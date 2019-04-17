Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019

18 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 41
18 квітня – четвер - фото 1
18 квітня – четвер

Сьогодні, 18 квітня, святкують Всесвітній день радіоаматора, а також Міжнародний день жонглерів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, серед яких Всесвітній день радіоаматора, а також Міжнародний день пам’ятників і історичних місць. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Цьогоріч 18 квітня, у четвер, у народному календарі зазначено, що вшановують Святих мучеників Теодула і Агатопода і тих, що з ними.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 18 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Марк, Платон, Семен (Симеон), Федора (Феодора). Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

18 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день радіоаматора
  • Міжнародний день пам’ятників і історичних місць
  • Міжнародний день жонглерів
  • День малювання помадою на дзеркалі
  • День гонки на візках в супермаркеті
  • 1506 – у Римі почалося будівництва собору святого Петра.
  • 1521 – Лютер Мартін відмовився відрікатися від власних поглядів.
  • 1648 – Богдан Хмельницький приїхав у Запорізьку Січ, щоб закликати до антипольського повстання.
  • 1846 – американець Роял Гаусс запатентував телеграфний апарат.
  • 1902 – Данія стала першою у світі країною, де почали використовувати відбитки для встановлення особи злочинців.
  • 1906 – Сан-Франциско сильно постраждало через землетрус: 700 людей загинули, 250 тис. залишилися без даху над головою, 28 тис. будівель зруйновані.
  • 1909 – Ватикан канонізував Жанну д’Арк.
  • 1934 – американцем Кентреллом у містечку Форт-Уорт штату Техас відкрита перша пральня-автомат.
  • 1945 – Геббельс спалив усі документи своєї канцелярії.
  • 1946 – через утворення ООН у Женеві оголошено розпуск Ліги Націй.
  • 1949 – Ірландія стала Республікою і вийшла із Британської Спільноти.
  • 1966 – відбулась перша телетрансляція в кольорі церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії.
  • 1995 – Київська міськрада вирішила повернути древній герб столиці із зображенням Архангела Михаїла.
  • 2008 – група дослідників з університету Манчестера (University of Manchester) створила найменший у світі одноелектронний транзистор, сконструйований на основі графенових наноплівок
Жанну Д'арк канонізували у Ватикані - фото 321915
Жанну Д'арк канонізували у Ватикані

ХТО НАРОДИВСЯ 18 квітня

  • 1480 – Лукреція Борджіа – герцогиня Феррари, покровителька поетів і вчених. Донька папи римського Олександра VI, сестра і політична соратниця Цезаря Борджіа. Довгі століття цю жінку вважали живим втіленням божевільної розпусти і смертельної підступності.
  • 1881 – Вебер Макс, американський художник-абстракціоніст, серед його картин – "Китайський ресторан" і "Герань".
  • 1897 – Крушельницький Мар’ян Михайлович, видатний український актор, режисер.
  • 1927 – Мазовецький Тадеуш — польський політик, публіцист, активіст "Солідарності", прем’єр-міністр Польщі, голова Демократичної унії.
  • 1947 – Вудс Джеймс, американський актор, його ми бачили в фільмах "Казино" та "Спеціаліст".
  • 1956 – Ерік Робертс, актор, брат Джулії Робертс, знявся у стрічці "Одіссея" і українському фільмі "Аврора".
  • 1979 – Ентоні Девідсон, британський автогонщик, пілот Формули-1.
  • 1980 – Діого Пашеку да Фонтоура (Рінкон), бразильський футболіст, півзахисник київського "Динамо" у 2002-2009 роках. Чемпіон України у 2003, 2004, 2007 роках.
  • 1985 – Владіслав Левицький, відомий український співак. Фіналіст телепроекту "Шанс" (2006), фіналіст національного відбору Євробачення (2010-2011), найкращий співак Львова (2009-2010). Трагічно загинув у автокатастрофі 2 липня 2015 року.
Народився український співак Владіслав Левицький - фото 321918
Народився український співак Владіслав Левицький

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Старалися 18 квітня (день Федула) повністю провітрити житло, влаштовуючи протяги і дозволяючи теплим вітрам проникнути всередину. Вітер виганяв бісів і переполохи.
  • Зазвичай день Федула пов'язували з приходом теплих днів. Казали: "Прийшов Федул – теплий вітер подув, вікна відчинив, хату без дров натопив".
  • Вважалося, що 18 квітня зима остаточно тікала геть. Сам день може бути дощовим або теплим.
  • Якщо на околиці все чітко чується – незабаром чекай негоди і вітряної погоди.
  • День теплий 18 квітня і безвітряний, а вночі стає прохолодно – чекай стійкої гарної погоди.
  • Сніг 18 квітня залишився в яру розміром з корову - пора виходити на ріллю і братися за роботу.
Пора братися за роботу - фото 321922
Пора братися за роботу

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не варто економити на собі. Не забувайте, що скупий платить двічі.
  • Бажано 18 квітня відмовитися від гучних застіль, а також утримуватися від шкідливих звичок.
  • Також не можна залишати оселю не прибраною. Бруд і безлад можуть стати причиною справжнього хаосу у житті.

Читайте також: Гороскоп на квітень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 89
Гра престолів 8 сезон 1 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери прем'єри 2019
  • 15 квітня, 08:56
  • 14403
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 81
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Суспільство Історія