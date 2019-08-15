16 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 серпня, віряни вшановують пам'ять Преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 16 серпня українці вшановують пам'ять Преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста, які були ігуменами Далматської обителі. Преподобний Далмат служив у війську святого благовірного царя Феодосія Великого (379-395) і користувався його повагою. Залишивши світ, преподобний Далмат між 381-383 роками, разом з сином Фавстом, пішов в обитель преподобного Ісаакія, поблизу Константинополя. Преподобний Ісаакій постриг батька і сина в чернечий чин, і обидва вони стали вести суворе подвижницьке життя.

День Преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 16 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Ісаак, Козьма, Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день озонового шару

1812 – під час англо-американської війни американський генерал Вільям Халл здав Форт Детройт без бою

1930 – створено перший звуковий кольоровий мультиплікаційний фільм

1945 – Москва і Варшава підписали договір про радянсько-польські кордони, в основі документа лежала "лінія Керзона": ця лінія в основному відповідає етнографічним принципом

1962 – Рінго Старр став барабанщиком Бітлз

1976 – в прокаті з'явилася кінокомедія Ельдара Рязанова "Іронія долі, або З легким паром!"

1995 – жителі Бермудських островів вирішили залишитися британською колонією і проголосували проти незалежності

Аб Айверкс

ХТО НАРОДИВСЯ 16 серпня

980 – іранський філософ Ібн Сіна

1682 – спадкоємець французького трону Людовик Бургундський

1888 – британський офіцер і письменник Лоуренс Аравійський

1920 – американський письменник і поет Чарльз Буковскі

1923 – ізраїльський політичний діяч Шимон Перес (лауреат Нобелівської премії миру)

1934 – геніальний французький кіноактор П'єр Рішар (особливо відзначився в жанрі комедійного кіно)

1954 – канадський кінорежисер Джеймс Кемерон (поставив такі касові блокбастери як "Термінатор", "Чужі", "Титанік", "Аватар")

1958 – американська співачка, "Королева поп-музики" Мадонна (включена в "Книгу рекордів Гіннеса" як володарка найдовшою безперервної серії синглів)

Мадонна, співачка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Який Ісаакій – такий і жовтень

Сильний вітер на Антона – до холодної зими

Хмари в одну лінію на горизонті витягнулися до сильного вітру

Густі хмари

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

16 серпня не можна підмітати, щоб не вимести своє щастя

Забороняється відмовляти бездомним і безпорадним

Прибереш у будинку, в гаманці весь рік буде порожньо

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