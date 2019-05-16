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17 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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17 травня – п'ятниця

Сьогодні, 17 травня віряни вшановують день Мучениці Пелагії, діви Тарсійської. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Церковний календар свідчить, що 17 травня віряни відзначають день Мучениці Пелагії, діви Тарсійської. Свята діва Пелагія жила в III столітті в місті Тарсі Кілікійської області Малої Азії. Вона була дочкою знатних язичників і коли почула від знайомих їй християн проповідь про Ісуса Христа Сина Божого, увірувала в Нього і побажала зберігати цнотливість, присвятивши Господу все своє життя.

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Мучениця Пелагія

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 17 травня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Кирило, Микита, Миколай, Марія, Пелагія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства
  • Міжнародний день боротьби з гомофобією
  • 1861 – перше у світі туристичне бюро Томаса Кука організувало подорож з Лондона в Париж першої туристичної групи
  • 1916 – в Англії вперше у світі здійснений перехід на літній час
  • 1944 – була ліквідована Кримська АРСР, а кілька сотень тисяч кримських татар депортували з Криму
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    Інформаційне суспільство

ХТО НАРОДИВСЯ 17 травня

  • 1908 – Леонід Первомайський, український літератор
  • 1904 – Жан Габен, французький актор
  • 1911 – Ліза Фонсагрівс, модель
  • 1945 – Удо Лінденберг, німецький рок-співак
  • 1961 – Енія Бреннан, ірландська співачка і композитор
  • Ліза Фонсагрівс - фото 328018
    Ліза Фонсагрівс

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо зацвіла калина, то можна на грядки сіяти огірки, кукурудзу, гарбуз і боби
  • На квітучому клені з'явилися сережки – пора висаджувати буряк
  • Зозуля кує – на хорошу погоду
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Грона червоної калини

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  1. Заборонено дарувати віники, дзеркала, голки та булавки.
  2. Не можна сваритися з близькими людьми.
  3. Не варто також відмовляти у допомозі тим, хто потребує.

Читайте також: Гороскоп на 17 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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