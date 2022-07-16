На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
17 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 155
Сьогодні, 17 липня, відзначають Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
17 липня православна церква святкує день благовірного князя Андрія Боголюбського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 17 липня, іменини відзначають власники таких імен: Олександра, Олексій, Анастасія, Андрій, Богдан, Георгій, Дмитро, Іван, Марія, Марк, Марфа, Михайло, Микола, Ольга, Сава, Тетяна, Федір, Федот. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя.
- Всесвітній день Емодзі.
- День дарування подарунків.
- День етнографа в Україні.
- 1775 — у США відкрили перший у світі військовий госпіталь.
- 1785 — словацький авантюрист Моріц Беньовський, проголосивши себе імператором Мадагаскару, оголосив війну Королівству Франція.
- 1791 — на Марсовому полі в Парижі розстріляна мирна демонстрація, що вимагала зречення французького короля Людовика XVI.
- 1793 — у Парижі страчена Шарлотта Корде (Charlotte Marie-Anne Corday d'Armont), вбивця лідера Французької революції Марата (Jean Paul Marat).
- 1841 — вийшов перший номер британського гумористичного журналу "Панч".
- 1854 — в Австрійській імперії запущена в експлуатацію перша у світі гірська залізниця.
- 1868 — японська столиця перенесена з Кіото в Токіо.
- 1915 — німецька імперія і Австро-Угорська імперія підписали секретний договір про співпрацю з Болгарським царством.
- 1917 — у Великій Британії з титулів вилучені всі німецькі імена.
- 1917 — виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України.
- 1917 — в Петрограді розстріляна мирна демонстрація робітників і солдатів.
- 1918 — розстріляний останній російський імператор Микола II.
- 1933 — після закінчення будівництва Дніпрогесу та ліквідації порогів на Дніпрі з Києва до Херсона вийшов у перший рейс пасажирський пароплав.
- 1941 — наказом Гітлера Східна Галичина перейшла в підпорядкування до Генерального Губернаторства як окремий дистрикт "Галичина".
- 1942 — почалася Сталінградська битва.
- 1945 — почалася Потсдамська конференція глав держав-союзників.
- 1958 — Рада Міністрів УРСР прийняла рішення про скорочення 8 з 40 чинних монастирів.
- 1973 — в Афганістані повалена монархія і проголошена республіка.
- 1997 — Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини.
- 2013 — інцидент з рибалками та російськими прикордонниками в Азовському морі (2013).
- 2014 — російським зенітним ракетним комплексом "Бук" біля Тореза Донецької області з території так званої Донецької народної республіки збито рейсовий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, загинули всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб).
- 2020 – Верховна Рада України затвердила скорочення кількості адміністративних районів України від 490 до 138.
ХТО НАРОДИВСЯ 17 ЛИПНЯ
- 1849 — Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач), українська письменниця, мати Лесі Українки.
- 1871 — Філарет Колесса, український етнограф, фольклорист, композитор, музикознавець.
- 1888 — Шмуель Йосеф Аґнон, єврейський письменник, уродженець Бучача (Королівство Галичини та Володимирії), лауреат Нобелівської премії з літератури 1966 року.
- 1889 — Ерл Стенлі Ґарднер, американський письменник, класик детективного жанру; адвокат.
- 1894 — Жорж Леметр, бельгійський католицький священник, астроном і математик, один з авторів розширення Всесвіту (зараз відомої як теорія Великого вибуху).
- 1913 — Роже Гароді, французький політичний діяч, письменник, публіцист, філософ, один з теоретиків марксизму, ревізіоніст Голокосту.
- 1920 — Хуан Антоніо Самаранч, іспанський спортивний функціонер, каталонський громадський діяч, 8-й за ліком президент МОК.
- 1932 — Аркадій Єлішевич, український науковець, доктор технічних наук, професор Донецького політехнічного інституту.
- 1937 — Іван Гель, український дисидент, політик, публіцист, релігійний діяч.
- 1948 — Рон Ештон, американський гітарист.
- 1956 — Михайло Сирота, український політик.
- 1958 — Вонг Карвай, гонконгський кінорежисер та сценарист.
- 1961 — Олександр Гнилицький, український художник.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- На деревах з'явилися жовте листя – буде рання осінь.
- Яка погода на Андрія – такою вона буде і на Калинника (11 серпня).
- Багато ос – взимку буде холодно.
- Якщо овес росте погано, то варто очікувати небагатого врожаю.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день краще не братися за нові справи.
- Заборонено робити великі покупки.
- Не можна сьогодні віддавати в ремонт взуття.
