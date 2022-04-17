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війна

18 квітня 2022 – яке сьогодні релігійне свято: традиції, заборони і прикмети

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18 квітня – понеділок

Сьогодні, 18 квітня, у світі відзначають Міжнародний день пам'ятників та історичних місць, а в Україні – День заснування Товариства Червоного Хреста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 18 квітня, – Великий Понеділок. У християн східного обряду починається Страсний тиждень.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 18 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Феодора, Агафія, Феона, Марко, Платон, Юрій, Георгій, Зенон та Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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Markus Spiske on Unsplash

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день пам'ятників та історичних місць.
  • День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні.
  • 1902 — Данія стала першою країною, в якій відбитки пальців стали використовуватися для встановлення особи злочинців.
  • 1906 — американське місто Сан-Франциско зазнало великих пошкоджень через землетрус. Загинуло 700 осіб, 250 000 залишилися без притулку. Зруйновано 28 000 будівель.
  • 1909 — Ватикан канонізував Жанну д'Арк.
  • 1921 — перша пошукова нафтова свердловина фірми "Gazolina" на Дашавському газовому родовищі дала газ з глибини 395 м. Цей день вважається днем народження газової промисловості України.
  • 1934 — американець Кентрелл відкрив першу пральню-автомат у містечку Форт-Ворт штату Техас.
  • 1942 — американська авіація здійснила перше бомбардування території Японії.
  • 1943 — СРСР заявив, що поляків у Катинському лісі розстріляли гестапівці.
  • 1946 — у зв'язку зі створенням ООН у Женеві оголошено про розпуск Ліги Націй.
  • 1949 — Ірландія вийшла з Британської Співдружності. Проголошена Республіка Ірландія.
  • 1956 — американська акторка Грейс Келлі вийшла заміж за князя Монако Реньє III.
  • 1961 — у Києві відбулася демонстрація проти закриття Андріївської церкви.
  • 1966 — відбулася перша телетрансляція в кольорі церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії.
  • 1968 — старий Лондонський міст продається американській компанії, що переправить його, камінь за каменем, із Британії в Аризону, де він буде знову збудований.
  • 1995 — Київська міська рада прийняла рішення про повернення древнього герба міста Києва із зображенням Архангела Михаїла.
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ХТО НАРОДИВСЯ 18 КВІТНЯ

  • 1897 — Мар'ян Крушельницький, український актор, режисер.
  • 1903 — Надія Титаренко, українська актриса, заслужена артистка України. Працювала у Першому театрі УСРР ім. Шевченка, театрі "Березіль", Харківському театрі.
  • 1918 — Хасімото Сінобу японський сценарист, режисер, продюсер.
  • 1927 — Тадеуш Мазовецький, польський політик, публіцист, активіст "Солідарності", прем'єр-міністр Польщі, голова Демократичної унії.
  • 1929 — Володимир Луговський, український кінорежисер, письменник.
  • 1937 — Ростислав Бабич, український диригент, педагог.
  • 1935 — Пол Ротшильд, американський музичний продюсер, який працював із гуртом Дорс та Дженіс Джоплін.
  • 1937 — Ян Каплицький, чеський архітектор.
  • 1947 — Ганна Костів-Гуска, українська поетеса.
  • 1947 — Джеймс Вудс, американський актор, відомий за стрічками "Казино" та "Фахівець".
  • 1956 — Ерік Робертс, американський актор, брат Джулії Робертс, знявся в стрічці "Одиссея" та українському фільмі "Аврора".
  • 1978 — Сергій Григорович, український бізнесмен, розробник комп'ютерних ігор.
  • 1979 — Ентоні Девідсон, британський автогонщик, пілот Формули-1.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Хто у квітні не сіє, той у вересні не віє.
  • Сон на зиму відклади, а справу у квітні зроби.
  • Де багато птахів, там немає мурах.
  • Сухий квітень – голодний рік.
  • Сині хмари – до тепла та опади.
  • У квітні вітер із південного заходу – чекай на тривалу негоду
18 квітня 2022 – яке сьогодні релігійне свято: традиції, заборони і прикмети - фото 503394

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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