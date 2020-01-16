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17 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 17 січня, віряни відзначають Собор 70 апостолів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 17 січня віряни відзначають Собор святих сімдесяти апостолів, який був встановлений Православною Церквою для того, щоб показати рівночестя кожного з сімдесяти і тим самим запобігти розбіжності в шануванні їх. Вони були обрані Господом Ісусом Христом, щоб благовістити Євангеліє у всьому всесвіті. Крім святкування Собору святих апостолів, Церква здійснює пам'ять кожного з них протягом року. Особливо Церква шанує і вихваляє 70 апостолів за те, що вони навчили шанувати Трійцю Єдиносущну і Нероздільну.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 17 січня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Денис, Марк, Павло, Яків, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День дитячих винаходів
- Міжнародний день фетиша
- 1209 – в Кембриджі відчинив двері університет – один з найстаріших і найвідоміших університетів у світі
- 1648 – війська Олівера Кромвеля розбили шотландців під Престоном
- 1805 – у Харкові відкрито перший в східній Україні університет
- 1861 – запатентований змивний туалетний бачок
- 1921 – у Відні створено Український вільний університет, незабаром переведений до Праги
- 1949 – у США почався судовий процес над лідерами компартії
- 1969 – Бітлз випустили платівку Yellow Submarine
- 1991 – почалася операція Буря в пустелі (американські авіанальоти на Ірак)
ХТО НАРОДИВСЯ 17 січня
- 1706 – Бенджамін Франклін, політичний теоретик, політик, видавець, вчений, винахідник
- 1869 – Іван Труш, живописець, критик i громадський діяч
- 1899 – Аль Капоне, американський гангстер
- 1901 – Григорій Епік, літературний i громадський діяч. Розстріляний чекістами
- 1933 – Даліда, співачка і актриса італійського походження
- 1936 – Леонід Островський, футболіст київського Динамо, 3-кратний чемпіон СРСР
- 1942 – Мухамед Алі, американський боксер, чемпіон Олімпіади 1960 року в напівважкій вазі, він став чемпіоном світу серед професіоналів у важкій вазі в 1964, єдиний хто вигравав цей титул тричі
- 1962 – Джим Керрі, американський кіноактор
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо хмари висять низько – це віщує холоднечу
- Якщо зоряне небо без хмар – буде сонце і мороз
- Червона зоря 17 січня віщує вітряну погоду
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Нікому не можна міняти роботу в цей день
- Не можна 17 січня підглядати і підслуховувати
- Не можна розповідати про свої плани
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