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18 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 18 липня, у світі відзначають Міжнародний день Нельсона Мандели, а віряни відзначають день преподобного Афанасія Афонського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
18 липня православна церква святкує день преподобного Афанасія Афонського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 18 липня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Афанасій, Варвара, Василь, Геннадій, Єлизавета, Сергій, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день Нельсона Мандели.
- 1898 — П'єр і Марія Кюрі представили в Паризьку Академію доповідь про те, що, окрім урану, існують і інші радіоактивні елементи.
- 1915 — в Адріатичному морі австро-угорським підводним човном потоплений італійський крейсер "Джузеппе Гарібальді".
- 1936 — у Радянському Союзі почався перший турнір за Кубок СРСР з футболу.
- 1946 — відновлено в еміграції Спілку української молоді.
- 1947 — король Великої Британії Георг VI підписав закон про незалежність Британської Індії.
- 1954 — перший фестиваль джазової музики в Ньюпорті, штат Род-Айленд, США.
- 1968 — засновано компанію "Intel".
- 1972 — звинувативши СРСР у зриві графіка постачання озброєння, єгипетський президент Анвар Садат поставив вивести з країни 20 тисяч радянських військових "радників".
- 1995 — біля стін Софійського собору в Києві поховано українського Патріарха Володимира. Спроба поховати тіло Патріарха у Софійському соборі наштовхнулася на опір зі сторони духовенства УПЦ МП та силові дії з боку загонів спеціального призначення МВС України.
ХТО НАРОДИВСЯ 18 ЛИПНЯ
- 1918 — Нельсон Мандела, південноафриканський політик, перший чорний президент Південно-Африканської Республіки (1994—1999), національний герой країни.
- 1922 — Кун Томас Самуель, американський теоретик науки.
- 1936 — Юрій Іллєнко, український оператор, кінорежисер.
- 1937 — Роалд Гоффман (Руал Сафран), американський хімік, поет, і філософ єврейського походження, лауреат Нобелівської премії 1981 року, уродженець Золочева (Україна).
- 1938 — Станіслав Жуковський, український поет, перекладач.
- 1938 — Пол Верговен, нідерландський і американський кінорежисер.
- 1942 — Георгій Скудар, український промисловець і політик, доктор економічних наук.
- 1949 — Юрій Ключковський, український політик.
- 1960 — Роман Забзалюк, український політик.
- 1967 — Він Дізель, американський актор, сценарист, кінорежисер і продюсер.
- 1973 — Олексій Кошель, український політолог, журналіст, історик, поет, краєзнавець.
- 1975 — Дарон Малакян, американський музикант вірменського походження, гітарист метал-групи "System of a Down".
- 1976 — Ельза Патакі, іспанська актриса.
- 1980 — Крістен Белл, американська теле- і кіноактриса.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо молодий місяць яскраво світить, то восени буде переважно суха і тепла погода.
- Якщо хмарно і зірок практично не видно, то очікується негода.
- Якщо місяць рогами вгору, то зима буде холодною, донизу – теплою.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто працювати ввечері.
- Не можна сьогодні довго спати, аби взятися за справи якомога раніше.
- Сьогодні краще не позичати гроші.
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