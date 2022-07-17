18 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 липня, у світі відзначають Міжнародний день Нельсона Мандели, а віряни відзначають день преподобного Афанасія Афонського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

18 липня православна церква святкує день преподобного Афанасія Афонського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 18 липня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Афанасій, Варвара, Василь, Геннадій, Єлизавета, Сергій, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день Нельсона Мандели.

1898 — П'єр і Марія Кюрі представили в Паризьку Академію доповідь про те, що, окрім урану, існують і інші радіоактивні елементи.

1915 — в Адріатичному морі австро-угорським підводним човном потоплений італійський крейсер "Джузеппе Гарібальді".

1936 — у Радянському Союзі почався перший турнір за Кубок СРСР з футболу.

1946 — відновлено в еміграції Спілку української молоді.

1947 — король Великої Британії Георг VI підписав закон про незалежність Британської Індії.

1954 — перший фестиваль джазової музики в Ньюпорті, штат Род-Айленд, США.

1968 — засновано компанію "Intel".

1972 — звинувативши СРСР у зриві графіка постачання озброєння, єгипетський президент Анвар Садат поставив вивести з країни 20 тисяч радянських військових "радників".

1995 — біля стін Софійського собору в Києві поховано українського Патріарха Володимира. Спроба поховати тіло Патріарха у Софійському соборі наштовхнулася на опір зі сторони духовенства УПЦ МП та силові дії з боку загонів спеціального призначення МВС України.

ХТО НАРОДИВСЯ 18 ЛИПНЯ

1918 — Нельсон Мандела, південноафриканський політик, перший чорний президент Південно-Африканської Республіки (1994—1999), національний герой країни.

1922 — Кун Томас Самуель, американський теоретик науки.

1936 — Юрій Іллєнко, український оператор, кінорежисер.

1937 — Роалд Гоффман (Руал Сафран), американський хімік, поет, і філософ єврейського походження, лауреат Нобелівської премії 1981 року, уродженець Золочева (Україна).

1938 — Станіслав Жуковський, український поет, перекладач.

1938 — Пол Верговен, нідерландський і американський кінорежисер.

1942 — Георгій Скудар, український промисловець і політик, доктор економічних наук.

1949 — Юрій Ключковський, український політик.

1960 — Роман Забзалюк, український політик.

1967 — Він Дізель, американський актор, сценарист, кінорежисер і продюсер.

1973 — Олексій Кошель, український політолог, журналіст, історик, поет, краєзнавець.

1975 — Дарон Малакян, американський музикант вірменського походження, гітарист метал-групи "System of a Down".

1976 — Ельза Патакі, іспанська актриса.

1980 — Крістен Белл, американська теле- і кіноактриса.

Нельсон Мандела

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо молодий місяць яскраво світить, то восени буде переважно суха і тепла погода.

Якщо хмарно і зірок практично не видно, то очікується негода.

Якщо місяць рогами вгору, то зима буде холодною, донизу – теплою.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не варто працювати ввечері.

Не можна сьогодні довго спати, аби взятися за справи якомога раніше.

Сьогодні краще не позичати гроші.

Читайте також: Як часто потрібно міняти постіль: поради, які ігнорують майже усі