На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
17 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 325
Сьогодні, 17 червня, відзначають Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою, а віряни вшановують пам'ять святого Митрофана. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
17 червня православна церква вшановує день пам’яті святого Митрофана.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 17 червня, іменини відзначають власники таких імен: Назар, Іван, Митрофан, Петро, Марфа, Софія, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою.
- 1885 — У нью-йоркську гавань прибула Статуя Свободи — дарунок французького народу Сполученим Штатам Америки.
- 1917 — у Києві відкрився II Всеукраїнський військовий з'їзд (тривав до 23 червня), під час якого було проголошено автономію України (4 червня за Юліанським календарем).
- 1940 — Червона армія окупувала Латвію та Естонію.
- 1944 — здобувши незалежність від Данії, Ісландія проголосила себе республікою.
- 1950 — чиказький лікар Річард Лоулер за 45 хвилин здійснив першу операцію з пересадки нирки людині.
- 1953 — В Східній Німеччині почалось повстання проти сталінського режиму, яке було жорстоко придушене із застосуванням танків.
- 1955 — відбувся перший політ радянського пасажирського реактивного літака ТУ-104.
- 1993 — Україна і Російська Федерація розділили Чорноморський флот.
- 2008 — організація Mozilla Foundation влаштувала так званий англ. Download Day 2008 (День Завантаження 2008) з метою встановити новий рекорд Гінесса для програми, що була завантажена найбільшу кількість разів через інтернет упродовж однієї доби. В ролі програми виступав вебоглядач Mozilla Firefox 3.
ХТО НАРОДИВСЯ 17 ЧЕРВНЯ
- 1882 — Ігор Стравинський, український композитор.
- 1888 — Гейнц Вільгельм Гудеріан, генерал-полковник німецької армії, розробник моторизованих способів ведення війни.
- 1898 — Мауріц Корнеліс Ешер, нідерландський художник-графік.
- 1911 — Віктор Некрасов, київський письменник і дисидент.
- 1929 — Тигран Петросян, радянський шахіст, дев'ятий чемпіон світу.
- 1930 — Михайло Горинь, український правозахисник, дисидент і політв'язень радянських часів, народний депутат України 1-го скликання.
- 1939 — Кшиштоф Зануссі, польський кінорежисер.
- 1943 — Джеймс Елліот, американський астроном, який відкрив кільцеву систему Урана і атмосферу Плутона.
- 1953 — Іво Бобул, український співак, композитор. Народний артист України.
- 1969 — Віктор Петренко, український фігурист, Олімпійський чемпіон.
- 1972 — Лариса Денисенко, українська письменниця, правозахисник, адвокат.
- 1980 — Вінус Вільямс, американська тенісистка, старша сестра Серени Вільямс.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо вітер дме з півночі – буде погана погода.
- Західний або південно-західний вітер – до дощів.
- Духота під час сходу сонця – до негоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні заборонено сваритися.
- Не варто у цей день брехати чи пліткувати.
- 17 червня краще не зловживати алкоголем.
Читайте також: Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у червні 2022
-
13:23Alyona Alyona та Jerry Heil випустили новий болючий трек "Чому"
-
12:54Так роблять більшість людей: медики здивували порадами про смартфони
-
12:24Привітання з Днем батька 2022: слова подяки і побажання для тата
-
11:56Завжди приязний Том Генкс обматюкав фаната, і ось чому (відео 18+)
-
11:27Зірка "Бонда" зіграла звабливу Мерилін Монро: дивіться тизер фільму "Блондинка"
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
10:49Де знайти роботу під час війни: корисні сервіси для українців
-
10:28І вдень, і вночі: морпіхи показали, як трощать позиції ворога з артилерії
-
09:51Один з найдосвідченіших: у Міноборони показали пухнастого розвідника Зорро
-
09:20Так психіка захищає від стресу: несподівані ознаки, на які варто звернути увагу
-
08:51Кабачкові оладки з сиром на сніданок: рецепт для ледачих
-
08:28Привітання з Днем медика 2022: вірші, смс, проза українською мовою
- 16 червня
-
20:4417 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:12"Візьми себе в руки" та ще 12 фраз, що не можна говорити людині, у якої депресія
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:29Просто, смачно й ароматно: ще одна ідея, як приготувати молоду картоплю
-
18:52Як відпустити важкі спогади та продовжити жити: 5 дієвих порад
-
18:18Rheinmetall представив танк KF51 Panther: чим може похизуватися нова бойова машина
-
17:47Як заготовити зелень на зиму: способи заморозки
-
17:19Свіжий рейтинг найдорожчих брендів світу: як зараз виглядає список
-
16:48У ФІФА показали офіційний постер до ЧС-2022
-
16:22У Франції вийшов журнал з українськими фігуристами на обкладинці
-
15:53До символів незламності: бійці показали вцілілі банки з консервацією на Миколаївщині
-
15:23Mercedes випустила рекламу, зняту у корпусі Київського національного університету
-
14:51Співаків випускають, а інших – ні: нові фейки про виїзд чоловіків за кордон
-
13:23Alyona Alyona та Jerry Heil випустили новий болючий трек "Чому"
-
10:49Де знайти роботу під час війни: корисні сервіси для українців
- 16 червня
-
19:29Просто, смачно й ароматно: ще одна ідея, як приготувати молоду картоплю
-
17:19Свіжий рейтинг найдорожчих брендів світу: як зараз виглядає список
-
14:51Співаків випускають, а інших – ні: нові фейки про виїзд чоловіків за кордон
-
11:23Чи зафіксовано спалах холери в Україні: відповідь МОЗ
-
08:2210 звичних слів, які насправді не є українськими
- 15 червня
-
19:22Україна отримала значно менше податків від туризму через війну: на скільки змінилась цифра
-
16:49Від мобілізації звільнили ще одну категорію чоловіків: про кого йдеться
-
13:24У Мінцифрі розповіли, як відрізнити справжній чатбот від фейкового
-
10:21В Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки 15-17 червня – ДСНС
- 14 червня
-
19:31Чому нам зараз потрібна лайка: пояснення психолога
-
17:51Поради для водіїв, які спростять керування автомобілем у спеку
-
14:51Не лише унітази: в СБУ показали, як окупанти грабували магазин на Сумщині
-
11:55Усе, що потрібно для оподаткування: гід з актуальних державних послуг
-
08:23Ідеальна літня закуска: рецепт кабачкових рулетиків з горіхами
- 13 червня
-
19:53Просто та смачно: Клопотенко поділився рецептом запіканки з макаронів
-
17:50У найближчі роки смартфони можуть подорожчати настільки, що стануть предметами розкоші
-
15:20Вже у липні може стати реальним розмитнення авто через додаток "Дія"
-
12:20Львівська філармонія на благодійному ярмарку зібрала майже 150 000 грн для захисників
-
09:24"На жаль, безалкогольне": львівська пивоварня потролила ООН і випустила нове пиво
- 12 червня
-
18:58Варення з черешні: рецепти приготування джему на зиму в фото
-
15:5113 нових українських пісень червня, які варто почути кожному
-
12:56Мобілізація жінок в Україні: у мережі шириться новий фейк
-
10:51"Це добре": гурт "Антитіла" поділився кумедним відео з передової