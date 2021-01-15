16 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 січня, у світі відзначають Всесвітній день "The Beatles", а також День льодовара. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 16 січня віряни вшановують пам'ять Святого мученика Гордія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 16 січня, іменини відзначають власники таких імен: Гордій, Павло, Малахій, Орина, Жанна, Мелетій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день "The Beatles".

День льодовара.

1918 — Українська Центральна Рада ухвалила закон про створення української добровольчої армії.

1919 — у Києві за дорученням голови Директорії Симона Петлюри, для популяризації української музичної культури за кордоном, музичним відділом Міністерства освіти УНР створена Українська республіканська капела.

1919 — Українська Директорія оголосила війну більшовицькій Росії.

1920 — в Парижі відбулося перше засідання Ради Ліги Націй без участі США.

1924 — іспанський льотчик Пабло Пескара протримався в повітрі на гелікоптері власної конструкції 8 хвилин 13 секунд, пролетівши більше кілометра.

1954 — місто Проскурів перейменоване на Хмельницький, Кам'янець-Подільська область — на Хмельницьку.

1957 — у Ліверпулі відкрився The Cavern Club, в якому почала виступати група "The Beatles".

1969 — чеський студент Ян Палах здійснив акт самоспалення в Празі на Вацлавськой площі на знак протесту проти радянського вторгнення до Чехословаччини 1968 року.

1984 — Майкл Джексон одержав 8 статуеток "Ґреммі" за альбом Thriller.

1991 — Білий дім офіційно оголосив про початок операції "Буря в пустелі", метою якої було звільнити Кувейт від іракської окупації.

1992 — Буркіна-Фасо визнала незалежність України.

1997 — компанія Microsoft випустила Office 97, комплексну офісну програму, яка миттєво стала бестселером і завоювала 80 % ринку.

2002 — Рада Безпеки ООН проголосувала за накладення санкцій на екстремістську організацію Аль-Каїда та рух Талібан.

2014 — в Україні прийняті "закони про диктатуру" ("Диктаторські закони 16 січня").

ХТО НАРОДИВСЯ 16 СІЧНЯ

1943 — Браян Фернехоу, всесвітньовідомий англійський композитор.

1948 — Джон Карпентер, американський кінорежисер, зняв фільми "Сповідь невидимки" та "Хеловін".

1959 — Шаде Аду, британська соул-виконавиця нігерійського походження.

1962 — Людмила Юріна, сучасний український композитор.

1966 — Василь Попадюк, український скрипаль.

1969 — Елайа, ритм-н-блюзова виконавиця, яка трагічно загинула в авіакатастрофі.

1970 — Сергій Ярунський, український композитор, диригент і філософ.

1973 — Владислав Дружченко, український бадмінтоніст.

1974 — Кейт Мосс, англійська супермодель (Calvin Klein) та акторка.

1981 — Нік Валенсі, гітарист нью-йоркської групи The Strokes.

1983 — Андрій Русол, український футболіст, захисник збірної України з футболу, капітан дніпропетровського "Дніпра",

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Місяць в хресті або в колі – до сильного морозу.

Якщо заметіль за вікном, то бджоли будуть добре роїтися.

Побачити біля будинку зайця – до похолодання.

Іній на деревах – до ясної і сухої погоди.

Хмари, що пливуть по небу – до хуртовини й заметілі.

Тріск дерев в лісі – до морозу.

Якщо зірки на небі яскраві, то погода буде ясною.

З'явилися кола біля призахідного сонця – до снігу і морозу.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні суворо заборонено проявляти гординю.

Ще одне табу накладається у цей день на лінь.

Не варто їсти незнайомі продукти і експериментувати біля плити. Цей день погано підходить для гастрономічних одкровень.

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