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17 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 17 жовтня, відзначають День солодощів в США та Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 17 жовтня вшановують пам'ять священномученика Єрофея.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 17 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Аммон, Вірінея (Вероніка), Володимир, Гаїй, Гурій, Давікт (Адавкт), Домніна, Евсевій, Елладій, Єрофій, Каллісфенія, Онісим, Павло, Проскудія (Просдока), Стефан (Степан), Фавст і Херімон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.
- День солодощів в США.
- 1927 — відбувся II Всеукраїнський собор УАПЦ.
- 1967 — у Великій Британії опублікували "Акт про аборт" ("Abortion Act"), який започаткував легалізацію в Західній Європі штучного переривання вагітності (вже узаконеного на той час в соціалістичних країнах).
- 1987 — у Львові створили Товариство Лева.
- 1990 — у Києві на площі Жовтневої революції завершилося голодування студентів, які домоглися від Верховної Ради УРСР прийняття постанови про виконання їхніх політичних вимог.
- 1990 — офіційна дата виникнення бази IMDb (Internet Movie Database), найбільша у світі база даних і вебсайт про кінематограф.
- 1995 – день народження Михайла Беднарського.
ХТО НАРОДИВСЯ 17 ЖОВТНЯ
- 1912 — Іван Павло I, Папа Римський з 26 серпня по 28 вересня 1978 (один з найкоротших понтифікатів за всю історію папства).
- 1915 — Артур Міллер, американський драматург. Був одружений з Мерилін Монро.
- 1918 — Рита Гейворт (справжнє ім'я Маргарита Кармен Кансино), американська актриса і танцівниця.
- 1920 — Мігель Делібес Сетьєн, іспанський письменник.
- 1933 — Андрій Кушніренко, український композитор, хоровий диригент.
- 1936 — Іван Драч, український письменник, один із засновників РУХу, депутат Верховної Ради.
- 1942 — Андріс Андрейко, латиський спортсмен, міжнародний гросмейстер з міжнародних шашок (1966), триразовий чемпіон світу, чотирикратний чемпіон Європи, восьмикратний чемпіон СРСР.
- 1946 — Адам Міхнік, польський громадсько-політичний діяч, журналіст, дисидент.
- 1949 — Оуен Артур, прем'єр-міністр Барбадосу (з 1994 року).
- 1962 — Майк Джадж (Mike Judge), продюсер, актор, режисер, сценарист, композитор і аніматор.
- 1974 — Мирослав Слабошпицький, український кінорежисер.
- 1974 — Eminem, американський реп-виконавець (справжнє ім'я — Маршалл Матерс).
- 1979 — Кімі Ряйкконен, фінський автогонщик, чемпіон світу 2007 року з автогонок у класі Формула-1.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Після Ерофея лісовики перестають ходити по лісі і з'являються тільки навесні.
- На Ерофея зазвичай випадає перший сніг. Завжди вважалося, що після свята завжди приходить холоду.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто довіряти незнайомцям, особливо якщо вони будуть вмовляти зробити якийсь вчинок. В цей день великий ризик бути обдуреним.
- Не рекомендується сьогодні зловживати алкоголем і ліками. Вважається, що і те, і інше призведе до проблем зі здоров'ям.
- Краще відзначати весілля в цей день, інакше шлюб буде недовгим або нещасливим.
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