18 квітня 2022 – яке сьогодні релігійне свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 квітня, у світі відзначають Міжнародний день пам'ятників та історичних місць, а в Україні – День заснування Товариства Червоного Хреста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 18 квітня, – Великий Понеділок. У християн східного обряду починається Страсний тиждень.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 18 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Феодора, Агафія, Феона, Марко, Платон, Юрій, Георгій, Зенон та Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день пам'ятників та історичних місць.

День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні.

1902 — Данія стала першою країною, в якій відбитки пальців стали використовуватися для встановлення особи злочинців.

1906 — американське місто Сан-Франциско зазнало великих пошкоджень через землетрус. Загинуло 700 осіб, 250 000 залишилися без притулку. Зруйновано 28 000 будівель.

1909 — Ватикан канонізував Жанну д'Арк.

1921 — перша пошукова нафтова свердловина фірми "Gazolina" на Дашавському газовому родовищі дала газ з глибини 395 м. Цей день вважається днем народження газової промисловості України.

1934 — американець Кентрелл відкрив першу пральню-автомат у містечку Форт-Ворт штату Техас.

1942 — американська авіація здійснила перше бомбардування території Японії.

1943 — СРСР заявив, що поляків у Катинському лісі розстріляли гестапівці.

1946 — у зв'язку зі створенням ООН у Женеві оголошено про розпуск Ліги Націй.

1949 — Ірландія вийшла з Британської Співдружності. Проголошена Республіка Ірландія.

1956 — американська акторка Грейс Келлі вийшла заміж за князя Монако Реньє III.

1961 — у Києві відбулася демонстрація проти закриття Андріївської церкви.

1966 — відбулася перша телетрансляція в кольорі церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії.

1968 — старий Лондонський міст продається американській компанії, що переправить його, камінь за каменем, із Британії в Аризону, де він буде знову збудований.

1995 — Київська міська рада прийняла рішення про повернення древнього герба міста Києва із зображенням Архангела Михаїла.

ХТО НАРОДИВСЯ 18 КВІТНЯ

1897 — Мар'ян Крушельницький, український актор, режисер.

1903 — Надія Титаренко, українська актриса, заслужена артистка України. Працювала у Першому театрі УСРР ім. Шевченка, театрі "Березіль", Харківському театрі.

1918 — Хасімото Сінобу японський сценарист, режисер, продюсер.

1927 — Тадеуш Мазовецький, польський політик, публіцист, активіст "Солідарності", прем'єр-міністр Польщі, голова Демократичної унії.

1929 — Володимир Луговський, український кінорежисер, письменник.

1937 — Ростислав Бабич, український диригент, педагог.

1935 — Пол Ротшильд, американський музичний продюсер, який працював із гуртом Дорс та Дженіс Джоплін.

1937 — Ян Каплицький, чеський архітектор.

1947 — Ганна Костів-Гуска, українська поетеса.

1947 — Джеймс Вудс, американський актор, відомий за стрічками "Казино" та "Фахівець".

1956 — Ерік Робертс, американський актор, брат Джулії Робертс, знявся в стрічці "Одиссея" та українському фільмі "Аврора".

1978 — Сергій Григорович, український бізнесмен, розробник комп'ютерних ігор.

1979 — Ентоні Девідсон, британський автогонщик, пілот Формули-1.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Хто у квітні не сіє, той у вересні не віє.

Сон на зиму відклади, а справу у квітні зроби.

Де багато птахів, там немає мурах.

Сухий квітень – голодний рік.

Сині хмари – до тепла та опади.

У квітні вітер із південного заходу – чекай на тривалу негоду

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не варто купувати щось нове.

Не можна у цей день тримати вікна зачиненими та брудними.

Заборонено цього дня плюватися або викидати що-небудь із вікна.

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