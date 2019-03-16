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17 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 17 березня, у світі відзначають день святого Патріка та вшановують пам'ять святого Герасима. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.
І ще: Великий піст 2019 – календар харчування на кожен день
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церковному календарі вказано, що 17 березня вшановують святого Герасима.
Преподобний Герасим Йорданський народився в місті Лікії. Ще в юності він залишив мирське життя та присвятити себе служінню Богу. В Йорданській пустелі преподобний Герасим влаштував свою господу і написав Статут, який відрізнявся великою строгістю. Герасим став ченцем.
У всьому світі відома історія про те, як одного разу святий Герасим зустрів в пустелі пораненого лева і вилікував його. На знак подяки лев став служити старця як домашню тварину до самої його смерті. Тому-то святий Герасим вважається покровителем тварин і цілителем.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
Сьогодні іменини відзначають Данило, Василь, В'ячеслав, Юлія, Яків, Григорій, Акакій, Юрій, Георгій.
Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День святого Патріка, покровителя Ірландії.
- День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення в Україні. Святкують у третю неділю березня.
- День національного боксу Муай-Тай в Таїланді.
- 1521 – Фернан Магеллан відкрив Філіппіни.
- 1830 – у Варшаві відбувся дебют Фредеріка Шопена.
- 1845 – англієць Стівен Перрі запатентував еластичний бинт.
- 1960 – у Японії вперше у світі надійшли у продаж різнокольорові фломастери.
- 1972 – у Києві створили Інститут книги та друкарства.
- 1992 – Міністерство юстиції України зареєструвало Українське козацтво.
- 1995 – вперше в ефір вийшов Мистецький канал Територія А на телеканалі ICTV.
Хто народився 17 березня
- 1847 – Вовк Федір Кіндратович, український антрополог, археолог, етнограф.
- 1856 – Врубель Михайло Олександрович, український і російський художник.
- 1874 – Волошин Августин Іванович, український громадський діяч, священик, президент Карпатської України.
- 1876 – Вадим Щербаківський, український археолог, етнограф.
- 1881 – Гесс Вальтер, швейцарський фізіолог, дослідник мозку, Нобелівський лауреат.
- 1951 – Курт Рассел, американський актор кіно, продюсер і сценарист.
- 1977 – EL Кравчук, популярний український співак, актор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ і традиції
- Грач на горі – весна на дворі.
- Побачив гайвороння – весну зустрічай.
- Коли граки прямо на старі гнізда летять – весна буде дружна, вода втече вся разом.
- Герасим-граківник гайвороння поверне, а мару вижене.
Якщо ж граки прилітали раніше 17 березня, то це вважалося поганою прикметою: передбачали неврожайний і голодний рік.
Щоб прискорити настання тепла, в день Герасима пекли з житнього кислого тіста фігурки пташок.
За народними повір'ями, якщо в будинку підмітати підлогу віником з полину, то нечиста сила не заведеться. У народі вважалося, що різкий запах цієї трави відлякує нечисту силу і злих людей. В інші дні люди захищалися за допомогою молитов і оберегів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цю суботу церква рекомендує утриматися від скорботи. Краще згадувати рідних світлою пам’яттю.
- Також не відмовляйте в допомозі людям, які просять милостиню.
- Відвідайте церкву або помоліться вдома.
- Не конфліктуйте та не підвищуйте голос.
- Не забувайте, що Великий піст в самому розпалі, тому не можна готувати і їсти їжу тваринного походження.
- 17 березня 2019 року, у неділю, можна їсти гарячу їжу з рослинною олією, а ще можна вино.
Буде цікаво: Меню на Великий піст 2019: рецепти пісних страв
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