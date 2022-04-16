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17 квітня 2022 – яке сьогодні релігійне свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 17 квітня, у світі відзначають Всесвітній день гемофілії, а в Україні – День пожежної охорони, а віряни вшановують пам'ять Йосипа Співця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 17 квітня, вшановують пам'ять Йосипа Співця. Його співцем у народі назвали тому, що цього дня розпочинав спів цвіркун, а також подавав голос журавель. Люди у день Йосипа Співця виходили з власних осель, щоб побачити величних птахів, яких вважали борцями зі злом і захисниками від усього поганого.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 17 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Зосим, Марія, Йосип, Адріан, Яків, Єгор, Юрій, Микита, а також Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день гемофілії
- День пожежної охорони в Україні
- День навколишнього середовища України.
- 1907 – Імміграційний центр на острові Елліс у Нью-Йорку за добу прийняв рекордну кількість іммігрантів – 11747 осіб. Загалом за 1907 рік до США в'їхало 1004756 осіб.
- 1924 – створена голлівудська кіностудія "Metro-Goldwyn-Mayer".
- 1938 – радянська влада розстріляла найкращих представників кримськотатарської інтелігенції.
- 1941 – Югославія капітулювала у Другій світовій війні.
- 1964 – почався випуск компанією "Форд мотор компані" автомобіля "Форд Мустанг".
- 1964 – американка Джеррі Мок стала першою жінкою, яка облетіла наодинці навколо Земної кулі.
- 1968 – уперше вийшла в ефір телепрограма "У світі тварин".
- 1970 – у Києві відкритий палац "Україна".
- 1970 – вийшов у світ дебютний сольний альбом "Paul McCartney", що поставив крапку в кар'єрі "Beatles".
- 1980 – Південна Родезія стала Зімбабве.
- 1982 – британська королева Єлизавета II проголосила Канаду повністю незалежною від Великої Британії.
- 1991 – Верховна Рада Української РСР прийняла закон про реабілітацію жертв політичних репресій.
- 1994 – гурт "Pink Floyd" на чотири тижні очолив у Великій Британії список найпопулярніших альбомів зі своєї новою роботою "Division Bell".
- 2014 – Європарламент своєю резолюцією в Страсбурзі поставив "хрест" на проєкті російського газопроводу в Європу в обхід України "Південний потік".
ХТО НАРОДИВСЯ 17 КВІТНЯ
- 1908 – Вільям Голден, американський актор, лауреат Оскара.
- 1920 – Едмонда Шарль-Ру, французька письменниця, журналістка, експрезидент Гонкурівської академії.
- 1929 – Джеймс Ласт, німецький композитор, аранжувальник, керівник естрадного оркестру.
- 1931 – Любомир Романків, провідний науковець компанії IBM в галузі комп'ютерних технологій, співвинахідник (разом з Девідом Томпсоном) процесів створення тонкоплівкових індуктивних і магніторезистивних мікроголовок для запису інформації, що уможливили появу жорстких дисків і персональних комп'ютерів.
- 1935 – Віктор Турянчик, український футболіст, центральний захисник київського "Динамо", заслужений майстер спорту. Чотири рази ставав чемпіоном СРСР, двічі вигравав Кубок СРСР, був капітаном киян.
- 1955 – Ерін Муре, канадська поетеса, перекладач.
- 1959 – Шон Бін, англійський кіноактор.
- 1964 – Кен Данейко, канадський хокеїст.
- 1964 – Мейнард Джеймс Кінан, вокаліст двох американських гуртів – "Tool" та "Perfect Circle".
- 1967 – Ліз Фейр, американська альтернативна виконавиця.
- 1969 – Максим Паперник, український кінорежисер, продюсер і кліпмейкер.
- 1972 – Дженніфер Гарнер, американська акторка.
- 1974 – Вікторія Бекхем, британська виконавиця, колишня вокалістка гурту Spice Girls.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Береза розпустилася раніше, ніж вільха, – літо буде посушливим, і навпаки.
- Вільха вся усипана сережками – чекайте на багатий врожай вівса.
- Вітер дме з північного боку – чекайте дощів.
- Якщо вітер дме з півдня, то добре ярі ростимуть.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Заборонено веселитися.
- Заборонено прати, прасувати, шити, готувати і прибирати в цей день не можна.
- Також заборонені роботи на землі – сіяти і садити що-небудь не можна.
- Не можна стригтися, торкатися до гострих металевих предметів.
- Не можна проводити хрестини і вінчання.
- Не можна лаятися, лихословити, сперечатися і з’ясовувати стосунки.
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