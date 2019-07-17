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18 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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18 липня – четвер

Сьогодні, 18 липня, у світі відзначають Міжнародний день Нельсона Мандели, а також день преподобного Афанасія Афонського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Віряни 18 липня відзначають день преподобного Афанасія Афонського, який народився в Трапезунді і досить рано залишився сиротою. Його вихованням зайнялася одна черниця, і Афанасій (Панас) настільки полюбив її, що прагнув у всьому наслідувати.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 18 липня, іменини відзначають власники таких імен: Агнія, Анна, Арсеній, Опанас, Варвара, Василь, Геннадій, Єлизавета, Кирило, Сергій, Степан, Тихон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

18 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день Нельсона Мандели
  • День хот-дога у США
  • Ушанування небес у Китаї
  • 64 – спалахнула велика пожежа в Римі, яка знищила майже все місто
  • 1872 – у Великій Британії вперше провели повноцінне таємне голосування
  • 1898 – в Іспанії створено футбольний клуб "Атлетик Більбао"
  • 1898 – Марія і П'єр Кюрі в Паризькій Академії прочитали доповідь, присвячену відкритому ними новому хімічному елементу - радіоактивному полонію
  • 1921 – у Франції вперше було проведене протитуберкульозне щеплення БЦЖ
  • 1925 – У США офіційно оголошено, що жінки можуть бути водіями автомобілів не гіршими за чоловіків
  • 1954 – в Америці пройшов перший фестиваль джазової музики
  • 1968 – день народження компанії Intel
  • 2000 – У Лондоні відкрито пам’ятник Джону Леннону
День хот-дога у США - фото 341590
День хот-дога у США

ХТО НАРОДИВСЯ 18 ЛИПНЯ

  • 1918 – Нельсон Мандела, південноафриканський політик, борець проти апартеїду
  • 1938 – Пол Верховен, американський режисер, голландець за походженням
  • 1941 – Френк Фаріа, німецький музикант, творець диско-гурту Boney M.
  • 1967 – Він Дизель, американський актор, продюсер, сценарист і режисер
  • 1980 – Крістен Белл, американська актриса, відома завдяки ролі у серіалі "Вероніка Марс"
  • 1982 – Пріянка Чопра, індійська актриса і модель

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Веселка ввечері – завтра буде хороша погода, вранці – дощова
  • На листі клена з'явилися крапельки – за два-три дні настане дощова погода
  • Якщо місяць видно на небі, то можна чекати хорошого врожаю
  • Жовті хмари – ознака того, що скоро почнеться дощ
  • Місяць здається 18 липня туманним і великим – найближчим часом погода зіпсується
  • Місяць, навпаки, білий і блискучий – це прикмета, яка віщує холодну погоду, але без дощів.
  • Зеленуватий місяць 18 липня – чекайте опадів зовсім скоро
Зверніть увагу на місяць цієї ночі - фото 341591
Зверніть увагу на місяць цієї ночі

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна ходити вночі незнайомими місцями, аби не потрапити в полон до нечисті
  • Не слід цього дня ображати й ображатися, щоб друга половина літа була сонячною
  • Не варто у цей день погано думати про рідних і близьких
  • Наші предки вірили, що скупість у цей день може накликати безгрошів'я на родину
  • Також не варто у цей день байдикувати, аби в голоді та холоді не довелося зиму зустрічати

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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