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18 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 18 липня, у світі відзначають Міжнародний день Нельсона Мандели, а також день преподобного Афанасія Афонського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Віряни 18 липня відзначають день преподобного Афанасія Афонського, який народився в Трапезунді і досить рано залишився сиротою. Його вихованням зайнялася одна черниця, і Афанасій (Панас) настільки полюбив її, що прагнув у всьому наслідувати.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 18 липня, іменини відзначають власники таких імен: Агнія, Анна, Арсеній, Опанас, Варвара, Василь, Геннадій, Єлизавета, Кирило, Сергій, Степан, Тихон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день Нельсона Мандели
- День хот-дога у США
- Ушанування небес у Китаї
- 64 – спалахнула велика пожежа в Римі, яка знищила майже все місто
- 1872 – у Великій Британії вперше провели повноцінне таємне голосування
- 1898 – в Іспанії створено футбольний клуб "Атлетик Більбао"
- 1898 – Марія і П'єр Кюрі в Паризькій Академії прочитали доповідь, присвячену відкритому ними новому хімічному елементу - радіоактивному полонію
- 1921 – у Франції вперше було проведене протитуберкульозне щеплення БЦЖ
- 1925 – У США офіційно оголошено, що жінки можуть бути водіями автомобілів не гіршими за чоловіків
- 1954 – в Америці пройшов перший фестиваль джазової музики
- 1968 – день народження компанії Intel
- 2000 – У Лондоні відкрито пам’ятник Джону Леннону
ХТО НАРОДИВСЯ 18 ЛИПНЯ
- 1918 – Нельсон Мандела, південноафриканський політик, борець проти апартеїду
- 1938 – Пол Верховен, американський режисер, голландець за походженням
- 1941 – Френк Фаріа, німецький музикант, творець диско-гурту Boney M.
- 1967 – Він Дизель, американський актор, продюсер, сценарист і режисер
- 1980 – Крістен Белл, американська актриса, відома завдяки ролі у серіалі "Вероніка Марс"
- 1982 – Пріянка Чопра, індійська актриса і модель
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Веселка ввечері – завтра буде хороша погода, вранці – дощова
- На листі клена з'явилися крапельки – за два-три дні настане дощова погода
- Якщо місяць видно на небі, то можна чекати хорошого врожаю
- Жовті хмари – ознака того, що скоро почнеться дощ
- Місяць здається 18 липня туманним і великим – найближчим часом погода зіпсується
- Місяць, навпаки, білий і блискучий – це прикмета, яка віщує холодну погоду, але без дощів.
- Зеленуватий місяць 18 липня – чекайте опадів зовсім скоро
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна ходити вночі незнайомими місцями, аби не потрапити в полон до нечисті
- Не слід цього дня ображати й ображатися, щоб друга половина літа була сонячною
- Не варто у цей день погано думати про рідних і близьких
- Наші предки вірили, що скупість у цей день може накликати безгрошів'я на родину
- Також не варто у цей день байдикувати, аби в голоді та холоді не довелося зиму зустрічати
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