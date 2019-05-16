17 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 17 травня віряни вшановують день Мучениці Пелагії, діви Тарсійської. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Церковний календар свідчить, що 17 травня віряни відзначають день Мучениці Пелагії, діви Тарсійської. Свята діва Пелагія жила в III столітті в місті Тарсі Кілікійської області Малої Азії. Вона була дочкою знатних язичників і коли почула від знайомих їй християн проповідь про Ісуса Христа Сина Божого, увірувала в Нього і побажала зберігати цнотливість, присвятивши Господу все своє життя.

Мучениця Пелагія

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 17 травня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Кирило, Микита, Миколай, Марія, Пелагія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства

Міжнародний день боротьби з гомофобією

1861 – перше у світі туристичне бюро Томаса Кука організувало подорож з Лондона в Париж першої туристичної групи

1916 – в Англії вперше у світі здійснений перехід на літній час

1944 – була ліквідована Кримська АРСР, а кілька сотень тисяч кримських татар депортували з Криму

Інформаційне суспільство

ХТО НАРОДИВСЯ 17 травня

1908 – Леонід Первомайський, український літератор

1904 – Жан Габен, французький актор

1911 – Ліза Фонсагрівс, модель

1945 – Удо Лінденберг, німецький рок-співак

1961 – Енія Бреннан, ірландська співачка і композитор

Ліза Фонсагрівс

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо зацвіла калина, то можна на грядки сіяти огірки, кукурудзу, гарбуз і боби

На квітучому клені з'явилися сережки – пора висаджувати буряк

Зозуля кує – на хорошу погоду

Грона червоної калини

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Заборонено дарувати віники, дзеркала, голки та булавки. Не можна сваритися з близькими людьми. Не варто також відмовляти у допомозі тим, хто потребує.

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