17 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 17 березня, у світі відзначають день святого Патріка та вшановують пам'ять святого Герасима. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.

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ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церковному календарі вказано, що 17 березня вшановують святого Герасима.

Преподобний Герасим Йорданський народився в місті Лікії. Ще в юності він залишив мирське життя та присвятити себе служінню Богу. В Йорданській пустелі преподобний Герасим влаштував свою господу і написав Статут, який відрізнявся великою строгістю. Герасим став ченцем.

У всьому світі відома історія про те, як одного разу святий Герасим зустрів в пустелі пораненого лева і вилікував його. На знак подяки лев став служити старця як домашню тварину до самої його смерті. Тому-то святий Герасим вважається покровителем тварин і цілителем.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

Сьогодні іменини відзначають Данило, Василь, В'ячеслав, Юлія, Яків, Григорій, Акакій, Юрій, Георгій.

Ангел

Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День святого Патріка , покровителя Ірландії.

, покровителя Ірландії. День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення в Україні. Святкують у третю неділю березня.

День національного боксу Муай-Тай в Таїланді.

1521 – Фернан Магеллан відкрив Філіппіни.

1830 – у Варшаві відбувся дебют Фредеріка Шопена.

1845 – англієць Стівен Перрі запатентував еластичний бинт.

1960 – у Японії вперше у світі надійшли у продаж різнокольорові фломастери.

1972 – у Києві створили Інститут книги та друкарства.

1992 – Міністерство юстиції України зареєструвало Українське козацтво.

1995 – вперше в ефір вийшов Мистецький канал Територія А на телеканалі ICTV.

17 березня святкують день Патріка.

Хто народився 17 березня

1847 – Вовк Федір Кіндратович, український антрополог, археолог, етнограф.

1856 – Врубель Михайло Олександрович, український і російський художник.

1874 – Волошин Августин Іванович, український громадський діяч, священик, президент Карпатської України.

1876 – Вадим Щербаківський, український археолог, етнограф.

1881 – Гесс Вальтер, швейцарський фізіолог, дослідник мозку, Нобелівський лауреат.

1951 – Курт Рассел, американський актор кіно, продюсер і сценарист.

1977 – EL Кравчук, популярний український співак, актор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ і традиції

Грач на горі – весна на дворі.

Побачив гайвороння – весну зустрічай.

Коли граки прямо на старі гнізда летять – весна буде дружна, вода втече вся разом.

Герасим-граківник гайвороння поверне, а мару вижене.

Якщо ж граки прилітали раніше 17 березня, то це вважалося поганою прикметою: передбачали неврожайний і голодний рік.

Щоб прискорити настання тепла, в день Герасима пекли з житнього кислого тіста фігурки пташок.

За народними повір'ями, якщо в будинку підмітати підлогу віником з полину, то нечиста сила не заведеться. У народі вважалося, що різкий запах цієї трави відлякує нечисту силу і злих людей. В інші дні люди захищалися за допомогою молитов і оберегів.

Весняний ліс.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цю суботу церква рекомендує утриматися від скорботи. Краще згадувати рідних світлою пам’яттю.

Також не відмовляйте в допомозі людям, які просять милостиню.

Відвідайте церкву або помоліться вдома.

Не конфліктуйте та не підвищуйте голос.

Не забувайте, що Великий піст в самому розпалі, тому не можна готувати і їсти їжу тваринного походження.

17 березня 2019 року, у неділю, можна їсти гарячу їжу з рослинною олією, а ще можна вино.

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