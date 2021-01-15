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16 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 16 січня, у світі відзначають Всесвітній день "The Beatles", а також День льодовара. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 16 січня віряни вшановують пам'ять Святого мученика Гордія.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 16 січня, іменини відзначають власники таких імен: Гордій, Павло, Малахій, Орина, Жанна, Мелетій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день "The Beatles".
- День льодовара.
- 1918 — Українська Центральна Рада ухвалила закон про створення української добровольчої армії.
- 1919 — у Києві за дорученням голови Директорії Симона Петлюри, для популяризації української музичної культури за кордоном, музичним відділом Міністерства освіти УНР створена Українська республіканська капела.
- 1919 — Українська Директорія оголосила війну більшовицькій Росії.
- 1920 — в Парижі відбулося перше засідання Ради Ліги Націй без участі США.
- 1924 — іспанський льотчик Пабло Пескара протримався в повітрі на гелікоптері власної конструкції 8 хвилин 13 секунд, пролетівши більше кілометра.
- 1954 — місто Проскурів перейменоване на Хмельницький, Кам'янець-Подільська область — на Хмельницьку.
- 1957 — у Ліверпулі відкрився The Cavern Club, в якому почала виступати група "The Beatles".
- 1969 — чеський студент Ян Палах здійснив акт самоспалення в Празі на Вацлавськой площі на знак протесту проти радянського вторгнення до Чехословаччини 1968 року.
- 1984 — Майкл Джексон одержав 8 статуеток "Ґреммі" за альбом Thriller.
- 1991 — Білий дім офіційно оголосив про початок операції "Буря в пустелі", метою якої було звільнити Кувейт від іракської окупації.
- 1992 — Буркіна-Фасо визнала незалежність України.
- 1997 — компанія Microsoft випустила Office 97, комплексну офісну програму, яка миттєво стала бестселером і завоювала 80 % ринку.
- 2002 — Рада Безпеки ООН проголосувала за накладення санкцій на екстремістську організацію Аль-Каїда та рух Талібан.
- 2014 — в Україні прийняті "закони про диктатуру" ("Диктаторські закони 16 січня").
ХТО НАРОДИВСЯ 16 СІЧНЯ
- 1943 — Браян Фернехоу, всесвітньовідомий англійський композитор.
- 1948 — Джон Карпентер, американський кінорежисер, зняв фільми "Сповідь невидимки" та "Хеловін".
- 1959 — Шаде Аду, британська соул-виконавиця нігерійського походження.
- 1962 — Людмила Юріна, сучасний український композитор.
- 1966 — Василь Попадюк, український скрипаль.
- 1969 — Елайа, ритм-н-блюзова виконавиця, яка трагічно загинула в авіакатастрофі.
- 1970 — Сергій Ярунський, український композитор, диригент і філософ.
- 1973 — Владислав Дружченко, український бадмінтоніст.
- 1974 — Кейт Мосс, англійська супермодель (Calvin Klein) та акторка.
- 1981 — Нік Валенсі, гітарист нью-йоркської групи The Strokes.
- 1983 — Андрій Русол, український футболіст, захисник збірної України з футболу, капітан дніпропетровського "Дніпра",
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Місяць в хресті або в колі – до сильного морозу.
- Якщо заметіль за вікном, то бджоли будуть добре роїтися.
- Побачити біля будинку зайця – до похолодання.
- Іній на деревах – до ясної і сухої погоди.
- Хмари, що пливуть по небу – до хуртовини й заметілі.
- Тріск дерев в лісі – до морозу.
- Якщо зірки на небі яскраві, то погода буде ясною.
- З'явилися кола біля призахідного сонця – до снігу і морозу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні суворо заборонено проявляти гординю.
- Ще одне табу накладається у цей день на лінь.
- Не варто їсти незнайомі продукти і експериментувати біля плити. Цей день погано підходить для гастрономічних одкровень.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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