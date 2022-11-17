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17 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 17 листопада, у світі відзначають Міжнародний день студентів та День студента в Україні, а також Міжнародний день філософії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 17 листопада, вшановують пам'ять преподобного Іоаннікія (Іонакирія) великого та преподобного Меркурія
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 17 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Ілля, Фаїна, Порфирій, Федір, Іван, Степан та Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день студентів та День студента в Україні
- Міжнародний день філософії
- День екскурсії
- Всесвітній день недоношених дітей
- День боротьби за Свободу і Демократію в Чехії та Словаччині
- 1663 — укладено так звані "Батуринські статті" між гетьманом Іваном Брюховецьким та московським урядом, якими гетьманська влада в Україні обмежувалась на користь московського царя
- 1804 — засновано університет у Харкові
- 1869 — в Єгипті офіційно відкрився Суецький канал
- 1913 — Панамським каналом пройшло перше судно
- 1921 — Другий Зимовий похід Армії УНР завершився поразкою. Волинську повстанську групу генерал-хорунжого Юрка Тютюнника розгромили під селом Малі Миньки (Житомирщина), а усіх полонених було розстріляно під Базаром
- 1939 — тисячі студентів міста Праги та їхніх викладачів вийшли на вулиці міста, протестуючи проти нацистської окупації, але всіх їх взяли під арешт, а згодом розстріляли або відправили в концтабори. На пам'ять про цю подію Україна, згідно з Указом Президента (№ 659/99, від 16 червня 1999), разом зі світовою спільнотою відзначає День студента
- 1948 — введено в експлуатацію газопровід Дашава — Київ, діаметром 500 мм і довжиною 509 км. Офіційний день заснування "Київтрансгазу"
- 1959 — Південноафриканська компанія "Де Бірс" (Йоганнесбург) почала виробництво штучних діамантів
- 1964 — Велика Британія заявила про свої наміри заборонити експорт зброї до Південної Африки
- 1966 — у ніч з 16 на 17 листопада 1966 року було зареєстровано найбільший метеорний дощ: метеори потоку Леонідів (з'являються регулярно через кожні 33,25 року)
- 1967 — The Beatles закінчили працювати в студії над альбомом "Magical Mystery Tour".
- 1968 — Переговори в Солсбері між представниками Великої Британії та Родезії заходять в безвихідь.
- 1969 — У Гельсінкі стартували радянсько-американські переговори по обмеженню стратегічних озброєнь
- 1971 — військовий переворот в Північній Ірландії
- 1989 — Поліція розігнала студентську демонстрацію в Празі, присвячену до 50-річчя протестів проти нацистської окупації 1939 року. Після цього фактично почалася "оксамитова революція", яка скинула комуністичну владу в Чехословацькій Соціалістичній Республіці
- 1994 — Верховна Рада України скасувала Декларацію про суверенітет Криму (Постанова ВРУ № 250/94-ВР "Про виконання Постанови Верховної Ради України "Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим")
- 2000 — "Україна ніколи не буде ядерною державою", — заявив експрезидент України Леонід Кучма під час зустрічі зі студентами Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ХТО НАРОДИВСЯ 17 ЛИСТОПАДА
- 1503 — Аньйоло Бронзіно, видатний італійський художник доби маньєризму
1587 — Йост ван ден Вондел, нідерландський поет та драматург
1749 — Ніколя Аппер, французький винахідник, який розробив метод консервації продуктів (апертизація)
1790 — Август Фердинанд Мебіус, німецький геометр та астроном
1811 — Микола Іванишев, професор Київського університету, автор праць з історії українських правових інститутів, головний редактор видань Київської археографічної комісії
1869 — Климентій (Шептицький), Блаженний Католицької Церкви, церковний діяч і архімандрит монахів Студійського уставу
1896 — Лев Виготський, психолог, засновник культурно-історичної школи в психології
1901 — Лі Страсберг, американський режисер, актор та продюсер українського походження
1906 — Хонда Сойтіро, японський інженер та підприємець, засновник компанії Honda, яка стала транснаціональною корпорацією
1942 — Мартін Скорсезе, знаменитий режисер американського і світового кіно.
1944 — Денні ДеВіто, відомий американський комедійний актор.
1944 — Рем Колгас, нідерландський архітектор та теоретик деконструктивізму
1955 — Денніс Марук, українсько-канадський професійний хокеїст українського походження, грав в Національній хокейній лізі (НХЛ).
1965 — Руслана Писанка, українська акторка та телеведуча
1970 — Корчинська Оксана Анатоліївна, українська громадська діячка, волонтерка, координатор цивільного штабу АТО з медицини
1966 — Софі Марсо, французька акторка та режисерка
1982 — Андрухович Софія Юріївна, українська письменниця, перекладачка та публіцистка
1989 — Роман Зозуля, український футболіст, нападник збірної України та ФК "Дніпро"
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо біля річок затримується лід, то попереду хороші новини;
- Якщо у цей день на вулиці багато снігу, то у наступному році буде хороший врожай;
- Якщо 17 листопада засніжило, але сніг не тане, то весна буде теплою та квітковою;
- Якщо дуже хмарна погода, то до негоди;
- Якщо птахи дуже гучні, то зовсім скоро почнуться снігопади.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна давати та брати у борг;
- Не можна влаштовувати весілля;
- Не можна починати нові справи;
- Не можна ображати людей та сваритись;
- Не варто заводити нові знайомства;
- Не варто ходити поблизу лісу.
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