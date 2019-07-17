18 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 липня, у світі відзначають Міжнародний день Нельсона Мандели, а також день преподобного Афанасія Афонського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Віряни 18 липня відзначають день преподобного Афанасія Афонського, який народився в Трапезунді і досить рано залишився сиротою. Його вихованням зайнялася одна черниця, і Афанасій (Панас) настільки полюбив її, що прагнув у всьому наслідувати.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 18 липня, іменини відзначають власники таких імен: Агнія, Анна, Арсеній, Опанас, Варвара, Василь, Геннадій, Єлизавета, Кирило, Сергій, Степан, Тихон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день Нельсона Мандели

День хот-дога у США

Ушанування небес у Китаї

64 – спалахнула велика пожежа в Римі, яка знищила майже все місто

1872 – у Великій Британії вперше провели повноцінне таємне голосування

– у Великій Британії вперше провели повноцінне таємне голосування 1898 – в Іспанії створено футбольний клуб "Атлетик Більбао"

1898 – Марія і П'єр Кюрі в Паризькій Академії прочитали доповідь, присвячену відкритому ними новому хімічному елементу - радіоактивному полонію

1921 – у Франції вперше було проведене протитуберкульозне щеплення БЦЖ

1925 – У США офіційно оголошено, що жінки можуть бути водіями автомобілів не гіршими за чоловіків

1954 – в Америці пройшов перший фестиваль джазової музики

1968 – день народження компанії Intel

2000 – У Лондоні відкрито пам’ятник Джону Леннону

День хот-дога у США

ХТО НАРОДИВСЯ 18 ЛИПНЯ

1918 – Нельсон Мандела, південноафриканський політик, борець проти апартеїду

1938 – Пол Верховен, американський режисер, голландець за походженням

1941 – Френк Фаріа, німецький музикант, творець диско-гурту Boney M.

1967 – Він Дизель, американський актор, продюсер, сценарист і режисер

1980 – Крістен Белл, американська актриса, відома завдяки ролі у серіалі "Вероніка Марс"

1982 – Пріянка Чопра, індійська актриса і модель

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Веселка ввечері – завтра буде хороша погода, вранці – дощова

На листі клена з'явилися крапельки – за два-три дні настане дощова погода

Якщо місяць видно на небі, то можна чекати хорошого врожаю

Жовті хмари – ознака того, що скоро почнеться дощ

Місяць здається 18 липня туманним і великим – найближчим часом погода зіпсується

Місяць, навпаки, білий і блискучий – це прикмета, яка віщує холодну погоду, але без дощів.

Зеленуватий місяць 18 липня – чекайте опадів зовсім скоро

Зверніть увагу на місяць цієї ночі

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна ходити вночі незнайомими місцями, аби не потрапити в полон до нечисті

Не слід цього дня ображати й ображатися, щоб друга половина літа була сонячною

Не варто у цей день погано думати про рідних і близьких

Наші предки вірили, що скупість у цей день може накликати безгрошів'я на родину

Також не варто у цей день байдикувати, аби в голоді та холоді не довелося зиму зустрічати

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