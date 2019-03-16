Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

17 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 14
Яке сьогодні свято - фото 1
Яке сьогодні свято

Сьогодні, 17 березня, у світі відзначають день святого Патріка та вшановують пам'ять святого Герасима. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.

І ще: Великий піст 2019 – календар харчування на кожен день

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церковному календарі вказано, що 17 березня вшановують святого Герасима.

Преподобний Герасим Йорданський народився в місті Лікії. Ще в юності він залишив мирське життя та присвятити себе служінню Богу. В Йорданській пустелі преподобний Герасим влаштував свою господу і написав Статут, який відрізнявся великою строгістю. Герасим став ченцем.

У всьому світі відома історія про те, як одного разу святий Герасим зустрів в пустелі пораненого лева і вилікував його. На знак подяки лев став служити старця як домашню тварину до самої його смерті. Тому-то святий Герасим вважається покровителем тварин і цілителем.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

Сьогодні іменини відзначають Данило, Василь, В'ячеслав, Юлія, Яків, Григорій, Акакій, Юрій, Георгій.

17 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 314349
Ангел

Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День святого Патріка, покровителя Ірландії.
  • День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення в Україні. Святкують у третю неділю березня.
  • День національного боксу Муай-Тай в Таїланді.
  • 1521 – Фернан Магеллан відкрив Філіппіни.
  • 1830 – у Варшаві відбувся дебют Фредеріка Шопена.
  • 1845 – англієць Стівен Перрі запатентував еластичний бинт.
  • 1960 – у Японії вперше у світі надійшли у продаж різнокольорові фломастери.
  • 1972 – у Києві створили Інститут книги та друкарства.
  • 1992 – Міністерство юстиції України зареєструвало Українське козацтво.
  • 1995 – вперше в ефір вийшов Мистецький канал Територія А на телеканалі ICTV.
17 березня святкують день Патріка. - фото 314796
17 березня святкують день Патріка.

Хто народився 17 березня

  • 1847 – Вовк Федір Кіндратович, український антрополог, археолог, етнограф.
  • 1856 – Врубель Михайло Олександрович, український і російський художник.
  • 1874 – Волошин Августин Іванович, український громадський діяч, священик, президент Карпатської України.
  • 1876 – Вадим Щербаківський, український археолог, етнограф.
  • 1881 – Гесс Вальтер, швейцарський фізіолог, дослідник мозку, Нобелівський лауреат.
  • 1951 – Курт Рассел, американський актор кіно, продюсер і сценарист.
  • 1977 – EL Кравчук, популярний український співак, актор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ і традиції

  • Грач на горі – весна на дворі.
  • Побачив гайвороння – весну зустрічай.
  • Коли граки прямо на старі гнізда летять – весна буде дружна, вода втече вся разом.
  • Герасим-граківник гайвороння поверне, а мару вижене.

Якщо ж граки прилітали раніше 17 березня, то це вважалося поганою прикметою: передбачали неврожайний і голодний рік.

Щоб прискорити настання тепла, в день Герасима пекли з житнього кислого тіста фігурки пташок.

За народними повір'ями, якщо в будинку підмітати підлогу віником з полину, то нечиста сила не заведеться. У народі вважалося, що різкий запах цієї трави відлякує нечисту силу і злих людей. В інші дні люди захищалися за допомогою молитов і оберегів.

Весняний ліс. - фото 314797
Весняний ліс.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цю суботу церква рекомендує утриматися від скорботи. Краще згадувати рідних світлою пам’яттю.
  • Також не відмовляйте в допомозі людям, які просять милостиню.
  • Відвідайте церкву або помоліться вдома.
  • Не конфліктуйте та не підвищуйте голос.
  • Не забувайте, що Великий піст в самому розпалі, тому не можна готувати і їсти їжу тваринного походження.
  • 17 березня 2019 року, у неділю, можна їсти гарячу їжу з рослинною олією, а ще можна вино.

Буде цікаво: Меню на Великий піст 2019: рецепти пісних страв

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 3665
Моделі 90-х: як змінилася американська гаряча штучка Тайра Бенкс (18+)
  • 12 березня, 19:21
  • 1874
Гороскоп на 16 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 18:00
  • 191
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Суспільство Світ