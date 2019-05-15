16 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 травня, святкують День вишиванки та вшановують Преподобного Феодосія Печерського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують Преподобного Феодосія Печерського. Він був святим Православної церкви, а також одним із основоположників чернецтва на Русі. Також Феодосії Печерський – видатний церковний і політичний діяч другої половини XI століття. Крім того, він був ігуменом першого руського Києво-Печерського монастиря.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 16 травня, іменини відзначають власники таких імен: Феодосій, Тимофій, Петро, Павло, Вікентій, а також Уляна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День вишиванки

Міжнародний день біографів

День постільного режиму

День танців з привидами

День щасливого ледаря

1152 – відбулося весілля короля Англії Генріха II та Елеанори Аквитанської – майбутніх батьків Річарда Левове Серце

1648 – Богдан Хмельницький здобув перемогу над військами Речі Посполитої під Жовтими Водами

1804 – Наполеона I Бонапарта, французького полководця і політика, проголосили імператором

1863 – почалося будівництво Одеської залізниці

1920 – католицька церква зарахувала Жанну д’Арк до лику святих

1929 – відбулася перша церемонія вручення кінопремій "Оскар" в Голлівуді

1983 – в Лондоні вперше використовували блокатори для автомобілів, власники яких знехтували правилами паркування

2004 – українська співачка Руслана виграла на пісенному конкурсі "Євробачення" в Стамбулі з піснею "Wild Dances"

ХТО НАРОДИВСЯ 16 травня

1817 – Микола Костомаров, видатний український історик, поет-романтик, мислитель, громадський діяч та етнопсихолог

1895 – Тодось Осьмачка, відомий український письменник, поет і перекладач. Через критику комуністичного режиму був вимушений емігрувати на Захід у 1944 році. Найвідоміший твір – "Старший боярин" (1946)

1905 – Генр Фонд, кіноактор, лауреат "Оскара". Засновник "кінодинастії" – його діти Пітер і Джейн Фонда, внучка Бріджит Фонда також активно знімалися в різних фільмах

1929 – Адріана Сесіль Річ, американська поетеса. Учасниця руху за права жінок і сексуальних меншин

1953 – Пірс Броснан, ірландський актор, один з найпопулярніших "Джеймсів Бондів" ("Золоте око", "І цілого світу мало")

1966 – Джанет Джексон, американська поп-зірка, співачка, актриса і танцівниця. Молодша сестра знаменитого співака Майкла Джексона

1968 – Тарас Прохасько, сучасний український письменник, журналіст, один із представників станіславського феномену

1986 – Меган Фокс, американська кіноактриса і модель. Відома за фільмами "Трансформери", "Черепашки-ніндзя"

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Наші предки вірили, що якщо вранці цього дня буде сильна роса, а день ясний – до рясного урожаю огірків

Якщо роси вранці 16 травня немає, то вдень ​​може піти дощ

Якщо качки і гуси махають крилами – може початися буря

Якщо солов’ї почали співати до сьогоднішнього дня – скоро почне цвісти багато рослин

Якщо дуб розпустив листя раніше ясена – до посушливого літа

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не варто спати до полудня, адже наші предки вірили, що таким чином можна проспати все життя

Не варто ображати й ображатися на рідних і близьких через дрібниці

Сьогодні не варто бути байдужими до нужденних

16 травня не варто брати нічого у борг, аби не провести ціле літо у злиднях

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