вважалось, що вони принесуть сили та здоров'я на весь рік;
- Корисно наводити лад у домівці, щоб відігнати злих духів;
- Якщо у цей день сніжить, то рік буде дуже врожайним;
- Якщо у цей день ясна погода, то незабаром прийде похолодання;
- Якщо ніч туманна, то негода затримається на тривалий час;
- Вранці іній на землі та на деревах вказує на потепління.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто приймати важливі рішення та підписувати контракти;
- Не варто робити дуже ризиковані та масштабні покупки;
- Невдалий день для ремонтів;
- Не можна давати та брати у борг;
- Не можна сваритись та дратуватись.
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