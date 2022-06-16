17 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 17 червня, відзначають Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою, а віряни вшановують пам'ять святого Митрофана. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

17 червня православна церква вшановує день пам’яті святого Митрофана.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 17 червня, іменини відзначають власники таких імен: Назар, Іван, Митрофан, Петро, Марфа, Софія, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою.

1885 — У нью-йоркську гавань прибула Статуя Свободи — дарунок французького народу Сполученим Штатам Америки.

1917 — у Києві відкрився II Всеукраїнський військовий з'їзд (тривав до 23 червня), під час якого було проголошено автономію України (4 червня за Юліанським календарем).

1940 — Червона армія окупувала Латвію та Естонію.

1944 — здобувши незалежність від Данії, Ісландія проголосила себе республікою.

1950 — чиказький лікар Річард Лоулер за 45 хвилин здійснив першу операцію з пересадки нирки людині.

1953 — В Східній Німеччині почалось повстання проти сталінського режиму, яке було жорстоко придушене із застосуванням танків.

1955 — відбувся перший політ радянського пасажирського реактивного літака ТУ-104.

1993 — Україна і Російська Федерація розділили Чорноморський флот.

2008 — організація Mozilla Foundation влаштувала так званий англ. Download Day 2008 (День Завантаження 2008) з метою встановити новий рекорд Гінесса для програми, що була завантажена найбільшу кількість разів через інтернет упродовж однієї доби. В ролі програми виступав вебоглядач Mozilla Firefox 3.

ХТО НАРОДИВСЯ 17 ЧЕРВНЯ

1882 — Ігор Стравинський, український композитор.

1888 — Гейнц Вільгельм Гудеріан, генерал-полковник німецької армії, розробник моторизованих способів ведення війни.

1898 — Мауріц Корнеліс Ешер, нідерландський художник-графік.

1911 — Віктор Некрасов, київський письменник і дисидент.

1929 — Тигран Петросян, радянський шахіст, дев'ятий чемпіон світу.

1930 — Михайло Горинь, український правозахисник, дисидент і політв'язень радянських часів, народний депутат України 1-го скликання.

1939 — Кшиштоф Зануссі, польський кінорежисер.

1943 — Джеймс Елліот, американський астроном, який відкрив кільцеву систему Урана і атмосферу Плутона.

1953 — Іво Бобул, український співак, композитор. Народний артист України.

1969 — Віктор Петренко, український фігурист, Олімпійський чемпіон.

1972 — Лариса Денисенко, українська письменниця, правозахисник, адвокат.

1980 — Вінус Вільямс, американська тенісистка, старша сестра Серени Вільямс.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо вітер дме з півночі – буде погана погода.

Західний або південно-західний вітер – до дощів.

Духота під час сходу сонця – до негоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні заборонено сваритися.

Не варто у цей день брехати чи пліткувати.

17 червня краще не зловживати алкоголем.

Читайте також: Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у червні 2022