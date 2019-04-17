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18 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 18 квітня, святкують Всесвітній день радіоаматора, а також Міжнародний день жонглерів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, серед яких Всесвітній день радіоаматора, а також Міжнародний день пам’ятників і історичних місць. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Цьогоріч 18 квітня, у четвер, у народному календарі зазначено, що вшановують Святих мучеників Теодула і Агатопода і тих, що з ними.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 18 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Марк, Платон, Семен (Симеон), Федора (Феодора). Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день радіоаматора
- Міжнародний день пам’ятників і історичних місць
- Міжнародний день жонглерів
- День малювання помадою на дзеркалі
- День гонки на візках в супермаркеті
- 1506 – у Римі почалося будівництва собору святого Петра.
- 1521 – Лютер Мартін відмовився відрікатися від власних поглядів.
- 1648 – Богдан Хмельницький приїхав у Запорізьку Січ, щоб закликати до антипольського повстання.
- 1846 – американець Роял Гаусс запатентував телеграфний апарат.
- 1902 – Данія стала першою у світі країною, де почали використовувати відбитки для встановлення особи злочинців.
- 1906 – Сан-Франциско сильно постраждало через землетрус: 700 людей загинули, 250 тис. залишилися без даху над головою, 28 тис. будівель зруйновані.
- 1909 – Ватикан канонізував Жанну д’Арк.
- 1934 – американцем Кентреллом у містечку Форт-Уорт штату Техас відкрита перша пральня-автомат.
- 1945 – Геббельс спалив усі документи своєї канцелярії.
- 1946 – через утворення ООН у Женеві оголошено розпуск Ліги Націй.
- 1949 – Ірландія стала Республікою і вийшла із Британської Спільноти.
- 1966 – відбулась перша телетрансляція в кольорі церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії.
- 1995 – Київська міськрада вирішила повернути древній герб столиці із зображенням Архангела Михаїла.
- 2008 – група дослідників з університету Манчестера (University of Manchester) створила найменший у світі одноелектронний транзистор, сконструйований на основі графенових наноплівок
ХТО НАРОДИВСЯ 18 квітня
- 1480 – Лукреція Борджіа – герцогиня Феррари, покровителька поетів і вчених. Донька папи римського Олександра VI, сестра і політична соратниця Цезаря Борджіа. Довгі століття цю жінку вважали живим втіленням божевільної розпусти і смертельної підступності.
- 1881 – Вебер Макс, американський художник-абстракціоніст, серед його картин – "Китайський ресторан" і "Герань".
- 1897 – Крушельницький Мар’ян Михайлович, видатний український актор, режисер.
- 1927 – Мазовецький Тадеуш — польський політик, публіцист, активіст "Солідарності", прем’єр-міністр Польщі, голова Демократичної унії.
- 1947 – Вудс Джеймс, американський актор, його ми бачили в фільмах "Казино" та "Спеціаліст".
- 1956 – Ерік Робертс, актор, брат Джулії Робертс, знявся у стрічці "Одіссея" і українському фільмі "Аврора".
- 1979 – Ентоні Девідсон, британський автогонщик, пілот Формули-1.
- 1980 – Діого Пашеку да Фонтоура (Рінкон), бразильський футболіст, півзахисник київського "Динамо" у 2002-2009 роках. Чемпіон України у 2003, 2004, 2007 роках.
- 1985 – Владіслав Левицький, відомий український співак. Фіналіст телепроекту "Шанс" (2006), фіналіст національного відбору Євробачення (2010-2011), найкращий співак Львова (2009-2010). Трагічно загинув у автокатастрофі 2 липня 2015 року.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Старалися 18 квітня (день Федула) повністю провітрити житло, влаштовуючи протяги і дозволяючи теплим вітрам проникнути всередину. Вітер виганяв бісів і переполохи.
- Зазвичай день Федула пов'язували з приходом теплих днів. Казали: "Прийшов Федул – теплий вітер подув, вікна відчинив, хату без дров натопив".
- Вважалося, що 18 квітня зима остаточно тікала геть. Сам день може бути дощовим або теплим.
- Якщо на околиці все чітко чується – незабаром чекай негоди і вітряної погоди.
- День теплий 18 квітня і безвітряний, а вночі стає прохолодно – чекай стійкої гарної погоди.
- Сніг 18 квітня залишився в яру розміром з корову - пора виходити на ріллю і братися за роботу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто економити на собі. Не забувайте, що скупий платить двічі.
- Бажано 18 квітня відмовитися від гучних застіль, а також утримуватися від шкідливих звичок.
- Також не можна залишати оселю не прибраною. Бруд і безлад можуть стати причиною справжнього хаосу у житті.
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