17 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 17 липня, відзначають Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

17 липня православна церква святкує день благовірного князя Андрія Боголюбського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 17 липня, іменини відзначають власники таких імен: Олександра, Олексій, Анастасія, Андрій, Богдан, Георгій, Дмитро, Іван, Марія, Марк, Марфа, Михайло, Микола, Ольга, Сава, Тетяна, Федір, Федот. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя.

Всесвітній день Емодзі .

. День дарування подарунків.

День етнографа в Україні.

1775 — у США відкрили перший у світі військовий госпіталь.

1785 — словацький авантюрист Моріц Беньовський, проголосивши себе імператором Мадагаскару, оголосив війну Королівству Франція.

1791 — на Марсовому полі в Парижі розстріляна мирна демонстрація, що вимагала зречення французького короля Людовика XVI.

1793 — у Парижі страчена Шарлотта Корде (Charlotte Marie-Anne Corday d'Armont), вбивця лідера Французької революції Марата (Jean Paul Marat).

1841 — вийшов перший номер британського гумористичного журналу "Панч".

1854 — в Австрійській імперії запущена в експлуатацію перша у світі гірська залізниця.

1868 — японська столиця перенесена з Кіото в Токіо.

1915 — німецька імперія і Австро-Угорська імперія підписали секретний договір про співпрацю з Болгарським царством.

1917 — у Великій Британії з титулів вилучені всі німецькі імена.

1917 — виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України.

1917 — в Петрограді розстріляна мирна демонстрація робітників і солдатів.

1918 — розстріляний останній російський імператор Микола II.

1933 — після закінчення будівництва Дніпрогесу та ліквідації порогів на Дніпрі з Києва до Херсона вийшов у перший рейс пасажирський пароплав.

1941 — наказом Гітлера Східна Галичина перейшла в підпорядкування до Генерального Губернаторства як окремий дистрикт "Галичина".

1942 — почалася Сталінградська битва.

1945 — почалася Потсдамська конференція глав держав-союзників.

1958 — Рада Міністрів УРСР прийняла рішення про скорочення 8 з 40 чинних монастирів.

1973 — в Афганістані повалена монархія і проголошена республіка.

1997 — Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини.

2013 — інцидент з рибалками та російськими прикордонниками в Азовському морі (2013).

2014 — російським зенітним ракетним комплексом "Бук" біля Тореза Донецької області з території так званої Донецької народної республіки збито рейсовий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, загинули всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб).

2020 – Верховна Рада України затвердила скорочення кількості адміністративних районів України від 490 до 138.

ХТО НАРОДИВСЯ 17 ЛИПНЯ

1849 — Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач), українська письменниця, мати Лесі Українки.

1871 — Філарет Колесса, український етнограф, фольклорист, композитор, музикознавець.

1888 — Шмуель Йосеф Аґнон, єврейський письменник, уродженець Бучача (Королівство Галичини та Володимирії), лауреат Нобелівської премії з літератури 1966 року.

1889 — Ерл Стенлі Ґарднер, американський письменник, класик детективного жанру; адвокат.

1894 — Жорж Леметр, бельгійський католицький священник, астроном і математик, один з авторів розширення Всесвіту (зараз відомої як теорія Великого вибуху).

1913 — Роже Гароді, французький політичний діяч, письменник, публіцист, філософ, один з теоретиків марксизму, ревізіоніст Голокосту.

1920 — Хуан Антоніо Самаранч, іспанський спортивний функціонер, каталонський громадський діяч, 8-й за ліком президент МОК.

1932 — Аркадій Єлішевич, український науковець, доктор технічних наук, професор Донецького політехнічного інституту.

1937 — Іван Гель, український дисидент, політик, публіцист, релігійний діяч.

1948 — Рон Ештон, американський гітарист.

1956 — Михайло Сирота, український політик.

1958 — Вонг Карвай, гонконгський кінорежисер та сценарист.

1961 — Олександр Гнилицький, український художник.

Олена Пчілка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На деревах з'явилися жовте листя – буде рання осінь.

Яка погода на Андрія – такою вона буде і на Калинника (11 серпня).

Багато ос – взимку буде холодно.

Якщо овес росте погано, то варто очікувати небагатого врожаю.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день краще не братися за нові справи.

Заборонено робити великі покупки.

Не можна сьогодні віддавати в ремонт взуття.

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