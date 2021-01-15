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16 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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16 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 16 січня, у світі відзначають Всесвітній день "The Beatles", а також День льодовара. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 16 січня віряни вшановують пам'ять Святого мученика Гордія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 16 січня, іменини відзначають власники таких імен: Гордій, Павло, Малахій, Орина, Жанна, Мелетій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

16 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 439979

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день "The Beatles".
  • День льодовара.
  • 1918 — Українська Центральна Рада ухвалила закон про створення української добровольчої армії.
  • 1919 — у Києві за дорученням голови Директорії Симона Петлюри, для популяризації української музичної культури за кордоном, музичним відділом Міністерства освіти УНР створена Українська республіканська капела.
  • 1919 — Українська Директорія оголосила війну більшовицькій Росії.
  • 1920 — в Парижі відбулося перше засідання Ради Ліги Націй без участі США.
  • 1924 — іспанський льотчик Пабло Пескара протримався в повітрі на гелікоптері власної конструкції 8 хвилин 13 секунд, пролетівши більше кілометра.
  • 1954 — місто Проскурів перейменоване на Хмельницький, Кам'янець-Подільська область — на Хмельницьку.
  • 1957 — у Ліверпулі відкрився The Cavern Club, в якому почала виступати група "The Beatles".
  • 1969 — чеський студент Ян Палах здійснив акт самоспалення в Празі на Вацлавськой площі на знак протесту проти радянського вторгнення до Чехословаччини 1968 року.
  • 1984 — Майкл Джексон одержав 8 статуеток "Ґреммі" за альбом Thriller.
  • 1991 — Білий дім офіційно оголосив про початок операції "Буря в пустелі", метою якої було звільнити Кувейт від іракської окупації.
  • 1992 — Буркіна-Фасо визнала незалежність України.
  • 1997 — компанія Microsoft випустила Office 97, комплексну офісну програму, яка миттєво стала бестселером і завоювала 80 % ринку.
  • 2002 — Рада Безпеки ООН проголосувала за накладення санкцій на екстремістську організацію Аль-Каїда та рух Талібан.
  • 2014 — в Україні прийняті "закони про диктатуру" ("Диктаторські закони 16 січня").

ХТО НАРОДИВСЯ 16 СІЧНЯ

  • 1943 — Браян Фернехоу, всесвітньовідомий англійський композитор.
  • 1948 — Джон Карпентер, американський кінорежисер, зняв фільми "Сповідь невидимки" та "Хеловін".
  • 1959 — Шаде Аду, британська соул-виконавиця нігерійського походження.
  • 1962 — Людмила Юріна, сучасний український композитор.
  • 1966 — Василь Попадюк, український скрипаль.
  • 1969 — Елайа, ритм-н-блюзова виконавиця, яка трагічно загинула в авіакатастрофі.
  • 1970 — Сергій Ярунський, український композитор, диригент і філософ.
  • 1973 — Владислав Дружченко, український бадмінтоніст.
  • 1974 — Кейт Мосс, англійська супермодель (Calvin Klein) та акторка.
  • 1981 — Нік Валенсі, гітарист нью-йоркської групи The Strokes.
  • 1983 — Андрій Русол, український футболіст, захисник збірної України з футболу, капітан дніпропетровського "Дніпра",

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Місяць в хресті або в колі – до сильного морозу.
  • Якщо заметіль за вікном, то бджоли будуть добре роїтися.
  • Побачити біля будинку зайця – до похолодання.
  • Іній на деревах – до ясної і сухої погоди.
  • Хмари, що пливуть по небу – до хуртовини й заметілі.
  • Тріск дерев в лісі – до морозу.
  • Якщо зірки на небі яскраві, то погода буде ясною.
  • З'явилися кола біля призахідного сонця – до снігу і морозу.
16 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 442802

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні суворо заборонено проявляти гординю.
  • Ще одне табу накладається у цей день на лінь.
  • Не варто їсти незнайомі продукти і експериментувати біля плити. Цей день погано підходить для гастрономічних одкровень.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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