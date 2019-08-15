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16 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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16 серпня - п'ятниця

Сьогодні, 16 серпня, віряни вшановують пам'ять Преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 16 серпня українці вшановують пам'ять Преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста, які були ігуменами Далматської обителі. Преподобний Далмат служив у війську святого благовірного царя Феодосія Великого (379-395) і користувався його повагою. Залишивши світ, преподобний Далмат між 381-383 роками, разом з сином Фавстом, пішов в обитель преподобного Ісаакія, поблизу Константинополя. Преподобний Ісаакій постриг батька і сина в чернечий чин, і обидва вони стали вести суворе подвижницьке життя.

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День Преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 16 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Ісаак, Козьма, Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день озонового шару
  • 1812 – під час англо-американської війни американський генерал Вільям Халл здав Форт Детройт без бою
  • 1930 – створено перший звуковий кольоровий мультиплікаційний фільм
  • 1945 – Москва і Варшава підписали договір про радянсько-польські кордони, в основі документа лежала "лінія Керзона": ця лінія в основному відповідає етнографічним принципом
  • 1962 – Рінго Старр став барабанщиком Бітлз
  • 1976 – в прокаті з'явилася кінокомедія Ельдара Рязанова "Іронія долі, або З легким паром!"
  • 1995 – жителі Бермудських островів вирішили залишитися британською колонією і проголосували проти незалежності
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Аб Айверкс

ХТО НАРОДИВСЯ 16 серпня

  • 980 – іранський філософ Ібн Сіна
  • 1682 – спадкоємець французького трону Людовик Бургундський
  • 1888 – британський офіцер і письменник Лоуренс Аравійський
  • 1920 – американський письменник і поет Чарльз Буковскі
  • 1923 – ізраїльський політичний діяч Шимон Перес (лауреат Нобелівської премії миру)
  • 1934 – геніальний французький кіноактор П'єр Рішар (особливо відзначився в жанрі комедійного кіно)
  • 1954 – канадський кінорежисер Джеймс Кемерон (поставив такі касові блокбастери як "Термінатор", "Чужі", "Титанік", "Аватар")
  • 1958 – американська співачка, "Королева поп-музики" Мадонна (включена в "Книгу рекордів Гіннеса" як володарка найдовшою безперервної серії синглів)

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Мадонна, співачка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Який Ісаакій – такий і жовтень
  • Сильний вітер на Антона – до холодної зими
  • Хмари в одну лінію на горизонті витягнулися до сильного вітру
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Густі хмари

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • 16 серпня не можна підмітати, щоб не вимести своє щастя
  • Забороняється відмовляти бездомним і безпорадним
  • Прибереш у будинку, в гаманці весь рік буде порожньо

Читайте також: Вихідні у серпні 2019 в Україні: коли будуть офіційні державні свята

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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