Читайте також: Як часто потрібно міняти постіль: поради, які ігнорують майже усі
-
09:25В Італії люб'язні сусіди зробили подарунок "надто худій" блогерці – відео
-
08:42Як відпустити важкі спогади та продовжити жити: 5 дієвих порад
- 16 липня
-
20:3817 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:269 вечірніх звичок, які насправді псують ваш сон
-
18:50Тако для лінивих: як приготувати смачну вечерю просто в пачці чипсів
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
17:31Погода в Україні 17 липня: синоптик попередила про похолодання
-
16:24Як змінювались стандарти жіночого тіла: блогерка на собі показала плин моди – відео
-
15:31Секретна функція в недорогих автомобілях, про яку знають одиниці
-
14:28Списки "хороших русских": фейки про "чорні та білі списки" російських артистів
-
13:23Поки НАТО продовжить мовчати: Ірина Білик записала болючу версію хіта зі Скрябіним
-
12:12Головний аксесуар цього літа: з чим та як носити панаму чоловікам – 7 модних образів
-
11:35Що бачать українські бійці цілодобово на Луганщині: у Нацгвардії показали відео
-
10:34Погода в україні 16 липня: у яких областях очікуються дощі
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
09:54Чому обов'язково їсти вишні і черешні: відповідь медиків
-
09:11Картинки з Днем бухгалтера 2022: гарні листівки і жартівливі відкритки
-
08:14Дударик запрошує на свій традиційний недільний концерт у Львові на підтримку ЗСУ
- 15 липня
-
20:4016 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:08Чому нам зараз потрібна лайка: пояснення психолога
-
19:39Чи допомагає алкоголь подолати тривожність: відповідь вчених
-
19:11Київський зоопарк показав першу прогулянку ведмежа Беррі: відео, яке заряджає позитивом
-
18:34Imagine Dragons на концерті присвятив промову українським дітям, які постраждали від війни
-
17:57Ліза Глінська розповіла як зробити три закрутки з кабачків, огірків та баклажанів
-
17:25Наші артилеристи спалили кілька російських "Ураганів": момент ударів показали на відео
- 16 липня
-
18:50Тако для лінивих: як приготувати смачну вечерю просто в пачці чипсів
-
15:31Секретна функція в недорогих автомобілях, про яку знають одиниці
-
12:12Головний аксесуар цього літа: з чим та як носити панаму чоловікам – 7 модних образів
- 15 липня
-
18:34Imagine Dragons на концерті присвятив промову українським дітям, які постраждали від війни
-
15:52Популярна українська музика: 12 нових пісень липня, які варто почути
-
13:57"До тих, хто слухає це гівно": MamaRika пояснила, чому варто забути про російську музику
-
10:29Як шахраї обманюють українців у Facebook: викрито нову схему
- 14 липня
-
19:23Потрібен смартфон і багато часу: фейки про нові правила продажу антибіотиків в аптеці
-
16:55Сучасна українська музика: 5 молодих співаків, яких варто почути хоч раз
-
12:51Чи покращать безпеку два антивіруси – відповідь Держспецзв'язку
-
09:51Ось як змінилися ціни на сезонні ягоди в Україні
- 13 липня
-
18:30Українські інженери змоделювали удари російських ракет по житловому будинку: відео
-
13:28Щось не сходиться: Педан розкритикував Єфросиніну та Полякову за шоу російською
-
11:22Не про війну, а про незламність українців: Wellboy випустив трек "Ворогів на ножі"
-
09:57Нові правила отримання посвідчення водія: фейки, які ширяться в мережі
- 12 липня
-
18:22Від серпня зміняться умови продажу антибіотиків в Україні – МОЗ
-
15:24Як статус кандидата в ЄС допоможе Україні відновитись після війни
-
11:24Як у Нью-Йорку готуються до ядерного удару: відео
- 11 липня
-
18:30Звільнення острова Зміїний: як проходила спецоперація та яку російську техніку знищили ЗСУ
-
14:22Scorpions солідарні з Україною: музиканти підняли синьо-жовтий прапор на своєму концерті
-
12:30У Кобзона аншлаг: українські воїни влаштували "прожарку" окупантам – відео
-
10:18Енергодар – це Україна: ТНМК випустили потужний кліп на нову пісню
- 10 липня
-
18:26"Жест доброї волі": блогер висміяв окупантів епічною піснею – 18+
-
15:26Як впоратись з дратівливістю: проста вправа від психологів
-
13:19Артем Пивоваров – Ой на Горі: слухайте нову версію народної пісні