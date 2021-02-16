17 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 17 лютого, у світі відзначають Міжнародний день кота, а віряни вшановують пам'ять преподобного Миколая. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 17 лютого віряни вшановують пам'ять преподобного Миколу сповідника — ігумена Студійського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 17 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Микола, Миколай, Юрій, Іван, Кирило, Йосип, Аврам, Сидір, Георгій, Єгор та Ганна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день кота

День джентльменів в Латвії

День спонтанного прояву доброти

Національний день кави з молоком в США

1795 — у Великій Британії викопали величезну картоплину вагою майже у 8,5 кг.

1876 — Джуліус Вольф з Істпорта (США) створив перші консерви із сардинами.

1904 — прем'єра опери Джакомо Пуччіні "Мадам Баттерфляй" у міланському театрі "Ла Скала"

1919 — Директорія УНР звернулася до США по допомогу в боротьбі з більшовиками.

1938 — на Соловецьких островах під час Великого терору в СРСР відбувся масовий розстріл в'язнів Соловецької тюрми. За добу стратили понад 200 осіб

1947 — телерадіоорганізація "Голос Америки" провела свою першу радіотрансляцію російською мовою на Радянський Союз.

1955 — Одеська кінофабрика стала Одеською кіностудією художніх фільмів

1972 — гурт "Pink Floyd" закінчив своє тур по Англії із прем'єрою нової програми "Eclipse", яка через рік перетвориться у їхню найвідомішу платівку "The Dark Side of the Moon".

1999 — Ратифікація Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року.

2008 — Косово проголосило свою незалежність від Сербії, яку до кінця року визнали 69 країн.

2015 — Генпрокуратура України відмовила уряду Грузії в екстрадиції експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі

2015 — Євросоюз уперше з початку російсько-української війни офіційно визнав участь військ РФ в конфлікті

ХТО НАРОДИВСЯ 17 ЛЮТОГО

1444 — Рудольф Агрікола, нідерландський філософ і музикант, представник раннього німецького гуманізму.

1723 — Тобіас Йоганн Маєр, німецький астроном і картограф.

1820 — Анрі В'єтан, бельгійський скрипаль та композитор

1837 — П'єр Огюст Кот, французький художник, представник академізму.

1859 — Микола Гамалія, український мікробіолог і епідеміолог.

1874 — Томас Вотсон, американський промисловець, який заснував компанію IBM.

1892 — Йосип Сліпий, Патріарх Української греко-католицької церкви.

1908 — Олекса Влизько, український поет та прозаїк

1943 — Раїса Недашківська, українська акторка театру та кіно (Комісар, Роксолана).

1954 — Рене Руссо, популярна американська кіноактриса (Афера Томаса Крауна, Смертельна зброя).

1963 — Майкл Джордан, знаменитий американський баскетболіст, двократний олімпійський чемпіон.

1971 — Деніз Річардс, американська кіноактриса (І цілого світу мало, Зоряний десант).

1981 — Періс Хілтон, американська акторка і фотомодель

1988 — Василь Ломаченко, український боксер, дворазовий олімпійський чемпіон.

1991 — Ед Ширан, популярний англійський співак і музикант

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо і лісі залишилось мало снігу, то до відлиги;

Якщо гілки ялинок згинаються вниз, то варто чекати снігопадів;

Якщо сняться птахи, то будуть хороші новини;

Якщо дуже хмарний день, то літо буде спекотним;

Якщо на Миколи не вдарили морози, то зима буде затяжною.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна залишати вдома безлад;

Не можна лаятись та сваритись;

Не можна планувати далеку мандрівку;

Не можна піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна їсти жирну їжу та фастфуд;

Не можна стригти волосся.

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